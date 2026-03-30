ABBank kiến tạo hạnh phúc từ chiến lược sản phẩm ‘đo ni đóng giày’

Đầu tháng 3.2026, ABBank hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 10.350 tỉ đồng lên 13.972 tỉ đồng, củng cố nền tảng tài chính cho giai đoạn tăng trưởng mới. Cùng với đó, định chế tài chính này cũng đặt các mục tiêu lớn cho năm 2026.

Đằng sau những con số tăng trưởng cao với nền tảng tài chính vừa được củng cố là một lựa chọn chiến lược: xây dựng cấu trúc sản phẩm dựa trên thấu cảm nhu cầu, đáp ứng ngay giải pháp khách hàng cần.

ABBank thúc đẩy chiến lược sản phẩm dựa trên nhu cầu khách hàng

Chiến lược sản phẩm "đo ni đóng giày"

Đối với khách hàng cá nhân, ABBank không tiếp cận theo cách "một sản phẩm áp dụng cho tất cả đối tượng khách hàng". Chiến lược 2026 với mục tiêu xây dựng giải pháp đáp ứng nhu cầu của từng nhóm chân dung khách hàng cụ thể: khách hàng nhận lương qua tài khoản, hộ kinh doanh cá thể, nhóm khách hàng tài chính ổn định và đã có tài sản tích lũy, nhóm khách hàng trẻ có xu hướng số hóa cao...

Trên cơ sở đó, ABBank xác định nhu cầu tài chính trọng tâm của từng phân khúc theo từng giai đoạn vòng đời khách hàng, từ nhu cầu thanh toán, tích lũy, tiêu dùng, sở hữu bất động sản đến bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Danh mục sản phẩm vì vậy được thiết kế theo hướng tích hợp và gắn kết theo nhu cầu, kết hợp giữa tài khoản, các tiện ích thanh toán và quản lý dòng tiền, thẻ, tín dụng tiêu dùng, tín dụng có tài sản bảo đảm…, nhằm gia tăng khả năng phục vụ trọn gói và nâng cao giá trị vòng đời khách hàng.

ABBank đồng thời ưu tiên đẩy mạnh các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng số nhằm rút ngắn thời gian đưa sản phẩm đến với khách hàng, đúng nhu cầu với trải nghiệm ngày càng tốt hơn.

Đối với các sản phẩm tín dụng trọng tâm như vay tiêu dùng, vay mua nhà và vay hộ kinh doanh, ngân hàng định hướng chuẩn hóa quy trình cấp tín dụng theo hướng giản lược hồ sơ vay vốn, mẫu biểu hợp đồng, từng bước số hóa quy trình phê duyệt, giải ngân. Việc rút ngắn thời gian xử lý không chỉ cải thiện trải nghiệm khách hàng mà còn giảm chi phí cơ hội trong tiếp cận vốn của khách hàng, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi tốc độ, tính thuận tiện và khả năng cá nhân hóa cao hơn.

Trải nghiệm số đưa sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng ngay tại thời điểm cần

Cùng với khách hàng cá nhân, nhóm khách hàng SME được ABBank tập trung đồng hành. Tại Việt Nam, doanh nghiệp SME chiếm hơn 90% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, song tiếp cận vốn vẫn gặp nhiều rào cản, như quy trình phê duyệt kéo dài.

Giải thách thức này, năm 2026 ABBank xây dựng nhiều chính sách ưu đãi, đặc biệt tập trung phục vụ các doanh nghiệp doanh thu dưới 20 tỉ đồng. Để giúp doanh nghiệp vượt "điểm nóng" vốn, thời gian xử lý hồ sơ được đẩy nhanh chỉ còn tối đa 36 giờ. Trong môi trường kinh doanh biến động nhanh, tốc độ xử lý hồ sơ có thể quyết định khả năng nắm bắt cơ hội. Một khoản vay được phê duyệt trong 36 giờ thay vì vài tuần không chỉ là cải thiện quy trình nội bộ, mà là thay đổi cách doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực tài chính.

Song song, ABBank triển khai eKYB cho doanh nghiệp, giải ngân online và tích hợp quản lý dòng tiền sau vay cho thấy ngân hàng ngày càng coi trọng tạo sự gắn kết dài hạn với doanh nghiệp.

Từ khách hàng cá nhân đến các doanh nghiệp SME cho thấy, cốt lõi của chiến lược sản phẩm ABBank thiết lập không nằm ở công nghệ đơn thuần, mà ở cách ngân hàng thấu cảm, am tường nhu cầu thực tế. Việc thiết kế sản phẩm sát nhu cầu, rút ngắn quy trình và số hóa mạnh mẽ giúp ngân hàng tăng khả năng phục vụ, hiện diện đúng thời điểm. Trong khi đó, khách hàng sẽ nhận được giải pháp phù hợp tại bất kỳ giai đoạn và nhu cầu nào.

Đồng hành kiến tạo hạnh phúc

Nhìn tổng thể, chiến lược sản phẩm của ABBank năm 2026 được xây dựng trên ba yếu tố: phân khúc rõ ràng, thiết kế sát nhu cầu theo hướng tích hợp dịch vụ và số hóa quy trình. Đây không chỉ là công cụ để đạt mục tiêu kinh doanh, mà còn là cấu trúc nhằm hiện thực hóa sứ mệnh "Kiến tạo hạnh phúc" mà ABBank tuyên ngôn theo đuổi.

Với ABBank, "Kiến tạo hạnh phúc" được định hình bằng khả năng tiếp cận vốn đúng thời điểm, chi phí hợp lý và trải nghiệm minh bạch cho hàng triệu khách hàng. Chiến lược sản phẩm là hành động cụ thể. Theo đó, cách tiếp cận sản phẩm "đo ni đóng giày" của ABBank phản ánh một thay đổi quan trọng: thay vì buộc khách hàng thích nghi với các sản phẩm có sẵn, ngân hàng điều chỉnh sản phẩm theo hoàn cảnh và nhu cầu của khách hàng.

ABBank hiện thực hóa kiến tạo hạnh phúc bằng chiến lược sản phẩm

Điều này đi vào cuộc sống, thể hiện qua những tình huống rất cụ thể: một hộ kinh doanh được giải ngân kịp thời để nhập thêm hàng trước mùa cao điểm; một người trẻ mở tài khoản và vay tiêu dùng hoàn toàn trực tuyến ngay tại thời điểm cần; hay một doanh nghiệp nhỏ có thể tiếp cận hạn mức vốn phù hợp chu kỳ sản xuất.

Những nhu cầu tưởng chừng nhỏ lẻ ấy lại là những mắt xích quan trọng trong dòng chảy của nền kinh tế. Ở góc độ đó, chiến lược sản phẩm không chỉ là công cụ tăng trưởng của một ngân hàng. Nó còn cho thấy cách một tổ chức tài chính định nghĩa vai trò của mình: không chỉ cung cấp vốn, mà trở thành một phần của hành trình phát triển của khách hàng, điều ABBank đã theo đuổi và ngày càng đẩy mạnh trong hơn 30 năm qua.