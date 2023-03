Á hậu Quỳnh Châu hào hứng vào vai gái quê

Sau Hoa hậu giang hồ, Bố già... Quỳnh Châu tiếp tục thử sức ở phim truyền hình Mặt trời mùa đông ĐPCC

Sau khi giành được ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2022 và đảm nhận vai trò huấn luyện viên Miss International Queen Vietnam 2023, Quỳnh Châu tiếp tục góp mặt trong phim truyền hình Mặt trời mùa đông.

Ở tác phẩm truyền hình này, Quỳnh Châu vào vai Thảo An, một cô gái sống ở làng chài nghèo. Vai diễn của nữ người mẫu sinh năm 1994 có tính cách hiền lành, thật thà và tâm hồn nhiều mộng mơ. Có thể thấy, tạo hình này của Quỳnh Châu khiến nhiều fan của cô bất ngờ vì trước đây Á hậu Quỳnh Châu luôn gây ấn tượng với khán giả bởi hình ảnh sắc sảo, cá tính và sang trọng.

Á hậu Quỳnh Châu hào hứng khi hóa thân thành cô gái miền biển ĐPCC

Chia sẻ về vai diễn lần này của mình, Quỳnh Châu cho biết: "Thảo An là nhân vật có tính cách trái ngược với các vai diễn mà Châu từng tham gia trước giờ. Vốn có xuất phát điểm là người mẫu nên khi đến với phim ảnh, Châu thường được giao những vai như con nhà giàu, tiểu thư… những vai được mặc đồ đẹp. Nhưng ở phim này, nhân vật của Châu lại là một cô gái nhà nghèo, sống ở miền biển. So với tất cả những tạo hình mà khán giả thường thấy trước đây thì vai Thảo An là một Quỳnh Châu hoàn toàn khác. Mọi người sẽ thấy một cô gái ăn mặc quê mùa và chân chất hơn. Mình sẽ ôm cá, bê cá hay đánh cá ngoài biển, đó cũng là lần đầu tiên mình được thực hiện công việc này". Hơn thế nữa, Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 cũng không sợ bản thân bị xấu và mất đi hình ảnh xinh đẹp, lộng lẫy trong mắt khán giả.

Á hậu Quỳnh Châu mong khán giả sẽ đón nhận vai diễn lần này của cô ĐPCC

"Mọi người hay hỏi "Em có sợ xấu không?", "Em có ngại không đẹp nữa không?" nhưng Châu chính là người nói với anh đạo diễn để mình được đóng vai Thảo An. Châu rất muốn được đóng vai Thảo An và mong đến ngày bấm máy, đến khi nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên của mình trên trường quay, mình cảm thấy rất đã", người đẹp sinh năm 1994 trải lòng. Mặt khác, Á hậu Quỳnh Châu còn mong muốn thông qua bộ phim này khán giả hiểu hơn về cuộc sống của những bà con ngư dân ở vùng biển cũng như kỳ vọng bộ phim sẽ thành công để các bối cảnh trên phim trở thành địa điểm du lịch.

Ngoài Quỳnh Châu, bộ phim còn có sự góp mặt của nam diễn viên Steve Nguyễn. Được biết, bộ phim Mặt trời mùa đông dự kiến phát sóng vào ngày 24.3 trên ứng dụng VieON.