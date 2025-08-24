'Á hậu quân nhân' tiết lộ quá trình luyện tập trong quân đội từ lúc 15 tuổi

Trần Ngọc Châu Anh sinh năm 2003, là thiếu úy đầu tiên giành được ngôi vị Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2024. Được biết, Châu Anh sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống quân đội khi có bố mẹ, chị gái và anh rể đều là quân nhân. Hiện tại, Á hậu Châu Anh công tác tại khoa âm nhạc, Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Người đẹp 10X còn theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Trần Ngọc Châu Anh là quân nhân đầu tiên giành ngôi vị cao tại một cuộc thi nhan sắc Ảnh: FBNV

Chia sẻ với Thanh Niên, Á hậu Châu Anh tiết lộ cô bắt đầu được rèn luyện trong môi trường quân ngũ từ năm 15 tuổi. "Khi mới vào, chúng tôi tham gia huấn luyện ở thao trường, sau đó về trường học văn hóa và học chuyên ngành nghệ thuật. Chúng tôi vừa phải tốt nghiệp trung học phổ thông vừa phải hoàn thành tốt chuyên ngành của mình cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong quân đội", Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 chia sẻ.

Bên cạnh đó, Á hậu Châu Anh cũng được rèn luyện thể lực và ý thức kỹ luật từ rất sớm. Cô kể: "Tôi luôn thức sớm từ 5 giờ sáng, lúc đó là đã phải gấp chăn vuông vắn và có mặt ở ngoài sân để tập thể dục. Sau đó, tôi ăn sáng, dọn phòng và các thủ trưởng sẽ đi kiểm tra nề nếp. Ngoài ra, tôi còn được nâng cao thể lực bằng các bài tập như chạy thao trường, học võ, học điều lệnh, cách cầm mũ, cách xoay... Đến khi tôi trở thành thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp thì được bắn súng với đạn thật".

Nhan sắc ngọt ngào của Châu Anh ở tuổi 22. Cô sở hữu chiều cao 1,7 m, số đo ba vòng 86-60-90 Ảnh: FBNV

Đối với Trần Ngọc Châu Anh, bất kỳ ai lần đầu được trải nghiệm bắn đạn thật đều không tránh khỏi cảm giác giật mình bởi tiếng nổ lớn. Tuy nhiên, cô lại rất háo hức với hoạt động này nên không cảm thấy quá khó khăn cũng như áp lực. Chính vì thế, trong lần đầu tham gia luyện tập thì Châu Anh đã đạt được thành tích tốt.

Tuy nhiên, "á hậu quân nhân" thừa nhận cô vẫn gặp phải một vài trở ngại trong thời gian huấn luyện ở thao trường. "Tôi khá sợ môn chạy thao trường vì thật ra từ khi còn bé tôi bị vấn đề về phổi. Thế nên, nếu chạy bộ quá sức với thời gian quá dài thì thể lực của bản thân khó đảm bảo được. Tuy nhiên, nhờ được rèn luyện trong môi trường quân đội nên sức khỏe và sức bền của tôi được cải thiện rất nhiều", cô nói.

Sau khi giành được ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024, Châu Anh cùng với Hà Trúc Linh và Vân Nhi tích cực góp mặt trong các dự án cộng đồng. Cả ba đều được mọi người yêu mến nhờ sự thân thiện và hoạt bát mỗi khi gặp gỡ người hâm mộ.