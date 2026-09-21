Á hậu Quỳnh Như gây chú ý với diện mạo khác lạ

Gần ba thập kỷ theo đuổi thời trang, Võ Việt Chung nhiều lần tìm về những chất liệu và hình ảnh gắn với văn hóa Việt. Với Mỹ nhơn, nhà thiết kế tiếp tục chọn lụa Lãnh Mỹ A làm sợi dây kết nối ký ức về người phụ nữ qua ba miền, từ vẻ nền nã của Kinh Bắc, thanh lịch của Hà thành, dịu dàng của Huế đến nét phóng khoáng của Sài Gòn và Nam bộ.

Xuất hiện trong loạt ảnh, Á hậu Quỳnh Như mang đến diện mạo khác lạ với cách tạo hình lấy cảm hứng từ hình ảnh phụ nữ Sài Gòn xưa. Người đẹp từng giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 và tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực thời trang sau cuộc thi.

Điểm nhấn trong tạo hình của Quỳnh Như là răng bọc vàng, một chi tiết gợi lại dấu ấn thẩm mỹ từng xuất hiện trong đời sống đô thị miền Nam những năm 1950-1960. Chi tiết này được đặt trong tổng thể trang phục đen, mái tóc chải gọn cùng những cụm hoa bản lớn, tạo nên hình ảnh mang sắc thái cổ điển và có phần bí ẩn.

Á hậu Quỳnh Như nổi bật với tạo hình cổ điển Ảnh: NTK cung cấp

Kể chuyện phụ nữ Việt qua Lãnh Mỹ A

Tên gọi Mỹ nhơn gợi về hình ảnh người phụ nữ đẹp, nhưng với Võ Việt Chung, vẻ đẹp ấy không được nhìn theo một khuôn mẫu duy nhất. Vẻ đẹp miền Nam được gợi lên qua sự phóng khoáng, duyên dáng; phụ nữ miền Trung mang nét nhẹ nhàng, kín đáo; trong khi miền Bắc được thể hiện bằng sự nền nã, tinh tế và chiều sâu văn hóa.

Điểm xuyên suốt của Mỹ nhơn là lụa Lãnh Mỹ A, chất liệu gắn với Tân Châu, An Giang và câu chuyện văn hóa Nam bộ. Sau nhiều năm nghiên cứu, sử dụng chất liệu này, Võ Việt Chung tiếp tục mở rộng cách tiếp cận khi đưa Lãnh Mỹ A ra khỏi phạm vi một câu chuyện miền Nam để kể rộng hơn về vẻ đẹp Việt Nam.

Trong các thiết kế, những cánh hoa bèo tây được xử lý thủ công, kết hợp ngọc trai nước mặn. Hoa được tạo hình và kết trực tiếp trên trang phục, vừa gợi hình ảnh thiên nhiên, làng quê vừa tạo điểm nhấn trên nền chất liệu đen bóng đặc trưng.

“Tôi mong muốn khi quý vị nhìn vào Mỹ nhơn, quý vị không chỉ nhìn thấy những bộ trang phục. Quý vị sẽ nhìn thấy ở đó những hình ảnh rất thân thương của làng quê Việt Nam, những ký ức, những con người và những vẻ đẹp tưởng như rất bình dị nhưng lại vô cùng quý giá”, Võ Việt Chung chia sẻ.

Mỹ nhơn khai thác hình ảnh phụ nữ Việt qua những lát cắt văn hóa Bắc, Trung, Nam, trên nền chất liệu Lãnh Mỹ A Ảnh: NTK cung cấp

Với Võ Việt Chung, Mỹ nhơn cũng là một dấu mốc trong hành trình gần ba thập niên sáng tạo. Trước bộ sưu tập này, anh từng đưa Lãnh Mỹ A vào nhiều dự án như Mơ về châu Á, Cô Ba xứ Việt, Huê khôi xứ Nam kỳ và Mặc Nưa.

Đầu những năm 2000, anh đưa chất liệu này trở lại các sàn diễn trong nước và quốc tế. Năm 2007, anh được UNESCO vinh danh vì những đóng góp trong lĩnh vực này; năm 2019 thực hiện show Lãnh Mỹ A - báu vật nghìn năm nhân 25 năm hoạt động và năm 2020 nhận Huân chương Lao động hạng ba.

Sau gần 30 năm, câu chuyện của Võ Việt Chung với Lãnh Mỹ A tiếp tục được mở rộng trong Mỹ nhơn. Lần này, lụa Lãnh Mỹ A trở thành cầu nối giữa những vùng văn hóa, giữa ký ức và hiện tại, để hình ảnh người phụ nữ Việt được kể lại bằng ngôn ngữ thời trang đương đại.