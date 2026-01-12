Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân thi Miss Intercontinental 2025

Hiền Trần
Hiền Trần
12/01/2026 08:00 GMT+7

Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Thu Ngân chính thức đại diện VN tham dự cuộc thi Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) lần thứ 53 tại Ai Cập vào cuối tháng 1.2026. Thông tin này vừa được đơn vị nắm bản quyền công bố vào chiều 11.1.

Sinh năm 2003, sở hữu chiều cao 1,72 m cùng số đo ba vòng 82-59-92 cm, Nguyễn Thị Thu Ngân gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại. Đại diện công ty quản lý cho biết trân trọng hành trình và sự nỗ lực của Thu Ngân trong thời gian qua, tin tưởng cô phù hợp với tiêu chí của Miss Intercontinental.

Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân thi Miss Intercontinental 2025- Ảnh 1.

Á hậu Thu Ngân giới thiệu trang phục văn hóa dân tộc mang tên Châu Ro cầu mùa để mang đến Miss Intercontinental 2025

Ảnh: BTC

Khi nhận sash từ Á hậu Bùi Khánh Linh, Thu Ngân bày tỏ cô cảm thấy vinh dự vì nhận được cơ hội tham gia Miss Intercontinental 2025. Người đẹp chia sẻ: "Xuất phát điểm là một cô gái miền Tây, Ngân chưa nghĩ sẽ có ngày đi xa nhà hay bước ra sân khấu quốc tế. Chính vì thế, khi được đại diện VN tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế là dấu mốc rất đặc biệt mà Ngân sẽ luôn trân trọng và ghi nhớ trong suốt chặng đường phía trước. Ngân tin vào hành trình của mình, sẽ cố gắng kiên trì từng bước và không cho phép bản thân bỏ cuộc".

Thu Ngân từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022, Á khôi 2 Người đẹp Tây Đô 2023. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Quan hệ công chúng tại Trường ĐH Nam Cần Thơ. Trước Thu Ngân, đại diện gần nhất của VN tại Miss Intercontinental là Bùi Khánh Linh, giành ngôi vị Á hậu 3.


Tin liên quan

Tiểu Vy, Phương Nga tiễn Á hậu Thúy An sang Ai Cập dự thi 'Miss Intercontinental'

Tiểu Vy, Phương Nga tiễn Á hậu Thúy An sang Ai Cập dự thi 'Miss Intercontinental'

Á hậu Thúy An rạng rỡ xuất hiện tại sân bay để lên đường sang Ai Cập dự thi Miss Intercontinental. Dàn người đẹp Tiểu Vy, Phương Nga, Kiều Loan, Diễm Trang... đã ra tiễn, gửi lời chúc tốt đẹp đến nàng hậu.

Ái Nhi trình diễn áo dài nặng 30 kg của NTK Minh Châu tại Miss Intercontinental 2021

Dàn hoa hậu Việt và Miss Intercontinental lộng lẫy trao sash cho Bảo Ngọc thi quốc tế

Khám phá thêm chủ đề

Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân Miss Intercontinental Trường ĐH Nam Cần Thơ Á hậu Bùi Khánh Linh Miền Tây
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận