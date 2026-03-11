Acecook Việt Nam khánh thành Nhà máy Vĩnh Long mới

Công ty cổ phần Acecook Việt Nam chính thức khánh thành Nhà máy Vĩnh Long mới

Nhà máy Acecook Vĩnh Long mới được xây dựng trên diện tích 11 hecta tại Khu công nghiệp Hòa Phú với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD, nhà máy có năng lực sản xuất lớn với 17 dây chuyền khi được lắp đặt và vận hành hoàn chỉnh, đạt công suất dự kiến là 81.000 tấn sản phẩm/năm và 27.600 tấn bán thành phẩm/năm (gói súp, gói dầu gia vị,..). Trong giai đoạn đầu, nhà máy sẽ vận hành 9 dây chuyền, dự kiến cung ứng khoảng 1,2 tỉ gói sản phẩm mỗi năm cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, quy trình vận hành được đầu tư và lắp đặt theo hướng tự động hóa, tích hợp công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam về an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường. Nhà máy Acecook Vĩnh Long mới có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất đa dạng các sản phẩm ăn liền như mì, miến, phở, bún, hủ tiếu… Tính đến nay, Công ty Acecook Việt Nam đang sở hữu 14 nhà máy trên toàn quốc, hình thành mạng lưới sản xuất rộng khắp và đồng bộ từ Bắc đến Nam.

Nhà máy Acecook Vĩnh Long mới được xây dựng theo mô hình "nhà máy xanh", thông qua việc tích hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tác động môi trường. Tại nhà máy, có lắp đặt lò hơi sinh khối sử dụng nhiên liệu biomass, với công suất 30 tấn/giờ, so với lò hơi đốt than có cùng công suất sẽ giảm được khoảng 75,000 tấn CO 2 /năm.

Tại tòa nhà văn phòng mới, khu vực sảnh được thiết kế với các vật liệu thân thiện với môi trường. Phần gạch lát sàn được sản xuất từ vật liệu tái chế, trong khi giấy dán tường sử dụng nguyên liệu từ vỏ trấu tái chế. Việc lựa chọn các vật liệu này thể hiện định hướng phát triển bền vững của nhà máy Vĩnh Long - nơi sản xuất các sản phẩm có nguồn nguyên liệu chính từ gạo, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp về sử dụng vật liệu thân thiện, có trách nhiệm với môi trường. Bên cạnh đó, không gian sản xuất cũng được quy hoạch hài hòa cùng các mảng xanh trong khuôn viên nhà máy, đồng thời ứng dụng các giải pháp quản trị thông minh nhằm tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và nâng cao hiệu quả vận hành toàn nhà máy...