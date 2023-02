‘Ác nữ’ nóng bỏng của màn ảnh Thái Lan

Tại Việt Nam, Pear Pitchapa Phanthumchinda đang là mỹ nhân Thái Lan nhận được nhiều sự quan tâm khi đóng vai "ác nữ" trong cả hai phim đang hot là Nàng dâu tinh quái (tựa gốc: Devil in Law) và Chạm vào trái tim em (You Touched My Heart) (ảnh)