ABBANK gây quỹ thành công 100.000 cây quế tặng bà con tỉnh Yên Bái

Về hoạt động cộng đồng của ABBANK:

Với định hướng hoạt động là một ngân hàng bán lẻ thân thiện, ABBANK luôn coi trọng công tác chung tay vì cộng đồng cùng với việc đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả và bền vững. Công tác này ngày càng được ABBANK phát triển theo chiều sâu, với nhiều hoạt động thiết thực hướng đến nhiều nhóm đối tượng, nhằm sẻ chia khó khăn, ươm mầm hạnh phúc đối với những hoàn cảnh kém may mắn trên cả nước. Trong đó, y tế, giáo dục và môi trường là ba lĩnh vực chung tay vì cộng đồng mà ABBANK dành nhiều tâm huyết và nguồn lực nhất.

Những nỗ lực của ABBANK trong việc bảo vệ môi trường được thể hiện rõ nét qua dự án "Xanh An Bình - Xanh Việt Nam", góp phần thực hiện mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh do Chính phủ phát động năm 2020. Trong suốt 4 năm qua, ngân hàng đã triển khai các chiến dịch đồng hành cùng người dân trồng hàng trăm nghìn cây xanh rừng phòng hộ, rừng kinh tế trên cả nước, đồng thời nâng cao nhận thức về bảo tồn rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Với ý nghĩa thiết thực, "Xanh An Bình - Xanh Việt Nam" đã lan tỏa tinh thần "cùng tham gia" và thu hút sự chung tay, góp sức của cộng đồng, khách hàng và gần 4.000 cán bộ nhân viên ABBANK trên toàn quốc trong việc trồng cây và bảo vệ môi trường. Năm 2025 là năm thứ 5 liên tiếp dự án "Xanh An Bình - Xanh Việt Nam" được ABBANK thực hiện, với số lượng cây giống trao tặng cho bà con bằng tổng số cây của cả 4 năm trước cộng lại.