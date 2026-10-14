ACB chinh phục hạng mục kép tại Thương hiệu vàng TP.HCM 2026

Việc được vinh danh hai hạng mục quan trọng tại Giải thưởng Thương hiệu Vàng TP.HCM 2026 cho thấy dấu ấn ngày càng rõ nét của ACB trong hành trình đồng hành cùng sự phát triển của thành phố. Trước đó, ACB cũng là ngân hàng duy nhất được vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu có thương hiệu và sản phẩm chủ lực của TP.HCM nhân kỷ niệm 50 năm ngày Thống nhất đất nước.

ACB tự hào được vinh danh tại Giải thưởng Thương hiệu Vàng TP.HCM 2026.

Dấu ấn từ hiệu quả hoạt động và sức mạnh thương hiệu

Hơn ba thập kỷ phát triển, ACB kiên định theo đuổi chiến lược tăng trưởng gắn với hiệu quả hoạt động, quản trị minh bạch và trải nghiệm khách hàng. Nền tảng đó giúp ngân hàng duy trì vị thế trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam, đồng thời xây dựng được niềm tin bền vững với khách hàng, đối tác và thị trường.

Giai đoạn 2023-2025, ACB ghi nhận tăng trưởng ổn định, duy trì lợi nhuận sau thuế trên 15.000 tỉ đồng mỗi năm. Không chỉ tạo ra giá trị cho cổ đông và khách hàng, ngân hàng còn đóng góp tích cực cho nền kinh tế khi nhiều năm thuộc nhóm doanh nghiệp nộp ngân sách lớn. Năm 2025, ACB nằm trong top 3 ngân hàng tư nhân có mức đóng góp ngân sách Nhà nước cao nhất, với gần 5.800 tỉ đồng.

Song hành cùng tăng trưởng, ACB không ngừng đầu tư cho hoạt động xây dựng thương hiệu theo hướng hiện đại và lấy khách hàng làm trung tâm. Ngân hàng đẩy mạnh chiến lược truyền thông tích hợp, ứng dụng dữ liệu và công nghệ vào hoạt động tiếp cận, chăm sóc khách hàng và cá nhân hóa trải nghiệm. Hệ thống Marketing Automation hiện có khả năng tiếp cận hơn 8 triệu khách hàng định danh, triển khai trung bình trên 28 triệu lượt tương tác mỗi tháng, góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm và hiệu quả truyền thông thương hiệu.

Những nỗ lực đó góp phần gia tăng giá trị thương hiệu và nâng cao khả năng cạnh tranh của ACB trên thị trường. Năm 2026, ACB tăng 18 bậc lên vị trí 283 trong bảng xếp hạng Brand Finance Global Banking 500, tiếp tục khẳng định vị thế của một thương hiệu tài chính Việt Nam trên bản đồ ngân hàng thế giới

Chuyển hóa công nghệ và dữ liệu thành động lực đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh ngành tài chính - ngân hàng chuyển dịch mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ, ACB xác định đổi mới sáng tạo là động lực cốt lõi cho tăng trưởng dài hạn.

Đổi mới sáng tạo là động lực cốt lõi cho tăng trưởng dài hạn tại ACB

Trong giai đoạn 2025-2030, ACB triển khai chiến lược C1425 với định hướng chuyển đổi toàn diện, hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính hiệu quả, mang đến các giải pháp cá nhân hóa trên nền tảng tích hợp, được dẫn dắt bởi công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, ngân hàng đã xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với các đơn vị chuyên trách như Khối ngân hàng số, Khối công nghệ thông tin, Phòng Dữ liệu phân tích, Phòng Sáng tạo và Văn phòng Quản lý chuyển đổi. Hiện nay, ACB có hơn 1.000 nhân sự công nghệ, chiếm khoảng 8% tổng số lao động toàn hệ thống.

Đáng chú ý, ACB là một trong những ngân hàng tiên phong ứng dụng AI vào hoạt động kinh doanh. Ngân hàng triển khai trợ lý ảo GENAI ONE do đội ngũ nội bộ phát triển nhằm tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hoạt động bán hàng đối với cả khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, giải pháp đã hỗ trợ chuyển đổi thành công hơn 36.000 khách hàng, với khoảng 1 triệu lượt sử dụng trên toàn hệ thống.

Đồng hành kiến tạo những giá trị bền vững

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, ACB theo đuổi định hướng phát triển gắn với những giá trị lâu dài cho xã hội và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tại TP.HCM, ngân hàng tích cực tham gia các chương trình hợp tác theo mô hình Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, đồng hành cùng Đại học Quốc gia TP.HCM trong các hoạt động phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và kết nối tri thức với thực tiễn. Gần đây nhất, ACB ký kết hợp tác cùng Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) triển khai chương trình học bổng ACB - Trần Mộng Hùng, dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, góp phần nuôi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.

ACB cũng là đơn vị đồng hành với nhiều chương trình thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, trong đó có Tuổi trẻ Start-up Award, góp phần hỗ trợ thế hệ doanh nhân trẻ và lan tỏa tinh thần sáng tạo trong cộng đồng.

Song song đó, ACB từng bước chuyển từ các hoạt động an sinh mang tính hỗ trợ ngắn hạn sang mô hình tạo giá trị chung (Creating Shared Value - CSV), tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm gồm giáo dục, sức khỏe và môi trường. Ngân hàng cũng đã hoàn thiện Chiến lược Phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030, đưa các mục tiêu ESG ngày càng gắn kết với hoạt động kinh doanh và quản trị.

Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình, khách hàng tham khảo Tại đây hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hay Contact Center 24/7: 028 38 247 247