ACC PANEL CUP 2026: Doanh nghiệp nội thất đầu tư ‘hạ tầng kết nối’ ngành

Vừa qua, DEWOO đã tổ chức ACC Panel Cup 2026 tại Đà Nẵng với 16 đội bóng đến từ các doanh nghiệp và xưởng sản xuất trong ngành ván nội thất. Diễn ra từ 14 - 22.3.2026, giải đấu theo thể thức chia bảng, thi đấu vòng tròn để chọn ra các đội vào vòng trong.

ACC Panel Cup được định hướng là "điểm chạm" kết nối giữa doanh nghiệp và đối tác, vượt ra ngoài khuôn khổ giao dịch thương mại. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, việc tạo ra không gian giao lưu, kết nối được xem là yếu tố quan trọng giúp các bên phát triển bền vững.

Đại diện DEWOO cho biết doanh nghiệp hướng đến vai trò đồng hành cùng khách hàng thông qua việc chia sẻ thông tin, kết nối cơ hội và xây dựng cộng đồng ngành. Đại diện đội BHome cũng nhận định, giải đấu giúp tăng sự tin tưởng giữa các đơn vị trước khi hợp tác.

Bên cạnh đó, DEWOO còn triển khai các hoạt động như workshop về thuế, vận hành doanh nghiệp nhằm hỗ trợ đối tác nâng cao năng lực. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình kết nối với sự tham gia của ACC Panel, DEWOO Door và XPLAS, hướng đến phát triển bền vững cho toàn ngành.