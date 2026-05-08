Acecook Việt Nam khởi động dự án trồng 10.500 cây xanh

Dự án được triển khai tại thôn Trăng – Tà Puồng, xã Hướng Lập và các thôn Chênh Vênh, Cát, Hồ, Xa Bai thuộc xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị. Đây là khu vực rừng tự nhiên đầu tiên tại Việt Nam đã được chứng nhận FSC-ES (FSC Ecosystem Services) về dịch vụ hệ sinh thái, hấp thụ và lưu trữ carbon – mục tiêu chung của Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị FSC.

Khu vực trồng cây thuộc thôn Trăng - Tà Puồng, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị

Tại buổi lễ, đại diện Acecook Việt Nam đã trao tặng 10.500 cây giống cho chính quyền địa phương và Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị. Các loại cây được lựa chọn gồm cây trẩu và một số cây bản địa (bồ kết, bồ hòn, xoan nhừ, giổi, lát hoa, huỷnh) phù hợp với điều kiện sinh thái địa phương.

Việc trồng mới các loài cây này không chỉ giúp tăng cường độ che phủ rừng, bảo vệ nguồn nước và chống xói mòn đất, mà còn đóng góp trực tiếp vào việc nâng cao trữ lượng hấp thụ carbon, hỗ trợ duy trì tiêu chuẩn quốc tế FSC-ES cho khu vực. Các loại cây này không chỉ có khả năng sinh trưởng tốt giúp phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, mà còn mang lại giá trị kinh tế, góp phần tạo nguồn thu ổn định cho người dân trong tương lai.

Thông qua dự án lần này, Acecook Việt Nam mong muốn đưa giá trị hạnh phúc đi xa hơn, bền vững hơn, gắn liền với việc bảo vệ môi trường và đóng góp cho cộng đồng. Đây cũng là bước đi cụ thể thể hiện định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp, nơi hoạt động kinh doanh luôn song hành cùng trách nhiệm xã hội và môi trường.

Ông Võ Đức Duy - Phó giám đốc chi nhánh Đà Nẵng, đại diện Acecook Việt Nam tiến hành trao tặng 10.500 cây giống cho đại diện Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị, tổ chức địa phương và đại diện Ban quản lý rừng cộng đồng các thôn

Ông Mai Thanh Long - Chủ tịch Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị khẳng định: "Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị cam kết sẽ tiếp tục đóng vai trò kết nối – hướng dẫn và đồng hành cùng cộng đồng để triển khai hoạt động này một cách hiệu quả, minh bạch và đúng với các nguyên tắc quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC và yêu cầu của nhà tài trợ".

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Võ Đức Duy - Phó giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng, đại diện cho Ban lãnh đạo Công ty Acecook Việt Nam cho biết: "Dự án này là một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của công ty, nơi trách nhiệm xã hội luôn song hành cùng bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên. Việc gia tăng độ che phủ rừng và phục hồi đa dạng sinh học tại Quảng Trị không chỉ giúp nâng cao chất lượng không khí, hạn chế xói mòn đất, mà còn trực tiếp hiện thực hóa mục tiêu Green Planet - Hành tinh xanh, một trong 06 trụ cột phát triển bền vững mà doanh nghiệp đang theo đuổi. Bên cạnh đó, thông qua việc cùng người dân trực tiếp gieo trồng và chăm sóc cây, Acecook Việt Nam mong muốn lan tỏa nhận thức về bảo vệ tài nguyên, từ đó kiến tạo những giá trị nhân văn sâu sắc cho cộng đồng và môi trường trong dài hạn".