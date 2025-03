ACB ONE được vinh danh là Ứng dụng Ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2024

Đây là lần đầu tiên ACB nhận giải thưởng dành cho hạng mục Ngân hàng số, ghi nhận nỗ lực của ngân hàng trong hành trình số hóa, đầu tư cho đổi mới sáng tạo và mang đến trải nghiệm khách hàng tiện lợi và vui hơn mỗi ngày.

Giải thưởng International Finance được tổ chức thường niên bởi tạp chí International Finance - tạp chí về tài chính kinh doanh hàng đầu tại châu Âu, nhằm vinh danh các sản phẩm, doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính ngân hàng, hàng không, bảo hiểm, năng lượng, dịch vụ,... Bên cạnh giải thưởng hạng mục ngân hàng số, ACB cũng được vinh danh hạng mục ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2024 (Best Commercial Bank in Vietnam for 2024), đánh dấu năm thứ 5 ACB góp mặt tại giải thưởng thường niên uy tín này.

Ngày 21.2 vừa qua tại Bangkok (Thái Lan), ACB đã được xướng tên tại hai hạng mục trong lĩnh vực tài chính ngân hàng của giải thưởng thường niên do International Finance Magazine công bố ẢNH: ACB

Hội đồng bình chọn của IFM đánh giá cao ứng dụng ngân hàng số của ACB dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau bao gồm: thân thiện với người dùng, tích hợp công nghệ, tính năng và hiệu suất, bảo mật và quyền riêng tư, tác động đến doanh nghiệp, độ phủ thị trường và khả năng tiếp cận.

Giải thưởng cũng là minh chứng cho sự đầu tư chiến lược của ACB vào công nghệ để nâng cao trải nghiệm người dùng. Kể từ tháng 2/2022, ACB chính thức cho ra mắt dịch vụ Ngân hàng số ACB ONE với hình ảnh trẻ trung, năng động, không ngừng sáng tạo và đổi mới trên tinh thần "Sống nhẹ thêm vui". ACB ONE ra đời với ý nghĩa giúp khách hàng chủ động thời gian, thuận tiện trong mọi giao dịch tài chính để từ đó có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống (trong đó ONE là từ viết tắt của Online "N" Exciting).

ACB nhận cú đúp giải thưởng của International Finance Magazine năm 2024 ẢNH: ACB

Trong thời gian qua, Ngân hàng số ACB ONE không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái giao dịch tài chính như chuyển tiền, thanh toán, mua vé máy bay, nạp tiền di động,... cũng như phát triển tính năng và tiện ích mở rộng gồm gửi tiết kiệm trực tuyến, giải ngân trực tuyến, dịch vụ Video call, dịch vụ thẻ ngay trên ứng dụng. Đối với các khách hàng cá nhân là chủ hộ kinh doanh, ACB ONE cũng mang đến giải pháp quản lý cửa hàng cho chủ shop dễ dàng tạo tài khoản Lộc Phát, kinh doanh "rảnh tay" với tiện ích tự động thống kê doanh thu qua tài khoản và mã QR, thuận tiện chia sẻ thông báo số dư với nhân viên mà không lộ số dư tài khoản,...

Với hệ sinh thái tiện ích đó, ACB ONE nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của hàng triệu người dùng. Tính đến cuối năm 2024, ACB đã có 6,7 triệu khách hàng cá nhân và 305.000 khách hàng doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng số.

Song song đó, dịch vụ ngân hàng số ACB ONE cũng được thiết kế tối ưu trải nghiệm cho từng phân khúc khách hàng (khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng doanh nghiệp lớn). Đối với khách hàng doanh nghiệp, ACB ONE BIZ và ACB ONE PRO đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng là doanh nghiệp lớn trong việc giảm thiểu thủ tục, quy trình, thúc đẩy số hóa nhằm tăng hiệu suất hoạt động cho doanh nghiệp. Có thể kể đến tính năng chi hộ lương/chi theo lô đơn giản, tiện lợi, chủ doanh nghiệp chỉ cần xác nhận các giao dịch theo tập tin (file) để thực hiện hàng ngàn giao dịch chi lương, thanh toán chỉ với một thao tác hay dịch vụ chuyển tiền quốc tế cùng mua bán ngoại tệ, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện một thao tác đã có thể sử dụng hai dịch vụ 100% trực tuyến, dễ dàng mua ngoại tệ nhiều lần với đa dạng loại ngoại tệ và tỷ giá hấp dẫn, cùng đó là đặc quyền mua ngoại tệ với mã giữ giá lên đến 48 giờ.

Ứng dụng ACB ONE đã trở thành quen thuộc với hàng triệu khách hàng ẢNH: ACB

Với định hướng "lấy khách hàng làm trọng tâm" (customer centric), ACB ONE cung cấp giao diện trực quan và dễ sử dụng, giúp mọi khách hàng dễ dàng thực hiện các giao dịch và truy cập thông tin tài chính một cách thuận tiện, tiết kiệm tối đa thời gian và công sức khi tiếp cận các dịch vụ của ngân hàng. Nhờ đó, nền tảng của ACB ONE tạo được một vị trí đáng tin cậy trong lòng khách hàng hiện hữu và thu hút được nhiều người dùng mới.

Bên cạnh đó, nhờ vào hệ sinh thái dịch vụ liên tục đổi mới và cải tiến, dịch vụ Ngân hàng số ACB ONE ngày càng trở nên quen thuộc với hàng triệu người dùng, phục vụ cho các giao dịch sinh hoạt thường nhật trong cuộc sống. Bên cạnh những tính năng, sản phẩm dịch vụ, ACB ONE cũng chú trọng đến tính an toàn, đầu tư hệ thống an toàn bảo mật nhằm bảo vệ tối đa khách hàng khi thực hiện các giao dịch trực tuyến.