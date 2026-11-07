Abbott đồng hành chuyên gia chia sẻ kiến thức khoa học chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ

Diễn đàn "Dinh dưỡng được chứng minh - Vững tin ba mẹ chọn" do nhãn hàng Similac từ Abbott đồng hành cùng Hội Nhi khoa Việt Nam và Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y dược TP.HCM tổ chức cập nhật thông tin khoa học về sức khỏe đường ruột và dinh dưỡng trẻ em, giúp phụ huynh tự tin hơn trong việc lựa chọn dinh dưỡng cho con.

Đưa dinh dưỡng khoa học thành kiến thức gần gũi với phụ huynh

Khi thông tin về dinh dưỡng trẻ em ngày càng đa dạng, phụ huynh cần nhiều thông tin hơn và cần những thông tin đúng, đáng tin cậy. Những hiểu biết dựa trên bằng chứng khoa học ngày càng đóng vai trò quan trọng, giúp cha mẹ tự tin đưa ra những quyết định dinh dưỡng phù hợp cho sự phát triển của con trẻ.

Tại diễn đàn, các chuyên gia đã trình bày thông tin khoa học từ góc nhìn thiết thực, gần gũi. Từ đó, giúp phụ huynh thêm tự tin lựa chọn việc chăm sóc dinh dưỡng cho con.

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hùng chia sẻ về các cơ sở đưa ra những quyết định chăm sóc dinh dưỡng phù hợp cho trẻ

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hùng, nguyên Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1, Phó chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhi khoa TP.HCM, nhấn mạnh: "Bên cạnh cập nhật những tiến bộ trong khoa học dinh dưỡng nhi khoa, việc cung cấp thông tin chính xác, khách quan, minh bạch và dựa trên bằng chứng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phụ huynh cần được tiếp cận thông tin đầy đủ về lợi ích, giới hạn của bằng chứng khoa học và sự phù hợp với nhu cầu của từng trẻ, từ đó có cơ sở đưa ra những quyết định chăm sóc và nuôi dưỡng hợp lý".

Góp mặt tại diễn đàn, PGS-TS-BS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Đại học Y dược TP.HCM, Trưởng khoa Nội tổng quát 2, BV Nhi đồng 1 giúp cha mẹ dễ hình dung về vai trò của hệ vi sinh đường ruột đối với sức khỏe của trẻ. Dinh dưỡng phù hợp giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, từ đó hỗ trợ hấp thu dưỡng chất, tăng cường miễn dịch và tạo nền tảng cho sự phát triển thể chất lẫn nhận thức, tạo điều kiện thuận lợi cho não bộ của bé được bảo vệ và phát triển.

Hệ vi sinh đường ruột là chìa khóa vàng cho sức khỏe tiêu hóa và miễn dịch của trẻ

Hỗ trợ trẻ phát triển khỏe mạnh với nền tảng dinh dưỡng khoa học

Giới khoa học đã và đang nghiên cứu các giải pháp dinh dưỡng tiên tiến hỗ trợ phụ huynh chăm sóc trẻ phát triển. Theo thông tin từ nghiên cứu lâm sàng của Abbott tại Hội nghị Tiêu hóa - Gan mật - Dinh dưỡng nhi châu Âu (ESPGHAN) lần thứ 57 cho thấy, công thức bổ sung 5 loại HMO hàm lượng cao (2.5g/L) gồm 2′-FL, 3-FL, LNT, 3′-SL và 6′-SL giúp cải thiện miễn dịch, tiêu hóa và phát triển trí não, hiệu quả này cũng được chứng minh ở trẻ sinh mổ.

Bên cạnh đó, hiểu biết khoa học về mối liên kết chặt chẽ giữa trục ruột - não - miễn dịch cũng được chuyên gia cập nhật đến đông đảo phụ huynh.

ThS-BSNT Trần Anh Đức, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Phụ sản Hà Nội chia sẻ: "Trí não của trẻ không phát triển độc lập, mà ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy sự liên kết chặt chẽ với sức khỏe đường ruột và miễn dịch thông qua trục ruột - não. Vì vậy, việc quan tâm chăm sóc liên kết ruột - não - miễn dịch từ sớm góp phần tạo nền tảng giúp trẻ phát triển toàn diện".

Quan tâm chăm sóc liên kết ruột - não - miễn dịch từ sớm góp phần tạo nền tảng giúp trẻ phát triển toàn diện

Theo chuyên gia, nghiên cứu lâm sàng quốc tế cho thấy dinh dưỡng chứa 5HMOs, BB-12 và Ganglioside giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột, hỗ trợ trẻ tiêu hóa tốt, giúp miễn dịch vững vàng và nghiên cứu cũng cho thấy trẻ tăng chỉ số thông minh chung so với nhóm không bổ sung.

Thông qua các trao đổi chuyên môn và thảo luận đa chiều, diễn đàn đã chuyển tải kiến thức khoa học thành thông tin thiết thực, giúp phụ huynh đưa ra quyết định dinh dưỡng phù hợp, hỗ trợ trẻ phát triển khỏe mạnh.

Ông Douglas Kuo, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Abbott Việt Nam, Úc và New Zealand, đại diện Abbott Việt Nam phát biểu tại diễn đàn

Qua hơn 100 năm, Abbott không ngừng phát triển các giải pháp dinh dưỡng khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đa dạng của trẻ em. Sự đồng hành của Abbott cùng các đối tác chăm sóc sức khỏe, mang lại những kiến thức dinh dưỡng dựa trên bằng chứng khoa học được chuyển tải theo cách gần gũi và dễ tiếp cận, giúp cha mẹ mang kiến thức vào việc chăm sóc sức khỏe và sự phát triển của trẻ.