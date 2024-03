Á hậu Quỳnh Châu làm 'tiểu tam' cướp bạn trai Tường Vi trong phim mới

Quỳnh Châu - Anh Tài - Tường Vi vướng tình tay ba trong phim ĐPCC

Ván cờ danh vọng là dự án thuộc thể loại tâm lý - tình cảm do Nguyễn Quang Minh làm đạo diễn. Phim có sự tham gia của Tường Vi, Quốc Huy, Anh Tài, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Cao Minh Đạt, Vân Anh, Phúc An, Ngọc Tưởng.

Tác phẩm bắt đầu với cái chết bí ẩn của cha Thái Dương (Anh Tài) và hành trình đi tìm hung thủ đầy máu, nước mắt. Anh dần khám phá ra bí mật động trời của những người mà mình hết mực yêu thương, khi họ đều liên quan đến tai nạn của cha mình.

Mới đây, nhà sản xuất hé lộ những phân đoạn đầu tiên trong phim, khiến nhiều người tò mò về mối quan hệ giữa Thái Dương, Bảo Vy (Tường Vi) và Hương Giang (Chế Nguyễn Quỳnh Châu). Trong cơn đau đầu, Thái Dương dần nhớ về những ký ức gắn liền với cô người yêu Bảo Vy. Tuy nhiên ở thực tại, anh lại nhận được lời thổ lộ tình cảm đến từ Hương Giang khiến bản thân khó xử.

Anh Tài thích thú khi tiếp tục kết hợp với Tường Vi trong phim mới ĐPCC

Với poster chính có gam màu nóng, bộ ba Tường Vi, Anh Tài, Quốc Huy buộc phải đối mặt với ngọn lửa tham vọng. Phía sau họ là bộ bàn cờ cho thấy những mưu mô, song gương mặt thể hiện sự sợ hãi. Chính điều đó khiến người xem tò mò.

Anh Tài cho biết: “Lâu lắm rồi mới đóng vai hiền sau 3 - 4 phim đảm nhận vai ác. Được làm với đạo diễn Nguyễn Quang Minh và cũng là người thầy của mình, nên khá thuận lợi trong quá trình quay phim. Tái hợp với Tường Vi sau 3 dự án, anh em chúng tôi hiểu nhau trong cách làm việc giúp quá trình quay diễn ra nhanh chóng hơn”.

Ngoài Anh Tài, vai diễn bà Ngọc của Phúc An trong phim cũng khiến nhiều người chú ý. Bật mí về nhân vật của mình, nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Nhân vật bà Ngọc rất đặc biệt, không hề giống những nhân vật mà An tham gia từ trước đến nay. Đây là nhân vật rất khó diễn, có những thứ ngoài đời mình chưa trải nghiệm nhưng vào phim phải hóa thân một cách tốt nhất. An rất tâm đắc vai này”.