ACB được vinh danh Giải pháp tín dụng Sáng tạo với chương trình 'Ngôi Nhà Đầu Tiên'

ACB vừa được vinh danh tại Better Choice Awards 2025 với hạng mục Giải pháp tín dụng Sáng tạo, giải thưởng quốc gia do Bộ Tài chính chỉ đạo, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng VCCorp tổ chức. Danh hiệu này ghi nhận thành công của chương trình “Ngôi Nhà Đầu Tiên” - gói vay dành riêng cho khách hàng cá nhân dưới 40 tuổi. Chương trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo và số hóa toàn diện quy trình cấp tín dụng, giúp mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho thế hệ trẻ, hỗ trợ họ hiện thực hóa giấc mơ an cư.

ACB được vinh danh Giải pháp tín dụng Sáng tạo tại Better Choice Awards 2025 với chương trình “Ngôi Nhà Đầu Tiên”

Better Choice Awards (BCA) là giải thưởng thường niên cấp quốc gia, tôn vinh các sản phẩm và giải pháp đổi mới sáng tạo đem lại giá trị thiết thực cho người tiêu dùng. Năm 2025 đánh dấu mùa giải thứ ba, với thông điệp “Vươn mình bứt phá - Tự hào Việt Nam”. BCA năm nay mở rộng phạm vi xét giải để bao quát nhiều lĩnh vực trọng yếu, gồm: Smart Choice Awards, Car Choice Awards, Innovative Choice Awards và Consumer Finance Awards. Trong đó, Consumer Finance Awards là điểm nhấn nổi bật với gần 10 hạng mục chuyên biệt trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng - từ ngân hàng số, giải pháp thanh toán đến tín dụng cá nhân – phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của tài chính trong đời sống người Việt hiện đại.

“Ngôi Nhà Đầu Tiên” - Dấu ấn sáng tạo trong tín dụng tiêu dùng

Chương trình “Ngôi Nhà Đầu Tiên” được trao tặng danh hiệu Giải pháp tín dụng Sáng tạo nhờ những đổi mới mang tính đột phá, đáp ứng trực tiếp nhu cầu của khách hàng trẻ. Với mức lãi suất ưu đãi từ 5,5%/năm, thời gian ân hạn vốn gốc tới 12 tháng và cơ chế trả nợ linh hoạt theo thu nhập thực tế, sản phẩm giúp giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu và mở ra cơ hội tiếp cận tín dụng chính thức cho những người lần đầu mua nhà.

Ngay khi Chính phủ phát động chủ trương phát triển nhà ở cho người trẻ, ACB là ngân hàng đầu tiên triển khai chương trình tín dụng phù hợp, tạo tiếng vang lớn và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các khách hàng trẻ tuổi có nhu cầu vay mua nhà. Đồng thời, chương trình có sự tham gia của các đối tác chiến lược trong lĩnh vực bất động sản như C-Holding, Becamex, Vinhomes, Nam Long…, góp phần mở rộng mạng lưới triển khai và gia tăng hiệu quả tiếp cận khách hàng.

Điểm nổi bật khác của “Ngôi Nhà Đầu Tiên” còn đến từ việc ứng dụng công nghệ. ACB tích hợp trí tuệ nhân tạo và Machine Learning trong chấm điểm tín dụng, nâng cao tỷ lệ phê duyệt cho khách hàng có thu nhập ổn định nhưng chưa có tài sản đảm bảo, đồng thời kiểm soát rủi ro nợ xấu hiệu quả. Toàn bộ quy trình từ đăng ký, xét duyệt đến giải ngân được số hóa hoàn toàn trên ứng dụng ACB ONE, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ xuống chỉ vài phút. Khoản vay sau đó được giải ngân trực tiếp cho bên thụ hưởng, thay thế hoàn toàn quy trình thủ tục rườm rà trước đây. Đây là bước tiến quan trọng, nâng cao trải nghiệm khách hàng và thể hiện sự hòa nhịp của ACB với xu hướng ngân hàng số đang phát triển mạnh mẽ trong khu vực.

Sự kết hợp giữa ưu đãi tài chính, công nghệ và trải nghiệm số hóa đã tạo nên dấu ấn khác biệt cho “Ngôi Nhà Đầu Tiên”

Đổi mới hướng tới hiệu quả và phát triển bền vững

Danh hiệu Giải pháp tín dụng Sáng tạo thể hiện cách ACB gắn kết đổi mới sản phẩm với mục tiêu phát triển dài hạn. Ngân hàng kiên định theo đuổi hai trụ cột chiến lược: khách hàng là trung tâm và công nghệ là động lực. Trên nền tảng đó, ACB tập trung mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho nhóm khách hàng trẻ - lực lượng đang có nhu cầu an cư ngày càng lớn nhưng thường gặp khó khăn với các mô hình tín dụng truyền thống.

Song hành với mục tiêu tiếp cận rộng rãi là yêu cầu quản trị rủi ro hiệu quả. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp ACB rút ngắn thời gian phê duyệt, đánh giá hồ sơ toàn diện và ra quyết định chính xác, từ đó vừa mở rộng tín dụng, vừa đảm bảo chất lượng danh mục cho vay.

ACB cũng đặc biệt chú trọng tới yếu tố minh bạch và hỗ trợ khách hàng. Bảng minh họa chi phí rõ ràng, công cụ nhắc lịch trả nợ, cùng kênh hỗ trợ trực tuyến 24/7 trên nền tảng số được thiết kế để đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình vay vốn. Những giải pháp tín dụng phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống của khách hàng cũng được ACB phát triển và không ngừng đổi mới, từ đó nâng cao trải nghiệm, củng cố niềm tin và mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa ngân hàng và khách hàng.

Giải thưởng không chỉ là sự công nhận của hội đồng chuyên môn mà còn là dấu mốc quan trọng thể hiện vai trò tiên phong của ACB trong lĩnh vực tín dụng sáng tạo. Đây sẽ là nền tảng để ngân hàng tiếp tục phát triển các giải pháp tài chính hiện đại, minh bạch và dễ tiếp cận, đồng thời theo đuổi mục tiêu trở thành lựa chọn hàng đầu của khách hàng.

Trước đó, ACB được vinh danh Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu và Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ sáng tạo tại Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam Tiêu biểu 2025

Thành công tại BCA 2025 nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của ACB trong năm, khi ngân hàng cũng được vinh danh tại Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam Tiêu biểu 2025 với hai hạng mục: Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu và Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ sáng tạo (sản phẩm ONE - GEN AI, trợ lý ảo thông minh dành cho khách hàng doanh nghiệp), khẳng định uy tín và vị thế ngày càng vững chắc trên thị trường tài chính – ngân hàng Việt Nam.