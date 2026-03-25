Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

ACC PANEL CUP 2026: Doanh nghiệp nội thất đầu tư ‘hạ tầng kết nối’ ngành

25/03/2026 08:00 GMT+7

Không chỉ là một giải đấu thể thao, ACC Panel Cup đang dần trở thành một phần trong chiến lược dài hạn của DEWOO nhằm xây dựng hệ sinh thái kết nối trong ngành nội thất.

Vừa qua, DEWOO đã tổ chức ACC Panel Cup 2026 tại Đà Nẵng với 16 đội bóng đến từ các doanh nghiệp và xưởng sản xuất trong ngành ván nội thất. Diễn ra từ 14 - 22.3.2026, giải đấu theo thể thức chia bảng, thi đấu vòng tròn để chọn ra các đội vào vòng trong.

ACC Panel Cup được định hướng là "điểm chạm" kết nối giữa doanh nghiệp và đối tác, vượt ra ngoài khuôn khổ giao dịch thương mại. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, việc tạo ra không gian giao lưu, kết nối được xem là yếu tố quan trọng giúp các bên phát triển bền vững.

- Ảnh 1.

Đại diện DEWOO cho biết doanh nghiệp hướng đến vai trò đồng hành cùng khách hàng thông qua việc chia sẻ thông tin, kết nối cơ hội và xây dựng cộng đồng ngành. Đại diện đội BHome cũng nhận định, giải đấu giúp tăng sự tin tưởng giữa các đơn vị trước khi hợp tác.

Bên cạnh đó, DEWOO còn triển khai các hoạt động như workshop về thuế, vận hành doanh nghiệp nhằm hỗ trợ đối tác nâng cao năng lực. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình kết nối với sự tham gia của ACC Panel, DEWOO Door và XPLAS, hướng đến phát triển bền vững cho toàn ngành.

CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO

  • Hotline: 1900 255 548
  • Email: info@dewoogroup.com
  • Website: accpanel.vn

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận