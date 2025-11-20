Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Á vương là thầy giáo tiếng Anh, mở lớp học đặc biệt
Video Giáo dục

Á vương là thầy giáo tiếng Anh, mở lớp học đặc biệt

Diệu Tú - Dư Ngân
20/11/2025 19:00 GMT+7

Xuất thân là thầy giáo tiếng Anh, Á vương Minh Toại cùng các cộng sự đều đặn đến mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa vào mỗi tối thứ ba để dạy tiếng Anh miễn phí cho các học sinh khiếm thị. Lớp học đặc biệt này được duy trì gần hai năm, trở thành nơi giúp các em tiếp cận ngoại ngữ bằng âm thanh và cảm nhận.

Lớp học tiếng Anh miễn phí dành cho các em khiếm thị tại mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa được thầy giáo tiếng Anh đồng thời cũng chính là Á vương 1 Nam vương Thế giới 2024 Võ Minh Toại duy trì gần hai năm qua. Mỗi tối thứ ba, Minh Toại cùng các giáo viên và tình nguyện viên lại có mặt để hướng dẫn 10 học sinh ở độ tuổi trung học. Khác với lớp học truyền thống, mô hình được thiết kế theo dạng vòng tròn, lấy âm thanh làm trung tâm để phù hợp với khả năng cảm thụ của các bạn khiếm thị. Giáo án Oxford được biên soạn lại, kết hợp công nghệ AI và hệ thống bài nghe giúp học sinh tiếp cận kiến thức dễ dàng hơn.

Từ thầy giáo dạy tiếng Anh trở thành Á vương Việt Nam 2024 và lớp học đặc biệt cho trẻ khiếm thị

Theo Minh Toại, các bạn khiếm thị có lợi thế về thính giác nên kỹ năng nghe và phản xạ âm thanh phát triển rất nhanh. Nhờ phương pháp dạy học dựa trên âm thanh, nhiều học sinh vốn rụt rè giờ đã tự tin nói, mạnh dạn đặt câu hỏi và không còn sợ sai. Các giáo viên cũng thường xuyên điều chỉnh giáo án, tạo thêm trò chơi để việc học trở nên gần gũi và nhẹ nhàng hơn.

Á vương là thầy giáo tiếng Anh, mở lớp học đặc biệt- Ảnh 1.

Á vương - thầy giáo tiếng anh Võ Minh Toại cùng các học trò tại lớp học.

ẢNH: DIỆU TÚ

Dù là dự án phi lợi nhuận, hoạt động chủ yếu dựa vào sự tự nguyện, lớp học vẫn được duy trì đều đặn nhờ nỗ lực của cả nhóm. Với Minh Toại và các giáo viên, mục tiêu lớn nhất không phải thành tích mà là giúp các học sinh có thêm cơ hội tiếp cận ngoại ngữ, tự tin hòa nhập và theo đuổi ước mơ của mình.

