Á hậu từng đóng phim ‘Những cô gái chân dài’ sau 2 lần đổ vỡ

Dương Yến Ngọc tái xuất màn ảnh sau 20 năm

Dương Yến Ngọc sinh năm 1979, quê Hải Phòng. Cô là gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt, cùng thời với Xuân Lan, Ngô Thanh Vân… Năm 2000, mỹ nhân 7X giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh.

Khoảng năm 2007, Dương Yến Ngọc rút khỏi showbiz để tập trung cho cuộc sống cá nhân, đồng thời điều trị các vấn đề liên quan sức khỏe tinh thần trong nhiều năm Ảnh: FBNV

Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực thời trang, Dương Yến Ngọc còn ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Những cô gái chân dài, Cú đấm, Tiger Team, 1735 km, Những ngọn nến trong đêm 2, Thạch thảo… Mới đây, cô trở lại màn ảnh với Mật mã Đông Dương của đạo diễn Trần Ka My, dự kiến ra rạp vào dịp 30.4.2027.

Trò chuyện với Báo Thanh Niên, diễn viên Những cô gái chân dài cho biết cô từng có khoảng thời gian rời xa showbiz để điều trị trầm cảm. Theo người đẹp, đó là giai đoạn nhiều biến động nhưng cũng giúp cô học cách chữa lành, thấu hiểu bản thân và tìm lại sự bình an trong cuộc sống.

Á hậu từng đóng phim ‘Những cô gái chân dài’ trải lòng sau đổ vỡ

Dương Yến Ngọc cho biết sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân. Ở thời điểm hiện tại, chân dài 7X vẫn giữ mối quan hệ văn minh với chồng cũ để cùng chăm sóc và nuôi dạy các con.

"Tôi biết mình có lỗi với các con vì không thể giữ trọn vẹn một gia đình cho các con. Nhưng từ thời điểm quyết định chia tay, tôi đã tự nhủ rằng phần đời còn lại của mình sẽ luôn cố gắng giữ sự bình an cho các con, đồng hành và sẻ chia để các con có thể hiểu cha mẹ nhiều hơn. Tôi không muốn tạo thêm bất kỳ áp lực nào cho các con. Tôi hiểu rằng tổn thương là điều khó tránh khỏi, nhưng điều quan trọng là cách mình đối diện và chữa lành sau đó. Khi nhận ra trách nhiệm của bản thân, tôi cũng tự nhắc mình sẽ không để xảy ra thêm bất kỳ tổn thương nào nữa cho những người mình yêu thương", Á hậu cho hay.