Á hậu Lệ Hằng, Á vương Minh Toại giải đáp 'chuyện khó nói' của học sinh

Ngại hỏi nhưng muốn biết là dự án cộng đồng do các nhà báo thâm niên phối hợp cùng đội ngũ thầy thuốc trẻ TP.HCM sáng lập. Dự án ra đời với mục tiêu phá vỡ rào cản e ngại, mang đến cho giới trẻ nguồn thông tin đúng, đủ và khoa học về sức khỏe và an toàn tình dục.

Đây vốn là chủ đề quan trọng nhưng thường bị xem là “nhạy cảm”, khiến nhiều bạn trẻ ngại hỏi, ngại chia sẻ. Chính sự thiếu hụt thông tin này đã dẫn đến nhiều rủi ro tiềm ẩn cho sức khỏe, tinh thần và tương lai của các em.

Ở giai đoạn đầu, dự án tập trung tổ chức các buổi giao lưu tại trường học. Tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, chương trình được thiết kế như một “không gian mở và an toàn”. Thay vì những bài giảng khô khan, các em học sinh được thoải mái đặt câu hỏi, trò chuyện trực tiếp với đội ngũ chuyên gia y tế gồm các bác sĩ chuyên ngành.

Toàn cảnh sân trường THPT Bùi Thị Xuân với hơn 2.000 học sinh tham gia buổi chia sẻ về sức khỏe tình dục và các bệnh lý STI Ảnh: BTC

Á hậu Lệ Hằng, Á vương Minh Toại lan tỏa thông điệp tích cực

Sự xuất hiện của dàn sao đã khiến không khí buổi giao lưu trở nên “nóng” hơn như Á hậu Lệ Hằng, Á vương Minh Toại, Á hậu Quốc tế Hà Tâm Như, nhà báo Tấn Tài, nhà báo Quỳnh Trâm, cùng các MC bước ra từ The TVFACE như Phạm Thanh, Hoàng Tùng, Hồng Trúc.

Dàn đại sứ truyền thông, từ phải sang: Á hậu Hà Tâm Như, Á vương Minh Toại, Á hậu Lệ Hằng và các khách mời tại sự kiện

Ảnh: BTC

Các nghệ sĩ, MC không chỉ giao lưu mà còn trực tiếp chia sẻ quan điểm, khuyến khích các em học sinh phá bỏ sự e ngại.

Đảm nhận vai trò đại sứ truyền thông, Á hậu Lệ Hằng chia sẻ: “Hằng mong rằng qua mỗi buổi giao lưu, các bạn sẽ mạnh dạn hơn trong việc đặt câu hỏi, tìm hiểu và tiếp nhận thông tin đúng đắn. Khi chúng ta hiểu đúng, chúng ta sẽ biết cách yêu thương và chăm sóc mình một cách an toàn và lành mạnh hơn”.

Á Vương Minh Toại tiếp lời: “Toại rất vinh hạnh khi được đồng hành cùng dự án. Hy vọng chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, phá bỏ rào cản của sự ngại ngùng và giúp các bạn trẻ cởi mở hơn khi nói về sức khỏe tình dục”.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên chia sẻ kiến thức phòng ngừa các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục Ảnh: BTC

Hiệu ứng tích cực của chương trình được thể hiện rõ qua phản ứng của các em học sinh. Một nam sinh khối 12 cho biết trước đây rất ngại tìm hiểu vì xem đây là chủ đề nhạy cảm. Nhưng sau buổi giao lưu, em cảm thấy tự tin hơn và không còn e dè khi đặt câu hỏi về sức khỏe của chính mình.

Trong thời gian tới, Ngại hỏi nhưng muốn biết sẽ tiếp tục mở rộng đến nhiều địa bàn tại TP.HCM, với mục tiêu hàng ngàn người dân được tiếp cận kiến thức đúng, đưa câu chuyện sức khỏe tình dục không còn là điều “ngại hỏi”.