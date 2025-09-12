Á hậu Kiều Loan trúng tuyển ngành y khoa

Kiều Loan đón 'tin vui kép'

Mới đây, Á hậu Kiều Loan chia sẻ thông tin cô trúng tuyển vào ngành y khoa ở cả hai trường đại học. Trong bài đăng, Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 bày tỏ: "Một ngày gấp đôi niềm vui, lúc nào cũng là chưa muộn để bắt đầu" kèm với hình ảnh giấy báo trúng tuyển từ hai trường đại học.

Kiều Loan cho biết cô mong hành trình mới này sẽ mở ra cho cô nhiều cơ hội cho nghề nghiệp trong tương lai Ảnh: NVCC

Cụ thể, Á hậu Kiều Loan trúng tuyển vào ngành y khoa của Trường đại học Văn Lang với số điểm 25,07/30. Đồng thời, học bạ của người đẹp sinh năm 2000 cũng đủ điều kiện đậu chuyên ngành y khoa của Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng. Theo phía Kiều Loan chia sẻ với Thanh Niên, cô chọn học tại Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng, thời gian học bắt đầu từ 15.9.2025, chương trình đào tạo ngành y khoa kéo dài 6 năm cho bậc đại học.

"Tôi lựa chọn học ngành y bởi đây là ước mơ từ lâu của tôi, phù hợp với định hướng công việc tương lai, đặc biệt là niềm đam mê làm đẹp an toàn. Ngành học sẽ giúp tôi tìm hiểu cơ chế vận hành của cơ thể con người, đồng thời tích lũy thêm kiến thức để chăm sóc bản thân và gia đình tốt hơn. Việc trở lại con đường học tập sau 7 năm cũng là cơ hội để tôi thử thách chính mình, phát triển toàn diện và có được tấm bằng đại học chính quy. Đây là nền tảng vững chắc cho hành trình sự nghiệp sau này", Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 tâm sự.

Kiều Loan thừa nhận mình mơ ước trở thành bác sĩ từ lâu Ảnh: NVCC

Trước đó, Kiều Loan từng chia sẻ điều cô cảm thấy tiếc nuối nhất trong thời gian qua là chưa tốt nghiệp đại học. Dẫu vậy, cô vẫn không ngừng nỗ lực trau dồi những kỹ năng cần thiết, học thêm về marketing, kinh doanh để phục vụ cho dự án riêng.

Nguyễn Hà Kiều Loan sinh năm 2000 tại Đà Nẵng, cô giành được ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam vào 2019. Cô từng theo học tại Trường đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng trước khi chuyển vào TP.HCM sinh sống và theo đuổi con đường ca hát. Ở lĩnh vực âm nhạc, Kiều Loan từng ghi dấu với một số ca khúc như Thích hay là yêu còn chưa biết, Cheap Thrills... Bên cạnh đó, cô từng góp mặt trong top 10 King Of Rap 2020.