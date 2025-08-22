ABBANK, Omoda & Jaecoo VN hợp tác, thêm dòng xe cao cấp cho khách hàng lựa chọn

Thỏa thuận hợp tác giữa ABBANK và Omoda & Jaecoo Việt Nam đặt trọng tâm vào việc mang đến những trải nghiệm xuyên suốt cho khách hàng từ khâu lựa chọn xe, tiếp cận các gói tài chính ưu đãi, đến dịch vụ hậu mãi và chăm sóc toàn diện. Không chỉ giúp việc sở hữu xe Omoda & Jaecoo trở nên dễ dàng hơn, hợp tác này còn tạo ra một mô hình chuẩn mực mới, nơi người tiêu dùng được hưởng trọn lợi ích của cả sản phẩm cao cấp và giải pháp tài chính linh hoạt.

ABBANK - Omoda & Jaecoo Việt Nam hợp tác, thêm dòng xe cao cấp cho khách hàng lựa chọn

Omoda & Jaecoo Việt Nam mang đến cho thị trường Việt Nam nhiều sản phẩm và dịch vụ chất lượng, hiện diện ngày càng gần hơn với khách hàng thông qua hệ thống nhà phân phối 3S (Bán hàng – Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa – Cung ứng phụ tùng) rộng khắp trên cả nước. Kể từ khi được thành lập vào tháng 4.2024, Omoda & Jaecoo Việt Nam đã giới thiệu các mẫu xe như Omoda C5 – nổi bật với cá tính thời trang và phong cách, Jaecoo J7 – mạnh mẽ, lịch lãm và Jaecoo J7 PHEV (SHS) – mẫu xe hybrid có khả năng di chuyển đến hơn 1,600 km chỉ với một bình xăng và một lần sạc đầy. Các sản phẩm này đều nhận được những sự yêu mến và phản hồi tích cực từ khách hàng. Trong thời gian tới, Omoda & Jaecoo Việt Nam sẽ tiếp tục giới thiệu thêm các mẫu xe mới, phục vụ nhu cầu di chuyển đa dạng của khách hàng.

Về phía ABBANK – bên cạnh giải pháp ưu đãi cho vay mua xe ô tô thông thường, khách hàng còn nhận được nhiều hỗ trợ đặc biệt nếu lựa chọn vay vốn tại ABBANK để sở hữu mẫu xe Omoda C5 Luxury với chương trình "Trả trước 0 đồng – Mang xe về nhà". Theo đó, khách hàng có thể sở hữu Omoda C5 Luxury mà chỉ cần trả trước từ 0 đồng, được hỗ trợ vay 90% giá trị xe trong tối đa 84 tháng, được cấp thẻ tín dụng hạn mức 10% giá trị khoản vay và hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ (tùy phiên bản). Ngoài ra, khách hàng còn có lựa chọn vay tối đa 90% giá trị xe, thời gian cho vay lên tới 84 tháng với lãi suất ưu đãi chỉ từ 4,99%/năm cố định trong 12 tháng đầu, mang đến sự linh hoạt và an tâm trong quản lý tài chính.

Gói giải pháp đến từ ABBANK và Omoda & Jaecoo Việt Nam giúp việc sở hữu một chiếc SUV coupe thời thượng trở nên gần gũi và dễ dàng hơn bao giờ hết, đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng trẻ, yêu thích phong cách và sự khác biệt.

Cùng với đó, sự kết hợp giữa hai thương hiệu cũng nằm trong kế hoạch kiến tạo hệ sinh thái khép kín về "Tài chính – Ô tô – Dịch vụ", góp phần nâng cao chuẩn mực về việc sở hữu một phương tiện di chuyển tiện ích, hiệu quả cho người tiêu dùng Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Liu Yong Hu – Tổng giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam nhấn mạnh: "Sự hợp tác với ABBANK chính là minh chứng cho cam kết đồng hành cùng khách hàng bằng những giá trị thực chất và khác biệt. Đây sẽ là nền tảng để chúng tôi tiếp tục mở rộng và phát triển tại Việt Nam".

Ông Phạm Duy Hiếu – Tổng giám đốc ABBANK cũng chia sẻ: "Chúng tôi tin tưởng rằng sự kết nối song phương sẽ mở ra một giai đoạn mới cho sự hợp tác đồng hành, chia sẻ và phát triển bền vững, hướng tới việc mở rộng hơn nữa các liên kết chiến lược trong hệ sinh thái dịch vụ – vì lợi ích chung của khách hàng và cộng đồng."

Nhấn mạnh tại buổi Lễ ký kết, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Tập đoàn Geleximco cho biết: "Liên doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam là tâm huyết của Tập đoàn Geleximco và Tập đoàn Chery, với mong muốn mang đến những giải pháp di chuyển xanh và thông minh cho khách hàng tại Việt Nam. Bằng những nỗ lực không ngừng, tôi tin rằng ABBANK và Omoda & Jaecoo Việt Nam sẽ hợp tác tích cực, đưa ra những giải pháp phù hợp cho thị trường, tạo ra những giá trị thiết thực cho khách hàng, đồng thời góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững".

Với dấu mốc này, Omoda & Jaecoo Việt Nam và ABBANK không chỉ ký kết một thỏa thuận hợp tác, mà còn cùng nhau mở ra một chuẩn mực mới – nơi công nghệ, tài chính và trải nghiệm khách hàng hội tụ, đồng hành cùng sự phát triển của người tiêu dùng và nền kinh tế Việt Nam.

Omoda & Jaecoo là thương hiệu xe ô tô thuộc Tập đoàn Chery – hãng xe xuất khẩu số 1 Trung Quốc suốt 23 năm liên tiếp, được JD Power vinh danh về chất lượng xuất xưởng tốt nhất hai năm liền (2023–2024) và mới đây lọt top bảng xếp hạng Fortune Global 500 - Top 500 công ty mạnh nhất thế giới. Hiện diện tại hơn 100 quốc gia, đặc biệt trong đó có các thị trường khó tính tại châu Âu, Chery khẳng định được sự yêu mến của khách hàng trên toàn cầu với các sản phẩm ô tô và dịch vụ chất lượng cao. Gia nhập thị trường từ tháng 4.2024, Omoda & Jaecoo là liên doanh giữa tập đoàn Chery và tập đoàn Geleximco, được định vị thương hiệu cao cấp với dải sản phẩm đa dạng từ phân khúc A đến phân khúc E, cùng 4 công nghệ động cơ tiên tiến: động cơ xăng, thuần điện, Hy-brid, và động cơ điện mở rộng. Không chỉ mang đến sản phẩm vượt trội, Omoda & Jaecoo Việt Nam còn cam kết phát triển bền vững tại Việt Nam với các hành động cụ thể như xây dựng nhà máy tại Hưng Yên (Thái Bình cũ), phát triển hệ thống mạng lưới nhà phân phối rộng khắp trên cả nước, chính sách bảo hành xe 7 năm/1 triệu km và bảo hành động cơ 10 năm/1 triệu km cùng cam kết cung cấp phụ tùng chính hãng trong 48 giờ. Omoda & Jaecoo Việt Nam đang từng bước đến gần hơn với khách hàng Việt và sẵn sàng phục vụ nhu cầu của khách hàng với triết lý hoạt động "Đến Việt Nam, Vì Việt Nam".



