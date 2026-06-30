AB InBev duy trì chất lượng thượng hạng từ nông nghiệp xanh bền vững

AB InBev và lựa chọn gắn chất lượng bia với nông sản Việt Nam

Với AB InBev, một trong những tập đoàn bia lớn nhất thế giới, hành trình tạo ra một ly bia hoàn hảo không bắt đầu từ nhà máy, mà bắt đầu từ những cánh đồng. Triết lý này là kim chỉ nam cho mọi dòng sản phẩm thượng hạng của hãng. Đơn cử như Budweiser, vị bia êm mượt đặc trưng được hàng triệu người dùng yêu thích trên toàn cầu có được là nhờ quy trình tuyển chọn nguyên liệu vô cùng khắt khe, kết hợp giữa hoa bia bản địa và những hạt ngũ cốc có chất lượng cao nhất.

Ông Craig Maclean - Chủ tịch AB InBev Khu vực Đông Nam Á - chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng mỗi dòng bia thượng hạng đều được kết tinh từ những nguyên liệu giản dị được vun trồng bằng tâm huyết của người nông dân. Tại Việt Nam, câu chuyện đó càng trở nên đặc biệt khi nguồn gạo từ An Giang đã góp mặt trong hành trình tạo nên các thương hiệu bia toàn cầu".

Ông Craig Maclean – Chủ tịch AB InBev Khu vực Đông Nam Á

Tại Việt Nam, AB InBev cụ thể hóa cam kết chất lượng bằng việc ưu tiên nguồn cung ứng nội địa, với 100% lượng gạo sử dụng tại nhà máy được thu mua từ An Giang. Nhờ vị trí đầu nguồn sông Tiền và sông Hậu, vùng đất này được bồi đắp bởi phù sa tự nhiên, tạo điều kiện thuận lợi để cho ra đời những hạt gạo chất lượng cao, đồng đều và ổn định qua từng mùa vụ.

Với sự đồng hành của Angimex – nhà cung ứng có hơn 50 năm gắn bó cùng hạt gạo Việt Nam – AB InBev có thêm nền tảng vững chắc để bảo đảm chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào. Không chỉ am hiểu đặc tính mùa vụ và từng giống lúa, Angimex còn sở hữu vùng nguyên liệu liên kết, hệ thống kiểm soát chất lượng và năng lực cung ứng quy mô lớn, góp phần duy trì tính ổn định và đồng nhất của nguồn cung.

Ban TGĐ Angimex đi thăm đồng cùng nông dân trong vùng nguyên liệu

Hạt gạo An Giang, một trong những nguyên liệu làm nên chất bia thượng hạng, được tôn vinh tại không gian trải nghiệm đa giác quan của AB InBev

Thấu hiểu rằng chất lượng nông sản gắn liền với sức khỏe của đất và phương thức canh tác, AB InBev cùng Angimex đã đồng hành với nông dân triển khai mô hình canh tác thông minh, hướng đến thực hành bền vững và hữu cơ. Những nỗ lực này góp phần cắt giảm 30% lượng phân bón truyền thống (vô cơ) và thuốc bảo vệ thực vật, qua đó cải thiện kết cấu đất, giảm dư lượng hóa chất và nâng cao giá trị hạt lúa An Giang. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Lúa từ nông dân An Giang được sơ chế tại nhà máy của Angimex và được chuyển đến nhà máy của AB InBev để làm đầu vào quan trọng cho những sản phẩm bia đạt chuẩn mực toàn cầu

"Cheers to Farmers": Nông nghiệp bền vững khởi nguồn từ tâm huyết người nông dân

Nông nghiệp bền vững là một trong những trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của tập đoàn AB InBev trên toàn cầu, bên cạnh các ưu tiên về khí hậu, bao bì tuần hoàn và bảo vệ tài nguyên nước.

Với di sản nấu bia hơn 600 năm cùng danh mục hơn 400 thương hiệu bia, tập đoàn AB InBev có gần 100 địa điểm nghiên cứu và phát triển cùng các trang trại kiểu mẫu, và Trung tâm Nghiên cứu Lúa mạch Toàn cầu nhằm nâng cao sinh kế cho nông dân trên toàn thế giới. Trong năm 2025, tập đoàn AB InBev đã đồng hành với hơn 20.000 nông dân địa phương trên toàn cầu. 100% nông dân đối tác khắp nơi trên thế giới được đào tạo để vững kỹ năng, tăng kết nối, và tự chủ tài chính từ năm 2018 đến nay.

Với niềm tin: chất lượng bia bắt đầu từ chất lượng nguyên liệu, câu chuyện gạo An Giang của AB InBev Việt Nam là một mảnh ghép quan trọng trong sáng kiến Cheers to Farmers của tập đoàn AB InBev trên toàn cầu.

Từ những cánh đồng lúa An Giang đến dây chuyền sản xuất đạt chuẩn toàn cầu, câu chuyện của AB InBev tại Việt Nam cho thấy một lựa chọn nhất quán: chất lượng thượng hạng không chỉ được tạo nên trong nhà máy, mà bắt đầu từ chính nguồn nguyên liệu và những con người đứng sau mỗi mùa vụ. Với sáng kiến "Cheers to Farmers", AB InBev không chỉ tôn vinh vai trò của người nông dân trong hành trình tạo nên những thương hiệu bia toàn cầu, mà còn khẳng định cam kết đồng hành dài hạn với nông nghiệp Việt Nam, nơi tăng trưởng của doanh nghiệp gắn liền với giá trị bền vững cho cộng đồng, chuỗi cung ứng và tương lai ngành bia.