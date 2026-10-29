Á hậu Lê Phương Thảo trình diễn tại Tuần lễ thời trang San Francisco 2026

Tuần lễ thời trang San Francisco (San Francisco Fashion Week - SFFW) 2026 vừa diễn ra tại Mỹ, quy tụ nhiều nhà thiết kế và người mẫu. Trong khuôn khổ sự kiện, Á hậu Lê Phương Thảo tham gia trình diễn cho hai nhà thiết kế Sue Wang và Sue Huang.

Với bộ sưu tập mới, Sue Wang giới thiệu các thiết kế dạ hội mang tính điêu khắc, sử dụng tông xanh ngọc lục bảo kết hợp chi tiết đính kết, lông vũ và những đường nét tạo phom mềm mại. Trong khi đó, Sue Huang mang đến những mẫu váy dạ hội thiên về vẻ nữ tính, bay bổng và có tính ứng dụng.

Lê Phương Thảo cho biết cơ hội đến sau thời gian cô tham gia các hoạt động thời trang tại Mỹ. Sau khi xuất hiện tại New York Fashion Week, người đẹp được ban tổ chức San Francisco Fashion Week chủ động liên hệ qua Instagram và gửi lời mời trình diễn. “Ở Mỹ, tôi chủ yếu nhận show theo lời mời chứ không có nhiều thời gian đi casting hay tìm kiếm cơ hội. Lời mời lần này đến khá tự nhiên từ những hoạt động nghề nghiệp trước đó của tôi”, Á hậu 1 Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 chia sẻ.

Á hậu Lê Phương Thảo diện thiết kế tông đen với họa tiết ánh kim, điểm nhấn là chi tiết vải voan tạo khối trên vai tại Tuần lễ thời trang San Francisco 2026 ẢNH: NVCC

Theo Lê Phương Thảo, cách tổ chức show thời trang tại Mỹ có một số khác biệt so với những trải nghiệm của cô tại Việt Nam. Mỗi phần trình diễn của nhà thiết kế thường kéo dài khoảng 15 phút. Thay vì nhấn mạnh vị trí first face hay vedette, nhà thiết kế lựa chọn người mở màn và kết show dựa trên mức độ phù hợp giữa người mẫu với từng thiết kế.

Lê Phương Thảo tiết lộ cát sê khi trình diễn thời trang tại Mỹ

Người đẹp sinh năm 1994 cũng tiết lộ nhận mức thù lao tốt khi tham gia sự kiện, song không công bố con số cụ thể. Dù vậy, cô cho rằng một show diễn có cát sê cao chưa đồng nghĩa người mẫu có thể sống ổn định hoàn toàn bằng công việc catwalk.

“Nếu chỉ trình diễn, ở Việt Nam hay Mỹ đều khó sống hoàn toàn bằng nghề vì lịch diễn thường tập trung vào các mùa fashion week. Influencer đôi khi có nguồn thu ổn định hơn nhờ sở hữu cộng đồng theo dõi và khả năng chuyển sức ảnh hưởng thành doanh số cho nhãn hàng. Vì vậy, cơ hội kiếm sống còn phụ thuộc vào cách mỗi người xây dựng sự nghiệp và đa dạng nguồn thu”, cô nói.

Á hậu Lê Phương Thảo trình diễn trang phục mang cảm hứng Á Đông, kết hợp họa tiết thủy mặc và những đường nét mềm mại ẢNH: NVCC

Hiện Lê Phương Thảo sinh sống tại Mỹ. Ngoài tham gia các tuần lễ thời trang, cô dành phần lớn thời gian cho việc học và kinh doanh, đồng thời nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động doanh nghiệp nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Về kế hoạch dài hạn, người đẹp cho biết muốn trở về Việt Nam với vai trò nhà đầu tư. Cô dự định tích lũy thêm vốn và kinh nghiệm tại Mỹ trước khi đầu tư vào lĩnh vực sản xuất tại quê hương trong khoảng 10 - 15 năm tới. Trước San Francisco Fashion Week, Lê Phương Thảo từng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ thời trang tại London và Milan.

Lê Phương Thảo quê Thái Bình cũ, cao 1,72 m. Cô từng vào Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và giành Á hậu 1 Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022. Người đẹp từng học tại University of Portsmouth, hoàn thành chương trình thạc sĩ Luxury Brand Management tại Regent's University London. Hiện cô tiếp tục theo học chương trình Master of Liberal Arts (ALM) in Extension Studies, tập trung vào Government tại Harvard University.