ACB: Lên đời iPhone, trả góp ‘0 đồng’ áp lực

Người Việt không ngại chi trả, quan trọng là giải pháp tài chính

Theo World of Statistics, người Việt cần trung bình 99 ngày công để mua iPhone 17 Pro bản 256GB, trong khi người Mỹ chỉ mất 4 ngày, người Anh 7 ngày và Singapore 8 ngày. Trên thực tế theo báo cáo của Tổng cục Thống kê trong 6 tháng đầu năm 2025, với mức thu nhập bình quân khoảng 8,3 triệu đồng/tháng, giá iPhone 17 Pro (34,99 triệu đồng) tương đương hơn 127 ngày làm việc nếu trả thẳng.

Dù vậy, iPhone vẫn là ‘must-have’ của giới trẻ Việt. Minh chứng là hơn 100.000 đơn đặt trước iPhone 17 series chỉ trong ngày đầu mở bán, riêng một hệ thống bán lẻ ghi nhận 80.000 đơn trong 30 phút. Điều này cho thấy: người Việt không ngại chi, nhưng cần giải pháp tài chính thông minh.

Thị trường trả góp: nhiều lựa chọn, nhưng đâu là tối ưu?

Hiện nay, hầu hết ngân hàng đều triển khai trả góp 0% lãi suất cho các sản phẩm công nghệ, đặc biệt là iPhone. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở chi phí ẩn, độ linh hoạt và hệ sinh thái ưu đãi đi kèm. Một số ngân hàng yêu cầu phí chuyển đổi cao hoặc giới hạn đối tác.

Đây chính là khoảng trống mà ACB đang khai thác tốt nhất: phí thấp, phạm vi rộng, và trải nghiệm liền mạch trên app:

0% lãi suất, 0% phí tại các đối tác lớn: Apple Store Online, CellphoneS, FPT Shop, Điện Máy Chợ Lớn…

Trả góp mọi giao dịch chi tiêu mua sắm từ 1 triệu đồng trên ứng dụng ACB ONE với phí chuyển đổi chỉ từ 0,9%, lãi suất 0%

Rút tiền mặt trả góp: phí chuyển đổi 1% + phí quản lý 0,75%/tháng, lãi suất 0%.

Theo đó, cụ thể, nếu mua trả góp iPhone 17 Pro tại đối tác của ACB như Apple Store Online, CellphoneS, FPT Shop, Điện Máy Chợ Lớn... khách hàng chỉ cần trả khoảng 2,9 triệu đồng mỗi tháng trong 12 tháng, hoàn toàn không phát sinh phí.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ trả góp cho các sản phẩm công nghệ, ACB còn mang đến nhiều giải pháp chi tiêu thông minh cho nhóm khách hàng trẻ yêu thích trải nghiệm. Một ví dụ điển hình là dòng thẻ ACB Visa Signature, được thiết kế gắn liền với lối sống hiện đại và nhu cầu di chuyển. Với mức phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 0,9%, chủ thẻ có thể thoải mái đặt vé máy bay, khách sạn hay mua sắm quốc tế mà không lo chi phí phát sinh cao. Mọi giao dịch đều được tích điểm 1% không giới hạn, dễ dàng đổi e-voucher hoặc quà tặng ngay trên ứng dụng ACB ONE.

Hơn thế nữa, ACB Visa Signature còn mang đến đặc quyền phòng chờ sân bay quốc tế, và các phương thức thanh toán hiện đại như Apple Pay, Google Pay. Điều này biến chiếc thẻ không chỉ là công cụ thanh toán, mà là một phần của phong cách sống: nhanh gọn, thông minh và đẳng cấp

Và đó chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh lớn hơn mà ACB đang xây dựng: một hệ sinh thái thanh toán tối ưu, đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại như ‘mua trước trả sau’, ưu tiên cho trải nghiệm giải trí, ẩm thực, mua vé concert, vé máy bay, sử dụng phòng chờ VIP tại các sân bay lớn, thay vì chỉ tập trung vào các sản phẩm phòng vệ như tiết kiệm hay bảo hiểm như trước đây.

Đại diện ACB cho biết, khách hàng ngày nay, đặc biệt là Gen Z, cần nhiều hơn một chiếc thẻ thanh toán. Ngân hàng phải đóng vai trò như một ‘chuyên gia tài chính cá nhân’, vừa tư vấn, vừa cung cấp giải pháp giúp khách hàng tận hưởng cuộc sống mà vẫn chủ động ngân sách.

