ACB tái bổ nhiệm ông Từ Tiến Phát giữ chức Tổng giám đốc

Quyết định có hiệu lực từ ngày 14.1.2025. Đây là nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp của ông Từ Tiến Phát tại ACB với cương vị lãnh đạo điều hành hoạt động ngân hàng, phản ánh sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị đối với năng lực dẫn dắt, điều hành kinh doanh hiệu quả của ông.

Ông Từ Tiến Phát - Tổng giám đốc ACB

ông Từ Tiến Phát tốt nghiệp cử nhân kinh tế ngành Tài chính tín dụng và có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Tính đến hiện tại, ông Từ Tiến Phát có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông gia nhập ACB từ năm 1996 và trải qua nhiều vị trí từ Phó Phòng tín dụng, Giám đốc chi nhánh, Phó giám đốc, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân và Phó Tổng giám đốc từ năm 2015. Tháng 1.2022, ông được chính thức bổ nhiệm làm Tổng giám đốc ACB nhiệm kỳ 2022-2025.

Dưới sự lãnh đạo của ông Từ Tiến Phát trong nhiệm kỳ vừa qua, ACB ghi nhận hiệu quả kinh doanh tích cực, vào Top 10 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống nhiều năm liền. Theo kết quả kinh doanh ước tính năm 2024 ACB vừa công bố mới đây, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng tăng 19,1% so với đầu năm với dư nợ hoạt động tín dụng đạt 581 nghìn tỉ đồng, cao hơn tăng trưởng tín dụng toàn ngành năm 2024 là 15,08% (theo Ngân hàng Nhà nước).

Tốc độ tăng trưởng tín dụng mỗi năm của ACB vượt xa mức tăng trưởng trung bình ngành trong nhiều năm liền kể từ năm 2016. Nhờ tập trung vào các lĩnh vực có rủi ro thấp, ACB duy trì tăng trưởng tín dụng ổn định, đảm bảo chất lượng danh mục cho vay. Với hơn 90% danh mục cho vay thuộc về khách hàng bán lẻ, ACB thực hiện chiến lược phân tán rủi ro hiệu quả, tạo sự khác biệt so với nhiều ngân hàng khác trong ngành. Song song đó, tín dụng doanh nghiệp tăng đến 25% trong năm 2024, giúp ACB đảm bảo cân bằng giữa phân khúc cá nhân và doanh nghiệp.

Đi cùng với tốc độ tăng trưởng tín dụng, hoạt động huy động vốn trong năm của ACB cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực. Ngân hàng cho biết trong năm qua đã đẩy mạnh chuyển đổi số, cải tiến sản phẩm, dịch vụ và mở rộng các kênh huy động, qua đó nâng tổng quy mô huy động, bao gồm phát hành giấy tờ có giá ước tính 639 nghìn tỉ đồng, tăng 19,4% so với đầu năm. Trong đó, huy động tiền gửi từ khách hàng ước đạt hơn 537 nghìn tỉ đồng, tăng trưởng 11,3%, với tỷ lệ CASA đạt 23%, cải thiện so với mức 22,2% của quý 3.

Sự gia tăng tỷ lệ CASA phản ánh mức độ tin cậy ngày càng cao của khách hàng đối với ACB. Trong thời gian qua, ngân hàng đã triển khai các giải pháp nhằm tăng cường thu hút tiền gửi, bao gồm chiến dịch "Đồng minh thông thái" hỗ trợ các hộ kinh doanh với các tiện ích quản lý cửa hàng; nâng cấp dịch vụ tài chính cao cấp dành cho nhóm khách hàng ưu tiên. Nhờ đó, ACB đã huy động thành công các nguồn vốn ổn định và dài hạn, góp phần cải thiện cơ cấu nguồn vốn và hỗ trợ hoạt động kinh doanh bền vững.

ACB cũng là ngân hàng có khả năng sinh lời thuộc nhóm dẫn đầu thị trường với tỷ lệ ROE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) duy trì trên 20%. Cùng với khả năng sinh lời cao, ACB được ghi nhận là một trong những ngân hàng có hệ thống quản trị rủi ro toàn diện và tuân thủ các nguyên tắc thận trọng nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Hệ thống quản trị này không chỉ giúp ACB kiểm soát chặt chẽ các rủi ro mà còn tạo nền tảng vững chắc cho tốc độ tăng trưởng an toàn và ổn định trong nhiều năm qua. Dự kiến đến cuối năm 2024, tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất (CAR) của ACB tiếp tục duy trì trên 12%, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu 8% do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Tính đến cuối năm, tỷ lệ nợ xấu (chưa tính CIC) của ACB đạt 1,39%, nằm trong nhóm ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất ngành. Sự kết hợp giữa tỷ suất sinh lời ấn tượng và tỷ lệ nợ xấu thấp phản ánh chiến lược phát triển dài hạn và nền tảng vững chắc của ngân hàng.

Với sự tín nhiệm từ Hội đồng quản trị và nền tảng vững chắc mà ông Từ Tiến Phát đã xây dựng, ACB cam kết tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, đảm bảo chất lượng dịch vụ và đóng góp tích cực cho ngành tài chính ngân hàng Việt Nam trong những năm tới.