ACB điều chỉnh mức phí SMS Banking

Tuy nhiên, để không tốn phí và an toàn hơn, ACB khuyến khích khách hàng sử dụng tính năng nhận thông báo không tốn phí qua ứng dụng Ngân hàng số ACB ONE.

Giao dịch qua ngân hàng số đang là xu hướng cần được khuyến khích và phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đại diện lãnh đạo ACB đã chỉ ra 3 điều lợi khi khách hàng nhận thông báo giao dịch qua Ngân hàng số.

Thứ nhất, khách hàng không tốn phí trả cho việc nhận thông báo giao dịch vì các ngân hàng Việt trên thị trường hiện nay đều miễn hầu hết các loại phí giao dịch và quản lý tài khoản cho khách hàng.

Thứ hai, khách hàng nhận tin nhắn thông báo trực tiếp và tức thời qua ứng dụng ngân hàng cho bất kỳ giao dịch nào và mọi lúc, mọi nơi ngay cả khi đang ở nước ngoài. Nhờ đó khách hàng sẽ dễ dàng theo dõi và kiểm soát được biến động số dư một cách nhanh chóng.

Và điều cuối cùng đặc biệt quan trọng là khách hàng tránh được tình trạng bị lừa đảo qua tin nhắn giả SMS Brandname ngân hàng. Đây là hình thức lừa đảo tinh vi khiến nhiều người bị mất tiền trong tài khoản. Để giúp khách hàng nâng cao cảnh giác, ACB cũng thường xuyên truyền thông nội dung các hướng dẫn, gợi ý phòng tránh những thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao trên các kênh truyền thông của ngân hàng.

Vị đại diện lãnh đạo ACB cũng cho biết chính Ngân hàng cũng sẽ tiết giảm khoản chi phí lớn phải trả cho dịch vụ SMS Banking của các công ty viễn thông khi khách hàng dùng tính năng thông báo có sẵn của Ngân hàng số. Và chi phí đó sẽ được tiếp tục dùng để đầu tư nâng cấp và cập nhật các công nghệ, giải pháp bảo mật mới cho Ngân hàng số ACB ONE vì mục tiêu của ngân hàng là mang đến cho khách hàng những trải nghiệm hiện đại và an toàn nhất trên không gian số.

Khách hàng có thể dễ dàng cài đặt và sử dụng hoàn toàn miễn phí Ngân hàng số ACB ONE ACB ONE (dành cho khách hàng cá nhân) tại đây và ACB ONE BIZ (dành cho khách hàng doanh nghiệp) tại đây.

Đối với những khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ SMS Banking, từ 1.1.2024, ACB sẽ điều chỉnh mức phí SMS Banking từ gói cố định hàng tháng chuyển thành biểu phí theo số lượng tin nhắn (SMS).

Cụ thể, biểu phí mới (bao gồm VAT) được tính như sau: Số lượng SMS ≤ 20: 15.000đ/tháng/thuê bao/khách hàng

Số lượng SMS > 20: 15.000đ + 700đ x Số lượng tin nhắn, tính từ tin nhắn thứ 21 trở lên, tính trên tháng/thuê bao/khách hàng

Thông báo biến động số dư chỉ gửi SMS cho các giao dịch từ 50.000đ trở lên

Tham khảo thêm thông tin biểu phí SMS Banking tại đây .

. Tham khảo hướng dẫn nhận thông báo số dư trên ứng dụng ACB ONE tại đây và kích hoạt ACB Safekey tại đây.

Mọi chi tiết về thông tin dịch vụ, khách hàng vui lòng liên hệ Phòng Chăm sóc và dịch vụ khách hàng: 1900 545486 - (028) 38247 247 hoặc chi nhánh/ phòng giao dịch ACB gần nhất.