ABBank Khánh Hòa giới thiệu giải pháp tích lũy tài chính cho khách hàng

Ngày 26.10, tại khách sạn Yasaka Nha Trang, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Giải pháp Tích lũy An Gia, với sự tham dự của đại diện các cơ quan, lãnh đạo doanh nghiệp và khách hàng cá nhân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Huỳnh Minh Châu giới thiệu các lợi ích của giải pháp Tích lũy An Gia tại hội nghị ẢNH: HẢI THANH

Tại chương trình, ông Nguyễn Huỳnh Minh Châu, Giám đốc ABBank Khánh Hòa, đã chia sẻ, phân tích các lợi ích của giải pháp Tích lũy An Gia, giới thiệu những lựa chọn để khách hàng chủ động xây dựng kế hoạch tài chính.

Theo ông Châu, giải pháp này chú trọng tính kỷ luật trong tích lũy, với mức tích lũy khởi điểm thấp giúp người dân dễ dàng tham gia.

Khách hàng có thể bắt đầu với số tiền tối thiểu 5 triệu đồng, tích lũy định kỳ từ 1 triệu đồng mỗi tháng và lựa chọn thời hạn tham gia từ 1 đến 10 năm. Tỷ lệ phân bổ giữa tiết kiệm và đầu tư được khách hàng chủ động lựa chọn ngay từ khi tham gia.

Đại biểu và khách hàng tham dự Hội nghị Giải pháp Tích lũy An Gia do ABBank Khánh Hòa tổ chức ngày 26.10 ẢNH: HẢI THANH

Theo đó, phần tiết kiệm được hưởng lãi suất cố định lên tới 7%/năm trong năm đầu tiên. Phần đầu tư áp dụng mức lợi suất do đối tác hợp tác với ABBank công bố từ đầu mỗi kỳ và cam kết theo chu kỳ 12 tháng.

Các khoản tích lũy bổ sung trong kỳ cũng được áp dụng mức lãi suất/lợi suất đã xác lập theo điều kiện giải pháp. Khách hàng không phải trả phí quản lý và có thể theo dõi, quản lý khoản tích lũy trên app ABBank.

Đáng chú ý, Tích lũy An Gia còn đi kèm quyền lợi bảo hiểm sức khỏe cho người tham gia mà không phát sinh phí. Tùy kế hoạch và điều kiện áp dụng, quyền lợi bảo hiểm có thể lên tới 150% số dư gốc tích lũy, tối đa 30 tỈ đồng; trợ cấp nằm viện tới 3 triệu đồng/ngày, tối đa 180 triệu đồng/năm.

Hội nghị Giải pháp Tích lũy An Gia hướng đến hỗ trợ khách hàng chủ động xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp ẢNH: HẢI THANH

Tham dự hội nghị, ông Nguyễn Văn Minh, ở phường Tây Nha Trang, cho biết ông thường gửi tiết kiệm theo kỳ hạn 6 tháng. Khi đến hạn, ông cộng tiền lãi vào gốc để tiếp tục gửi. Ngoài khoản tích lũy tại ngân hàng, ông có nguồn thu từ cho thuê nhà để trang trải sinh hoạt. Thói quen của ông Minh cho thấy nhu cầu tích lũy gắn với từng hoàn cảnh, nguồn thu và kế hoạch chi tiêu.

Qua những chia sẻ tại hội nghị, khách hàng có thêm thông tin để cân nhắc phương án tích lũy phù hợp với nguồn thu, nhu cầu chi tiêu và mục tiêu của gia đình. Việc tìm hiểu rõ quyền lợi, thời hạn và các điều kiện áp dụng cũng giúp khách hàng chủ động hơn khi xây dựng kế hoạch tài chính lâu dài.