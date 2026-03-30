Abbott đồng hành thúc đẩy phòng bệnh cúm mùa vì sức khỏe cộng đồng

Từ thực tế cúm mùa đến nhu cầu phòng bệnh sớm

Cúm là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp cấp tính do virus, được ghi nhận quanh năm tại Việt Nam với các chủng phổ biến như cúm A và B. Mặc dù đa số trường hợp có thể tự hồi phục, bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt ở các nhóm nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính.

Thực tế, số ca mắc cúm có xu hướng gia tăng vào các thời điểm giao mùa, nhất là trong những tháng cuối và đầu năm. Ở các nhóm dễ tổn thương, bệnh có thể diễn tiến nhanh và dẫn đến các biến chứng, từ đó làm gia tăng gánh nặng y tế nếu không được phòng ngừa kịp thời.

Trong khuôn khổ chương trình tiêm phòng cúm cộng đồng tại phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, cô Nguyễn Thị Kim Trọng (62 tuổi, Đắk Lắk) cho biết: "Tôi từng bị cúm mùa một lần rất nặng, cảm giác mệt mỏi kéo dài và ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, nên tôi thấy bệnh này không hề nhẹ nhàng".

Cô Nguyễn Thị Kim Trọng tham gia chương trình tiêm phòng cúm tại địa phương

Với nhiều người dân, cúm vẫn thường bị xem nhẹ, cho thấy nhu cầu nâng cao nhận thức và mở rộng tiếp cận các giải pháp phòng bệnh chủ động, đặc biệt tại các khu vực còn hạn chế về tiếp cận dịch vụ y tế.

Vắc xin cúm là một trong những biện pháp phòng ngừa hiệu quả, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế lây lan trong cộng đồng và giảm gánh nặng y tế; đồng thời được khuyến cáo tiêm nhắc lại hàng năm bởi các tổ chức y tế uy tín. So với đeo khẩu trang hay vệ sinh cá nhân chỉ giúp giảm nguy cơ ở mức nhất định, tiêm vaccine với công nghệ sản xuất hiện đại được đánh giá có độ an toàn cao, dung nạp tốt và ít tác dụng phụ.

Tiêm vaccine cúm là mắt xích quan trọng trong các giải pháp phòng ngừa virus cúm

Chị Phạm Thị Thi (36 tuổi, Đắk Lắk) cho biết: "Trước đây, khi phòng ngừa cúm mùa, tôi thường chỉ chú trọng đeo khẩu trang, sát khuẩn, nhưng qua chương trình hôm nay mới biết tiêm vắc xin là cách phòng ngừa hiệu quả hơn".

Chị Phạm Thị Thi hiểu hơn về tầm quan trọng của chủ động tiêm phòng cúm

Abbott thúc đẩy chủ động phòng bệnh cúm với nền tảng khoa học

Với định hướng thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động, Abbott tập trung vào việc phát triển và cung cấp các giải pháp dựa trên nền tảng khoa học, đồng thời phối hợp cùng các đối tác để đưa những giải pháp này đến gần hơn với cộng đồng.

Giữa tháng 3 vừa qua, Abbott đã phối hợp cùng Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu triển khai chương trình tiêm phòng cúm tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, mang đến khoảng 2.000 mũi tiêm miễn phí cho người dân. Trong đó, điểm dừng chân đầu tiên là phường Sông Cầu (Đắk Lắk) với hơn 700 mũi vắc xin miễn phí.

Abbott phối hợp cùng Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu triển khai chương trình tiêm phòng cúm tại Việt Nam

Nhiều người dân lần đầu được tiếp cận đầy đủ thông tin về phòng bệnh cúm. Chị Trần Thị Quỳnh Trang cho biết chị đã hiểu thêm về cúm sau khi tham gia chương trình. "Trước đây tôi chưa hiểu rõ về vaccine cúm, nhưng sau khi được tư vấn, tôi thấy đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho cả người lớn và trẻ em", chị chia sẻ.

Chị Trần Thị Quỳnh Trang chủ động tiêm phòng cúm cho bản thân và cho con nhỏ

Việc mở rộng tiếp cận vắc xin góp phần giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Khi các giải pháp phòng bệnh được triển khai rộng rãi và phù hợp với thực tế, chăm sóc sức khỏe chủ động sẽ từng bước trở thành một phần trong thói quen của người dân.

Trong hơn ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Abbott đã phối hợp cùng Bộ Y tế, các đối tác và chuyên gia nhằm thúc đẩy nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, đưa các dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với người dân. Chương trình lần này thuộc sáng kiến "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn", thể hiện định hướng của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy phòng bệnh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Trước đó, vào tháng 1.2026, Abbott cũng đã phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, cho thấy cách tiếp cận xuyên suốt của Abbott trong kết hợp nền tảng khoa học với triển khai thực tế, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng bền vững.