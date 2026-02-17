Á hậu Kim Duyên sau 13 năm đăng quang

Á hậu Kim Duyên tái hiện khoảnh khắc đăng quang sau 13 năm với chiếc vương miện mới được trao tặng ẢNH: NVCC

Chào đón năm mới, Á hậu Kim Duyên thực hiện bộ ảnh đặc biệt trong những thiết kế dạ hội của nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm, thay vì áo dài truyền thống như nhiều nghệ sĩ khác. Điểm nhấn của bộ ảnh là chiếc vương miện được trao lại sau nhiều năm.

"Cũng lâu rồi tôi chưa có bộ ảnh nào với chiếc vương miện nên cũng có một chút nhớ. Năm 2026 cũng là kỷ niệm 13 năm đăng quang. Thú thật là chiếc vương miện từ hồi đăng quang đã bị hư và tôi vừa được ban tổ chức trao tặng lại chiếc vương miện mới nên tôi muốn ghi lại khoảnh khắc đặc biệt mà mình từng đạt được", cô chia sẻ.

Với Kim Duyên, vương miện không chỉ là biểu tượng của danh hiệu mà còn là cột mốc thanh xuân đáng nhớ. Tuy nhiên, cô khẳng định danh hiệu chỉ là điểm khởi đầu, còn hành trình phía sau mới là điều quan trọng nhất.

Kim Duyên nói không với tin đồn "đại gia chống lưng"

Những năm gần đây, Kim Duyên khá trầm lắng trong hoạt động showbiz. Trước nghi vấn có "đại gia chống lưng" nên không còn mặn mà với nghệ thuật, cô thẳng thắn phủ nhận.

"Mấy năm qua tôi tập trung vào kinh doanh nên không hoạt động nhiều trong showbiz. Tôi thích tự cố gắng hơn là nhờ vào đại gia, vì mục tiêu của tôi là tự trở thành đại gia của chính mình", cô nói.

Theo người đẹp, việc tạm rời xa ánh đèn sân khấu là lựa chọn có chủ đích để xây dựng nền tảng tài chính và phát triển sự nghiệp riêng. Cô mong muốn được nhớ đến là một phụ nữ độc lập, tự chủ, thay vì dựa vào những mối quan hệ hào nhoáng.

Người đẹp sinh năm 1993 chọn thiết kế dạ hội lộng lẫy thay cho áo dài truyền thống trong bộ ảnh đón xuân Bính Ngọ ẢNH: NVCC

Nhìn lại năm Ất Tỵ vừa qua, Kim Duyên cho biết cô may mắn hoàn tất những mục tiêu đề ra, trong đó đáng nhớ nhất là bộ phim cô đóng chính - Trà ma nữ, giành giải Phim truyền hình được yêu thích nhất do khán giả bình chọn tại Ngôi sao xanh 2025. Đây là cột mốc giúp cô thêm tự tin với con đường diễn xuất.

Bên cạnh đó, cô từng gây ấn tượng khi đảm nhận vai trò MC thời sự của VTC. "Công việc MC thời sự là một trong những công việc tôi yêu thích nhất. Bây giờ đài ở TP.HCM không còn hoạt động, tôi cũng hơi tiếc. Sau này nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn quay lại làm MC của đài", cô bày tỏ.

Theo Kim Duyên, dẫn chương trình thời sự giúp cô rèn luyện bản lĩnh, tác phong và khả năng xử lý tình huống, những kỹ năng quan trọng cho mọi hoạt động nghệ thuật.

Tết giản dị bên gia đình

Bước sang năm 2026, Á hậu Kim Duyên cho biết cô có nhiều dự án mới trong lĩnh vực kinh doanh nên khá bận rộn. Tuy nhiên, nghệ thuật vẫn là niềm đam mê song hành.

"Tôi sẽ tiếp tục tham gia phim nếu có vai diễn phù hợp và tham gia các chương trình, sự kiện nếu sắp xếp được thời gian", cô chia sẻ.

Trước câu hỏi về việc trùng tên với một người đẹp khác, Kim Duyên tỏ ra thoải mái: "Người ta biết đến tôi với khá nhiều danh xưng như: CEO, diễn viên, MC chứ không phải chỉ mỗi Á hậu không. Vì thế việc trùng tên tôi thấy cũng hay mà".

Sau hơn một thập niên đăng quang, Kim Duyên theo đuổi hình ảnh phụ nữ độc lập, bản lĩnh ở vai trò CEO, diễn viên và MC ẢNH: NVCC

Khác với hình ảnh lộng lẫy trên thảm đỏ, Kim Duyên cho biết cô luôn ưu tiên gia đình trong dịp tết. Năm nay, cô trở về Long An (cũ, nay là Tây Ninh) từ ngày 28 âm lịch để sum họp cùng người thân.

"Mùng 1 tôi đi nhà thờ để cầu nguyện bình an và mọi điều tốt đẹp trong năm mới. Chiều cùng ngày tôi sẽ đưa cả nhà đi Nha Trang. Theo quan niệm dân gian, tắm biển có thể xả trôi mọi nỗi buồn và mang lại hanh thông trong năm mới", cô chia sẻ.

Đêm giao thừa, cô giữ thói quen gọt thơm, đặt nến bên trong để xông hương cho nhà cửa. Mẹ cô cũng nấu lá bưởi với muối để các thành viên tắm, như một cách "xua điều xấu, đón điều lành". Người đẹp tiết lộ thêm, cô tránh nói điều tiêu cực trong những ngày đầu năm và đặc biệt "không ăn quá nhiều đồ nóng để khỏi tăng cân, nổi mụn".

Sau 13 năm đăng quang, Kim Duyên của hiện tại không còn đặt nặng hào quang danh hiệu mà tập trung xây dựng giá trị cá nhân bền vững. Từ một á hậu tuổi đôi mươi đến hình ảnh nữ doanh nhân, diễn viên, MC ở tuổi 33, cô chọn cách tiến bước chậm mà chắc, đúng như tuyên ngôn của mình: trở thành "đại gia của chính mình".