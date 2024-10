ABBANK bứt phá trong chuyển đổi số quý 3/2024

Cụ thể, tổng tài sản của ABBANK tại thời điểm cuối quý 3/2024 đạt 164.115 tỉ đồng, tăng 8% so với cuối quý 2/2024; tổng huy động đạt 147.018 tỉ đồng, tăng 8,8% so với quý 2; tổng dư nợ tăng 6,3% so với quý 2; hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 11,02% - luôn ở trong nhóm các ngân hàng có mức an toàn vốn cao so với mức 8% theo quy định của NHNN.

ABBANK ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ công tác chuyển đổi số với lượng giao dịch trên một khách hàng tăng đều từ đầu năm. Trong quý 3/2024, lượng giao dịch qua Ngân hàng số tại ABBANK tăng trưởng mạnh, trong đó khách hàng cá nhân tăng 47% so với quý 2 và tăng 82% so với cùng kỳ 2023; khách hàng doanh nghiệp tăng 248% so với quý 2 và tăng 145% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số lượng giao dịch online của doanh nghiệp tăng ấn tượng 248% so với quý 2/2024

Quý 3/2024, ABBANK đạt lãi từ hoạt động dịch vụ 290 tỉ đồng, tăng 43% so với cuối quý 2/2024; tỉ lệ nợ xấu đến 30.9.2024 duy trì dưới mức 3%, theo quy định của NHNN.

ABBANK trích lập 1.166 tỉ đồng cho dự phòng rủi ro tín dụng, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 53%, cùng với đó là danh mục tài sản đảm bảo có giá trị cao. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2024 đạt 252 tỉ đồng.