Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Á hậu từng đóng phim ‘Những cô gái chân dài’ sau 2 lần đổ vỡ
Video Giải trí

Á hậu từng đóng phim ‘Những cô gái chân dài’ sau 2 lần đổ vỡ

Hữu Tín - Hải Duy
12/05/2026 09:00 GMT+7

Sau nhiều năm rời xa showbiz, Dương Yến Ngọc trở lại màn ảnh rộng trong dự án 'Mật mã Đông Dương'. Trò chuyện cùng Thanh Niên, chân dài 7X có dịp trải lòng về biến cố hôn nhân và hành trình vượt qua trầm cảm.

Dương Yến Ngọc tái xuất màn ảnh sau 20 năm

Dương Yến Ngọc sinh năm 1979, quê Hải Phòng. Cô là gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt, cùng thời với Xuân Lan, Ngô Thanh Vân… Năm 2000, mỹ nhân 7X giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh.

Á hậu từng đóng phim ‘Những cô gái chân dài’ trải lòng sau 2 lần đổ vỡ - Ảnh 1.

Khoảng năm 2007, Dương Yến Ngọc rút khỏi showbiz để tập trung cho cuộc sống cá nhân, đồng thời điều trị các vấn đề liên quan sức khỏe tinh thần trong nhiều năm

Ảnh: FBNV

Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực thời trang, Dương Yến Ngọc còn ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Những cô gái chân dài, Cú đấm, Tiger Team, 1735 km, Những ngọn nến trong đêm 2, Thạch thảo Mới đây, cô trở lại màn ảnh với Mật mã Đông Dương của đạo diễn Trần Ka My, dự kiến ra rạp vào dịp 30.4.2027.

Trò chuyện với Báo Thanh Niên, diễn viên Những cô gái chân dài cho biết cô từng có khoảng thời gian rời xa showbiz để điều trị trầm cảm. Theo người đẹp, đó là giai đoạn nhiều biến động nhưng cũng giúp cô học cách chữa lành, thấu hiểu bản thân và tìm lại sự bình an trong cuộc sống.

Á hậu từng đóng phim ‘Những cô gái chân dài’ trải lòng sau đổ vỡ

Dương Yến Ngọc cho biết sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân. Ở thời điểm hiện tại, chân dài 7X vẫn giữ mối quan hệ văn minh với chồng cũ để cùng chăm sóc và nuôi dạy các con.

"Tôi biết mình có lỗi với các con vì không thể giữ trọn vẹn một gia đình cho các con. Nhưng từ thời điểm quyết định chia tay, tôi đã tự nhủ rằng phần đời còn lại của mình sẽ luôn cố gắng giữ sự bình an cho các con, đồng hành và sẻ chia để các con có thể hiểu cha mẹ nhiều hơn. Tôi không muốn tạo thêm bất kỳ áp lực nào cho các con. Tôi hiểu rằng tổn thương là điều khó tránh khỏi, nhưng điều quan trọng là cách mình đối diện và chữa lành sau đó. Khi nhận ra trách nhiệm của bản thân, tôi cũng tự nhắc mình sẽ không để xảy ra thêm bất kỳ tổn thương nào nữa cho những người mình yêu thương", Á hậu cho hay.

Tin liên quan

Ngọc Nga, Dương Yến Ngọc của 'Những cô gái chân dài' hội ngộ

Ngọc Nga, Dương Yến Ngọc của 'Những cô gái chân dài' hội ngộ

Siêu mẫu Ngọc Nga, Dương Yến Ngọc gây chú ý khi dự sự kiện hé mở về màn tái xuất của những 'chị đại làng mốt'.

Khám phá thêm chủ đề

Dương Yến Ngọc Những cô gái chân dài Mật mã Đông Dương Người mẫu điện ảnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận