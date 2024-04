ACB dự kiến chia cổ tức 25%, lợi nhuận 22.000 tỉ đồng

Trả lời chất vấn cổ đông, ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch HĐQT ACB cho biết, sau khi quan sát một số đơn vị có thể làm M&A, ACB quyết định vẫn duy trì phát triển nội tại để không bị chệch hướng mong muốn cổ đông. Thị trường nội địa cũng còn nhiều tiềm năng, nên không có ý định mở thêm chi nhánh nước ngoài trong thời gian hiện tại.

Ông Trần Hùng Huy cho rằng, chu kỳ kinh tế trong 3-5 năm nữa nếu vẫn ổn định, mục tiêu ACB tăng trưởng 10% mỗi năm. Tỷ lệ ROE tăng 10% hàng năm cũng là con số ACB kỳ vọng. Nợ xấu ACB cố gắng thấp hơn trung bình ngành, duy trì dưới 1% nhưng còn phụ thuộc kinh tế vĩ mô sắp tới thế nào.

Ông Trần Hùng Huy trả lời chất vấn của cổ đông T.X

ACB dự kiến trong năm 2024 lợi nhuận trước thuế 22.000 tỉ đồng, tăng 10% so với năm trước. Tổng tài sản tăng 12% lên 805.050 tỉ đồng. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá tăng 11% lên 593.779 tỉ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 14% lên 555.866 tỉ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Ông Từ Tiến Phát - Tổng giám đốc ACB chia sẻ, kết quả kinh doanh quý 1 của ngân hàng khá tốt. Tín dụng tăng trưởng 3,7% so với cuối năm 2023, huy động tăng trưởng 2,1%, trong đó huy động vốn CASA tăng 6,4%, tỷ lệ CASA cải thiện từ 22% lên mức hơn 23%. Về lợi nhuận dự kiến đạt 4.900 tỉ đồng, sát kế hoạch của cả năm. Lợi nhuận giảm nhẹ so với cùng kỳ khoảng 5% do cùng kỳ năm trước có khoản thu bất thường từ xử lý nợ, nếu loại trừ bỏ yếu tố bất thường của cùng kỳ thì quý 1 năm nay tăng trưởng 3%.

Báo cáo của lãnh đạo ACB tại đại hội cho biết, năm 2023, ACB tiếp tục tăng trưởng về quy mô và tài sản, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu trọng yếu. Cụ thể, tổng tài sản đến cuối năm 2023 đạt hơn 719.000 tỉ đồng, tăng 18,25% so với năm 2022; tiền gửi khách hàng đạt 535.000 tỉ đồng, tăng 16,77%; cho vay khách hàng đạt 488.000 tỉ đồng, tăng 17,87%. Đặc biệt vốn chủ sở hữu tăng lên mức 71.000 tỉ đồng, tương đương tăng trưởng 21,42% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 20.068 tỉ đồng, tăng trưởng 17%.

Theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023, HĐQT ACB cho biết, sau khi đóng góp thuế và trích lập các quỹ theo quy định, ACB còn lại hơn 13.300 tỉ đồng lợi nhuận, cộng với hơn 6.500 tỉ đồng lợi nhuận để lại các năm trước, tổng cộng xấp xỉ 20.000 tỉ đồng. Với nguồn lực này, ACB dự tính trích ra hơn 9.700 tỉ đồng để chia cổ tức cho cổ đông với tổng tỷ lệ 25%, trong đó 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt. Sau chia cổ tức, ACB vẫn còn hơn 10.000 tỉ đồng giữ lại.

Dự kiến sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm hơn 5.800 tỉ đồng lên 44.666 tỉ đồng. ACB dự kiến thời gian hoàn thành việc tăng vốn điều lệ là quý 3/2024.