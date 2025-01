Á hậu Hàn Go Hyun Jung tiều tụy trên giường bệnh

Go Hyun Jung trẻ trung ở tuổi 53 ẢNH: INSTAGRAM GO HYUN JUNG

Trong những hình ảnh mới nhất được Go Hyun Jung cập nhật trên Instagram, cô nằm trên giường bệnh với ống thở, gương mặt lộ rõ sự hốc hác và cơ thể trông ốm yếu. Người đẹp cũng cố gắng tạo dáng tươi cười vui vẻ, nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi, tiều tụy.

Go Hyun Jung chia sẻ dòng trạng thái kèm ảnh: "Bệnh tình của tôi đột ngột trở nặng, nhưng giờ tôi cảm thấy ổn hơn nhiều sau khi trải qua cuộc phẫu thuật quan trọng. Hiện tôi đang trong quá trình hồi phục rất tốt". Đồng thời, nữ diễn viên cho biết bản thân đã ăn uống được và gặp gỡ bạn bè thân thiết. Go Hyun Jung gửi lời xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của công chúng. Cô cũng hứa sẽ cẩn thận hơn, chăm sóc bản thân thật tốt.

Vì biến cố trên, Go Hyun Jung không thể tham dự buổi quảng bá bộ phim Namib sáng 6.1. Trước đó, hôm 16.12.2024, ngôi sao Hàn đình đám này bất ngờ bỏ lỡ sự kiện tuyên truyền cho Namib vì lý do sức khỏe. Theo nhiều nguồn tin, Go Hyun Jung đã phải nhập viện vào ngày đó.

Cô chia sẻ ảnh, video trên giường bệnh ẢNH: INSTAGRAM GO HYUN JUNG

Tính đến nay, phía đoàn làm phim Namib, công ty quản lý Go Hyun Jung lẫn nữ diễn viên đều giữ kín thông tin chi tiết về căn bệnh mà cô mắc phải, càng khiến người hâm mộ lo lắng và truyền thông đưa ra hàng loạt phỏng đoán.

Go Hyun Jung trở nên nổi tiếng sau khi giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Hàn Quốc 1989 rồi gia nhập làng giải trí với vai trò diễn viên. Sở hữu vẻ đẹp thanh thoát, yêu kiều cùng khả năng diễn xuất nổi bật, mỹ nhân sinh năm 1971 nhanh chóng trở thành cái tên nổi đình đám trên màn ảnh xứ kim nhờ nhiều bộ phim ăn khách mà đỉnh cao là Đồng hồ cát.

Năm 1995, khi đang ở đỉnh cao danh vọng, Go Hyun Jung giã từ sự nghiệp để kết hôn với doanh nhân Jung Yong Jin. Vị này là Phó chủ tịch Tập đoàn Shinsegae đồng thời là cháu trai của nhà sáng lập tập đoàn Samsung - Lee Byung Chul. Tuy nhiên, cuộc sống làm dâu hào môn của minh tinh không êm đềm như những gì công chúng nghĩ vì không "môn đăng hộ đối". Năm 2003, họ ly hôn. Chồng cũ tài phiệt giành toàn quyền nuôi hai con chung, còn cô bị cấm cản gặp con.

Nữ diễn viên trong phim Namib ẢNH: POSTER PHIM

Tháng 11.2024, tại chương trình You Quiz on the Block, Go Hyun Jung nghẹn ngào khi nhắc đến chồng cũ, chủ tịch Tập đoàn Shinsegae Chung Yong Jin cũng như mối quan hệ với hai con sau ly hôn. "Nhiều người thắc mắc liệu tôi có sống cùng các con hay không, nhưng điều đó là một mong ước xa vời. Tôi chưa từng được sống cùng chúng và nỗi buồn khi phải xa cách thật sự rất lớn", cô kể.

Bước ra khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Go Hyun Jung trở lại làng giải trí, dần "hồi sinh" tên tuổi qua các bộ phim: Ngày xuân, Nữ hoàng Seondeok, Đại nghiệp, Lớp học của nữ hoàng… Năm 2023, nữ diễn viên gây tiếng vang với vai chính trong phim Cô gái mang mặt nạ.

Trong một cuộc trò chuyện phát trên kênh YouTube của Jung Jae Hyung hồi đầu năm ngoái, Go Hyun Jung cho biết ở tuổi ngoài 50, sức khỏe bản thân giảm sút đáng kể. Nữ diễn viên từng chịu đựng những cơn đau, căng thẳng một thời gian dài nhưng lầm tưởng là do tưởng tượng nên không đi kiểm tra. Cho tới khi gục ngã trên đường, phải cầu cứu người xung quanh và được đưa đến bệnh viện, cô mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng.