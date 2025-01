ACB: Tết tiền tài tới lo buôn bán, không lo tính toán

Tết này không còn phải tổng kết doanh thu "bằng cơm" hay tốn hàng giờ đồng hồ ngồi bấm máy tính cộng cộng trừ trừ…, chủ hộ kinh doanh có thể đăng ký ngay Giải pháp Quản lý cửa hàng Đồng minh thông thái trên ứng dụng ACB ONE để được số hóa mọi công đoạn và nhận ngay lì xì lộc phát may mắn mỗi tuần từ ACB.

Tết lo buôn bán, không lo tính toán

Những tháng cuối năm và gần tết Nguyên Đán từ lâu là thời điểm "vàng" cho nhiều chủ cửa hàng nhưng đồng nghĩa, các hộ kinh doanh phải đối mặt với nhiều áp lực từ việc nhập hàng vận chuyển, quản lý thu chi trong những ngày cao điểm, kiểm kê hàng hóa tồn kho,... Mọi công việc đều trở nên gấp gáp và phức tạp hơn bao giờ hết.

Câu hỏi đặt ra là: Đâu là giải pháp có thể giúp các chủ cửa hàng buôn may bán đắt nhưng lại vẫn quản lý kinh doanh thật hiệu quả mùa mua sắm sôi động nhất năm?

Thấu hiểu việc những trăn trở này, Đồng Minh Thông Thái được ACB thiết kế trở thành một người bạn đồng hành cùng chủ cửa hàng bằng sự "thông thái" trong việc ứng dụng công nghệ số, các chuyên môn tài chính và các giải pháp quản lý cửa hàng.

Tiện ích, thấu hiểu và an toàn là 3 cụm từ mà các chủ cửa hàng phản hồi nhiều nhất khi tiếp cận giải pháp này của ACB. Giải pháp Quản lý cửa hàng từ ACB được thiết kế "may đo" cho các nhu cầu rất đặc thù của hộ kinh doanh tập trung vào tiện ích thanh toán, vận hành và quản lý cửa hàng, từ đó giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Với số lượng đơn hàng tết gấp ba, gấp năm thông thường thì việc tự động hóa sổ sách được coi như "cứu cánh" cho các hộ kinh doanh.

Cô P.A, chủ nhiều sạp vải và quần áo ở khu chợ Đồng Xuân, Hà Nội chia sẻ: "Tết đến khách mua vải với quần áo thì đông, mà giờ ai cũng chuyển khoản hết. Giờ có giải pháp từ ACB hay quá, tiền đâu ra đó. Chưa kể mỗi sạp đều có mã QR khác nhau, thống kê doanh thu sạp này sạp kia cũng rõ ràng vào mùa cao điểm như này đỡ vất vả hơn hẳn".

Chú M.H, chồng cô P.A, người trực tiếp làm sổ sách cũng cho biết: "Trước đây chưa sử dụng giải pháp này là cô chú phải tự chép thủ công từ sao kê ngân hàng ra sổ, rồi cộng tay rất vất vả. Giờ lên điện thoại vào ACB ONE là in được sao kê doanh thu, thông tin chi tiết từng khoản. Tết tập trung lo buôn bán đỡ được một phần công việc".

Theo đó, chỉ với một thao tác trên ứng dụng ACB ONE, chủ hộ kinh doanh có thể tạo ra tài khoản Lộc Phát riêng biệt cho từng cửa hàng, phân tách nguồn thu của từng điểm bán, và tách bạch dòng tiền kinh doanh với dòng tiền cá nhân. Khi đó, doanh thu của từng cửa hàng được tự động thống kê trực quan ngay trên ACB ONE, giúp chủ hộ kinh doanh thuận tiện theo dõi mọi lúc mọi nơi, nắm bắt tình hình của từng cơ sở để từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh, cải thiện việc buôn bán. Khách hàng có thể tải lịch sử thu tiền trực tiếp trên ACB ONE, truy xuất doanh thu cửa hàng theo khung thời gian yêu cầu, dễ dàng đối soát và đảm bảo chính xác cho từng thu chi.

Đặc biệt có một tính năng được chủ hộ kinh doanh đánh giá cao, là khi các thanh toán chuyển qua tài khoản cửa hàng Lộc Phát, ngay sau khi khách hàng trả tiền thành công, nhân viên sẽ nhận được thông báo nhận tiền cùng lúc với chủ cửa hàng mà thông tin về số dư tài khoản sẽ được giữ bảo mật tuyệt đối, chỉ duy nhất chủ cửa hàng có thể nhìn thấy.

Tính năng siêu xịn mịn này giúp khách hàng không cần chờ xác nhận từ chủ "shop", chủ hộ không sợ sót "bill". Như chia sẻ từ chị K.Minh, chủ chuỗi cafe tại TP.HCM cho biết: "Từ ngày được nhân viên ACB tư vấn tính năng chia sẻ thông báo nhận tiền cho nhân viên, tôi không còn mất thời gian rà soát thanh toán nữa, mà còn có thêm thời gian shopping với bạn và chăm con. Trước đây với phương thức quản lý truyền thống, khách phải chờ nhân viên hỏi tôi đã nhận được tiền chưa. Khá cồng kềnh và bất tiện".

ACB cũng nhận định việc mở quyền cho nhân viên tra soát giao dịch cũng sẽ hạn chế tạo kẽ hở cho kẻ gian lợi dụng.

G IẢI PHÁP ĐÃ "HAY" LẠI CÒN "MAY" VỚI ƯU ĐÃI Tết Tiền Tài Tới TỪ ACB

Nắm bắt tâm lý chủ hộ kinh doanh luôn cầu mong mọi sự thuận lợi và may mắn trên nhiều phương diện, một ngân hàng thấu hiểu như ACB đã không bỏ lỡ thời khắc giao thừa đầy hy vọng để lì xì năm mới các chủ cửa hàng với lời chúc "Đại cash, đại lộc", gửi gắm niềm mong ước cho một năm kinh tế lộc phát tròn đầy.

Đặc biệt từ nay tới 2.2.2025, nằm trong chuỗi ưu đãi năm mới Tết Tiền Tài Tới của ACB, khi mở mới tài khoản cửa hàng, khách hàng sẽ nhận ngay lì xì lộc phát 68.000 VND mỗi tuần (*) cùng Bộ ấn phẩm độc quyền QR theo hình tượng ngũ hành, tương sinh đắc lộc cùng chủ cửa hàng, đi kèm với 5 lời chúc thịnh vượng:

Đồng Minh Kim - Kim Tiền Tấn Tới

Đồng Minh Mộc - Tài Lộc Khai Hoa

Đồng Minh Thủy - Hợp Thủy Sinh Tài

Đồng Minh Hỏa - Hỏa Khai Lộc Đắc

Đồng Minh Thổ - Thổ Chi Tài Thịnh

Bộ ấn phẩm được ACB gửi tặng miễn phí và giao tận cửa hàng. Chủ hộ kinh doanh chọn QR loại decal dán hoặc bảng đứng để tại quầy tùy nhu cầu sử dụng.

Đặc biệt, toàn bộ lì xì sẽ được tặng vào tài khoản thanh toán của khách hàng tại ACB vào ngày Ngày Thần tài 7.2.2025 (Mùng 10 Tết Âm lịch). Thấu hiểu văn hóa Việt Nam với tục lệ xin lộc may ngày Thần Tài, ACB mong muốn gửi gắm những tín hiệu may mắn và niềm mong ước về một năm sung túc, phát tài phát lộc cho Khách hàng kinh doanh dịp đầu xuân năm mới.

Chương trình khuyến mãi dành cho chủ hộ kinh doanh sử dụng Giải pháp Quản lý cửa hàng trên ACB ONE, diễn ra từ ngày 2.1.2025 đến hết 2.2.2025. Mỗi tuần, ACB gửi tặng 68.000 VND, liên tục trong 5 tuần khi khách hàng có từ 30 giao dịch nhận tiền qua tài khoản cửa hàng.

