‘Abigail’: Đủ hài, đủ rợn nhưng chưa đột phá

Chuyện phim xoay quanh cuộc chiến sinh tồn giữa nhóm tội phạm và vũ công ballet ma cà rồng Universal

Chuyện phim xoay quanh một nhóm ô hợp gồm 6 tay tội phạm được lập ra với nhiệm vụ bắt cóc Abigail (Alisha Weir đóng) - một vũ công trẻ, đồng thời là con gái ông trùm thế giới ngầm Kristof Lazaar.

Mục đích ban đầu của chúng là đòi tiền chuộc 50 triệu USD từ tay cô bé. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngây thơ bên ngoài, Abigail thực chất lại là con ma cà rồng trăm tuổi rất mưu mô, xảo quyệt. Từ vị trí thợ săn trở thành con mồi, họ phải tìm mọi cách để sinh tồn trước con quái vật đáng sợ này.

Chất hài trong thể loại phim kinh dị

Ma cà rồng là chủ đề phim được khai thác từ rất sớm, với những tác phẩm đầu tiên xoay quanh vị bá tước khát máu Dracula. Kể từ phim chính thống đầu tiên là Dracula (1931), loài quỷ hút máu sau gần 100 năm của lịch sử điện ảnh Mỹ đã xuất hiện trong đủ thể loại phim, từ kinh dị thuần túy đến tình cảm, bi kịch và hài.

Để làm mới dòng phim biểu tượng này, các nhà làm phim hiện đại không ngừng “trộn” thể loại, khắc họa với đại chúng trẻ tuổi rằng ma cà rồng cũng có thể yêu (loạt phim Twilight), cũng có thể đánh đấm (loạt phim Underworld), có thể “cung đấu” (loạt The Vampire Diaries), cũng thừa sức… tấu hài (phim What We Do in the Shadows). Thế giới quỷ hút máu từ đó cũng trở nên đa dạng hơn để chiều lòng các khán giả trẻ.

Khán giả nhiều lần bật cười, khi phim mỉa mai các tình tiết rập khuôn của thể loại ma cà rồng Universal

Trong khi đó, Abigail với thời lượng 109 phút sở hữu kịch bản đơn giản, tuyến tính hơn. Cặp đạo diễn Matt Bettinelli-Olpin và Tyler Gillett đẩy kịch tính phim từ rất sớm. Sau khi nhận ra mình đã bị “gài bẫy” và mắc kẹt trong trò chơi chết người của một ác quỷ mang hình dạng bé con, nhóm bắt cóc đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười diễn ra sau đó.

Nhà làm phim khắc họa mỗi thành viên trong nhóm nhân vật chính đều là dân chuyên với kỹ năng, tính cách khác nhau. Đối mặt với kẻ thù bí ẩn trong một căn biệt thự rộng lớn, việc đầu tiên họ nghĩ đến là lên kế hoạch để áp đảo Abigail. Chất hài của phim đến từ đây, khi những chiến lược của hội này lần lượt thất bại thảm hại, vì kiến thức về điểm yếu ma cà rồng của họ chỉ gói gọn trên… phim ảnh.

Cứ thế, phía biên kịch được dịp mỉa mai các tình tiết rập khuôn trong những phim ma cà rồng nổi tiếng như Twilight, Interview with the Vampire... Các tình tiết oái oăm xuyên suốt phim khiến người xem vừa hồi hộp, vừa buồn cười cho số phận của từng nhân vật. Vì hầu hết nhóm bắt cóc đều là thành phần bất hảo, nên phim còn mang đến sự thỏa mãn cho người xem khi chúng bị Abigail hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Sao tuổi teen Alisa Weir tỏa sáng trong vai con gái của Dracula Universal

Tình tiết phim dễ đoán

Mảng kinh dị của Abigail dừng ở mức đủ chiều lòng fan. Ngoài những pha jump scare vừa vặn, phim còn khiến người xem rợn gáy bởi tạo hình cùng khả năng thao túng tâm lý con mồi của nữ ma cà rồng. Là một vũ công ballet, các cử động và phương thức tấn công của Abigail vừa linh hoạt khó đoán, song cũng đẹp mắt như một buổi trình diễn. Kể cả khi bị khống chế tạm thời, Abigail vẫn áp đảo nhóm bắt cóc bằng những lời mời gọi, hứa hẹn thâm hiểm, đúng bản chất một con quỷ đã hơn trăm tuổi. Tất cả tính cách phức tạp của “con gái Dracula” được Alisa Weir thể hiện một cách quyến rũ, dù cô bé chỉ 15 tuổi và còn khá mới với phim điện ảnh.

Có ý tưởng ấn tượng cùng cách triển khai duyên dáng, Abigail dễ chiếm cảm tình người xem ở nửa đầu phim. Công bằng mà nói, tác phẩm có sự tâm huyết nhất định, khi lồng ghép nội tâm và quá khứ của từng nhân vật qua lời thoại, tạo sự đồng cảm cho người xem. Nữ chính Joey (Melissa Barrera) cố lấy số tiền thưởng để đổi đời và trở về nhà với con trai. Tay cảnh sát biến chất Frank (Dan Stevens) bị đồng đội phản bội nên mất tất cả sự nghiệp. Thậm chí Abigail sát hại con người cũng là để lấy lòng người cha mà cô yêu thương. Tuy nhiên, các chi tiết này chưa được khai thác sâu, mang đến cảm xúc hụt hẫng cho người xem.

Tình tiết nửa sau phim dễ đoán, kịch bản nặng tính sắp đặt Universal

Không những thế, kịch bản phim còn nặng tính sắp đặt. Phía nhóm bắt cóc được khắc họa từ đầu là “dân chuyên”, nhưng khi đối mặt với kẻ thù mạnh hơn, họ lại có những hành động ngớ ngẩn, dư thừa. Chưa kể, thay vì đồng lòng, vài thành viên lại quay sang đấu đá, đâm chọt nhau, từ đó tạo thuận lợi cho nữ ma cà rồng.

Kể từ hồi thứ ba, khi “plot twist” (tình tiết mang tính bước ngoặt) xuất hiện, kịch bản tỏ ra đuối dần. Cuộc chiến sinh tồn giữa con người và ma cà rồng trở nên dễ đoán hơn, làm cho sự háo hức của người xem hạ nhiệt.

Nhìn chung, Abigail có đủ tính giải trí, đủ hài, đủ kinh dị phù hợp với đối tượng khán giả trẻ. Song, so với tiền đề thú vị, điểm kết của phim không thực sự để lại ấn tượng cho người xem. Ở thị trường quốc tế, các chuyên gia phê bình đánh giá phim là một bước ngoặt tốt cho dòng tác phẩm lấy chủ đề ma cà rồng, nhưng chưa quá đột phá nếu so sánh với các phim kinh dị thời hiện đại.