ACB chào đón sinh nhật lần thứ 33 bằng chuỗi sự kiện hướng đến cộng đồng

Nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập, ACB triển khai chuỗi hoạt động cộng đồng ý nghĩa, thể hiện cam kết đồng hành cùng xã hội thông qua những hành động thiết thực và dài hạn. Mở đầu chuỗi hoạt động này, ACB tổ chức chương trình "Hành trình hy vọng" tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1.6, với tổng giá trị hỗ trợ 1 tỉ đồng dành cho 40 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện ACB, Chủ tịch Trần Hùng Huy trao tặng 1 tỉ đồng cho phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong chuỗi sáng kiến cộng đồng của ACB nhân dịp sinh nhật lần thứ 33, đồng thời là bước tiếp nối định hướng phát triển bền vững theo mô hình tạo giá trị chung (CSV) mà ngân hàng đang triển khai. Thông qua các chương trình trong lĩnh vực sức khỏe, giáo dục và môi trường, ACB mong muốn không chỉ đánh dấu một cột mốc phát triển của ngân hàng, mà còn lan tỏa những giá trị tích cực đến khách hàng, cộng đồng và xã hội.

Lan tỏa "Hành trình hy vọng" nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6

"Hành trình hy vọng" là một trong những chương trình trọng tâm của ACB, được triển khai cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM từ tháng 12.2025, với tổng ngân sách 10 tỉ đồng cho giai đoạn 2025 - 2028. Trên cơ sở đó, chương trình tập trung đồng hành cùng bệnh nhi trong quá trình điều trị, thông qua việc kết hợp hỗ trợ tài chính và các hoạt động chăm sóc tinh thần.

Tiếp nối hành trình đầy ý nghĩa này, ACB trao khoản tài trợ trị giá 1 tỉ đồng nhằm hỗ trợ chi phí điều trị cho 40 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Khoản hỗ trợ này được triển khai trực tiếp thông qua Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM, giúp nguồn lực được phân bổ trực tiếp, giảm bớt áp lực tài chính cho các gia đình trong quá trình điều trị.

Chương trình năm nay càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức vào dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, thời điểm dành riêng cho các em nhỏ. Các hoạt động hoạt náo, biểu diễn cùng những món quà ý nghĩa mang đến niềm vui và tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho các em và gia đình, góp phần tiếp thêm động lực trong hành trình điều trị.

“Hành trình hy vọng” là một trong những hoạt động ý nghĩa trong chuỗi kỷ niệm 33 năm thành lập của ACB

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACB - cho biết: "ACB tin rằng, một tổ chức không chỉ được nhìn nhận qua những giá trị tạo ra trong kinh doanh, mà còn ở trách nhiệm với cộng đồng và sự đồng hành với những hoàn cảnh cần được nâng đỡ. Với chúng tôi, hướng tới cộng đồng không phải là một hoạt động nhất thời, mà là một cam kết lâu dài, để ngân hàng không chỉ tạo ra giá trị tài chính mà còn góp phần lan tỏa yêu thương, niềm tin và hy vọng trong xã hội".

Từ phía Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Trương Quang Định chia sẻ: "Bên cạnh hoạt động chuyên môn, chúng tôi luôn nỗ lực triển khai các chương trình cộng đồng nhằm đồng hành cùng bệnh nhi và gia đình. Tuy nhiên, để những chương trình này được thực hiện một cách bền vững và hiệu quả, sự chung tay của các doanh nghiệp và đối tác, như ACB hôm nay, là yếu tố vô cùng quan trọng. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp tăng thêm nguồn lực mà còn tiếp thêm động lực để đội ngũ y bác sĩ chúng tôi kiên trì đồng hành cùng các em nhỏ trên hành trình chiến thắng bệnh tật".

Sinh nhật 33 năm: từ một dấu mốc phát triển đến chuỗi hành động vì cộng đồng

"Hành trình hy vọng" là một trong những hoạt động ý nghĩa trong chuỗi kỷ niệm 33 năm thành lập của ACB, đồng thời được xây dựng trên nền tảng chiến lược phát triển bền vững theo hướng tạo giá trị chung (CSV) giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, ngân hàng xác định ba lĩnh vực ưu tiên gồm sức khỏe, giáo dục và môi trường, với định hướng triển khai các chương trình theo hướng hợp tác dài hạn, có lộ trình rõ ràng và phân bổ nguồn lực phù hợp theo từng giai đoạn, thay vì các hoạt động rời rạc.

Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch ACB, trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho các bệnh nhi tại giường bệnh

Song song với lĩnh vực sức khỏe, ACB triển khai và lan tỏa các sáng kiến cộng đồng trong hai lĩnh vực trọng tâm khác là giáo dục và môi trường. Trong lĩnh vực giáo dục, ACB sẽ tiếp tục đồng hành cùng người trẻ thông qua hoạt động trao học bổng cho sinh viên tại TP.HCM vào ngày 6/6. Đây là một phần trong nỗ lực của ngân hàng nhằm mở rộng cơ hội học tập, tiếp sức cho sinh viên trên hành trình phát triển tri thức và năng lực trong tương lai.

Ở lĩnh vực môi trường, ACB triển khai nền tảng kết nối khách hàng với các dự án bảo vệ môi trường thông qua trải nghiệm ngân hàng số. Thông qua nền tảng này, người dùng có thể dễ dàng tham gia đóng góp và theo dõi minh bạch việc sử dụng nguồn lực cho từng dự án cụ thể, từ đó góp phần hình thành thói quen tham gia vào các hoạt động vì môi trường một cách chủ động và bền vững.

Ba hoạt động trong các lĩnh vực sức khỏe, giáo dục và môi trường cho thấy cách ACB lựa chọn kỷ niệm sinh nhật lần thứ 33: không chỉ nhìn lại hành trình phát triển của ngân hàng, mà còn tạo thêm những giá trị có ý nghĩa cho cộng đồng. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong chiến lược phát triển bền vững của ACB, khi các chương trình cộng đồng được triển khai theo hướng dài hạn, có trọng tâm và gắn với những nhu cầu thiết thực của xã hội.

Để tìm hiểu thêm thông tin về ACB, khách hàng tham khảo Tại đây hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hay Contact Center 24/7: 028 38 247 247