Abbott kết nối công nghệ và lòng nhân ái qua trải nghiệm hiến máu độc đáo

Giải pháp nhân văn vì sức khỏe cộng đồng

Tại sự kiện, người hiến máu được trải nghiệm thực tế ảo tích hợp thông qua một chiếc kính trong suốt, cho phép họ vừa thư giãn trong suốt quá trình hiến máu, vừa đảm bảo chuyên viên y tế có thể liên tục theo dõi tình hình và tương tác khi cần.

Đây là sáng kiến do Abbott và Blood Centers of America (viết tắt là BCA) - mạng lưới cung cấp máu lớn nhất Hoa Kỳ, hợp tác phát triển và đã được giới thiệu trong chương trình hiến máu tình nguyện của Abbott tại Việt Nam năm 2024.

Năm nay, trải nghiệm được nâng cấp với hai lựa chọn: thư giãn với âm nhạc và trồng cây trong khu vườn kỹ thuật số, hoặc tham gia trò chơi xây dựng đội robot khám phá vũ trụ, mang đến cảm giác vui vẻ, thú vị và giảm căng thẳng.

Chị Đoàn Thị Thanh Thủy, nhân viên Abbott Việt Nam, cho biết đây là lần đầu tiên tham gia hiến máu nên không khỏi hồi hộp. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi đeo chiếc kính thực tế ảo, cảm giác lo lắng của chị dường như tan biến. "Tôi như được 'du hành' vào một thế giới ảo sống động. Trải nghiệm hiến máu tưởng chừng căng thẳng lại trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất nhiều", chị chia sẻ.

Chị Đoàn Thị Thanh Thủy trải nghiệm hiến máu khi đang đeo kính thực tế ảo tích hợp

Là một người đã có kinh nghiệm hiến máu hơn 30 lần, anh Nguyễn Vĩnh An (TP.HCM) nhận thấy công nghệ thực tế ảo tích hợp rất thú vị và hữu ích. "Âm nhạc nhẹ nhàng và không gian mô phỏng giúp phân tán sự chú ý, làm tôi thoải mái, thư thái hơn. Tôi thấy có những người muốn hiến máu nhưng còn ngần ngại do sợ máu, sợ kim hoặc có cảm giác lo lắng khi lấy máu. Tôi nghĩ đây là một giải pháp hữu ích và chắc chắn sẽ giới thiệu cho bạn bè, để lan tỏa tinh thần hiến máu và giúp nhiều người vượt qua nỗi sợ ban đầu", anh An cho biết.

Anh Nguyễn Vĩnh An cho biết công nghệ thực tế ảo tích hợp khiến trải nghiệm hiến máu trở nên thú vị hơn

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Trang, Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ: "Tôi thấy hoạt động hiến máu kết hợp với ứng dụng công nghệ thực tế ảo là một hoạt động rất hay. Bản thân tôi khi trực tiếp trải nghiệm cũng cảm thấy mới mẻ và thú vị. Đây là sự kết hợp rất tốt để khuyến khích nhiều người tham gia hiến máu hơn, nhất là những ai còn e dè với việc hiến máu hoặc những người lần đầu tham gia".

Từ khi Chính phủ phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2000, hoạt động này đã lan tỏa mạnh mẽ. Năm 2024, cả nước tiếp nhận hơn 1,7 triệu đơn vị máu, tăng 7,4 lần so với năm 2000. Trong đó, 98% nguồn máu đến từ người hiến tình nguyện.

Sáng kiến của Abbott hứa hẹn góp phần thu hút cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ tham gia hiến máu thường xuyên, giúp đảm bảo nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị. Trong thời gian tới, trải nghiệm thực tế ảo tích hợp dành cho hiến máu dự kiến sẽ được giới thiệu tại các trung tâm truyền máu ở Hà Nội và TP.HCM, tạo điều kiện để nhiều người dân tiếp cận và trải nghiệm.

Hành trình 30 năm vì sức khỏe người Việt

Sáng kiến ứng dụng công nghệ thực tế ảo tích hợp để thúc đẩy hiến máu tình nguyện không chỉ thể hiện tinh thần đổi mới vì cộng đồng, mà còn là minh chứng cho hành trình 30 năm Abbott đồng hành vì sức khỏe người dân Việt Nam.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, Abbott đã đầu tư hơn 280 tỉ đồng thông qua các chương trình nâng cao dinh dưỡng, hỗ trợ điều trị bệnh mạn tính, đào tạo chuyên môn cho đội ngũ y tế và nâng cao nhận thức cộng đồng. Những nỗ lực này góp phần phát triển bền vững hệ thống chăm sóc sức khỏe, mang lại lợi ích thiết thực cho hàng triệu người dân.

Nhằm đẩy lùi suy dinh dưỡng thấp còi và nâng cao tầm vóc trẻ em Việt Nam, Abbott đã và đang hợp tác cùng các đối tác như Hội Nhi khoa Việt Nam để triển khai các chương trình sàng lọc, đánh giá và can thiệp dinh dưỡng, đóng góp vào mục tiêu giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi trong chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 - 2030.

Từ năm 2006 - 2024, Abbott phối hợp cùng Tổ chức Nhân đạo Giao Điểm và Americares đã cải thiện dinh dưỡng cho hơn 2.000 trẻ em mỗi năm tại những vùng có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao, thông qua các hoạt động đào tạo, cung cấp thiết bị sản xuất thực phẩm, công cụ chẩn đoán y tế, các tài liệu giáo dục, và thực phẩm dinh dưỡng y học PediaSure.

Abbott cũng đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong hơn một thập kỷ để triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và giáo dục y tế cho phụ nữ trên toàn quốc, góp nâng cao chất lượng sống cho hàng triệu gia đình.

Từ năm 2005, công ty đã hỗ trợ thuốc, thiết bị y tế và sản phẩm dinh dưỡng cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh và thiên tai tại Việt Nam. Trong đại dịch Covid-19, Abbott đã hỗ trợ đội ngũ y tế tại những điểm nóng lớn nhất với hàng triệu sản phẩm sữa Ensure, thiết bị xét nghiệm nhanh cùng thiết bị bảo hộ cho các y bác sĩ tại các bệnh viện tuyến đầu.

Ông Douglas Kuo, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Abbott Việt Nam chia sẻ nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động của Abbott tại Việt Nam: "Chúng tôi cam kết nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thông qua công nghệ và sáng kiến nhằm tạo dựng một tương lai khỏe mạnh và bền vững hơn cho người dân Việt Nam".