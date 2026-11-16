Acecook Việt Nam - Phở Đệ Nhất đồng hành tại Lễ hội Sáng tạo di sản phở

Gìn giữ di sản Phở từ giá trị truyền thống đến cách tiếp cận sáng tạo

Giá trị của Phở không chỉ nằm trong hương vị mà còn kết tinh từ tri thức dân gian, kinh nghiệm chế biến và câu chuyện nghề được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi nghệ nhân, mỗi gia đình làm nghề đều góp phần gìn giữ những bí quyết riêng, tạo nên bản sắc đặc trưng của Phở Việt. Chính quá trình thực hành và trao truyền ấy giúp di sản tiếp tục hiện diện sống động thay vì chỉ nằm trong ký ức.

Trong bối cảnh hiện đại, để những giá trị này tiếp tục được các thế hệ trân trọng, di sản cần thêm những phương thức tiếp cận mới. Việc sáng tạo các sản phẩm văn hóa, mở rộng quảng bá và tạo cơ hội trải nghiệm thực tế đóng vai trò quan trọng trên hành trình phát huy giá trị Phở.

Đây cũng là tinh thần của Cuộc thi "Sáng tạo IP văn hóa từ di sản văn hóa phi vật thể Phở Hà Nội", do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức, với sự đồng hành của nhãn hàng Phở Đệ Nhất đến từ nhà sản xuất Acecook Việt Nam. Các tác phẩm sáng tạo không chỉ mang đến góc nhìn mới mẻ về Phở Hà Nội mà còn mở ra nhiều chất liệu phục vụ quảng bá di sản trong tương lai.

Bà Ngô Thị Xuân Ngọc - Trưởng phòng Phát triển sản phẩm và quản lý thương hiệu Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Câu chuyện bảo tồn và phát huy di sản tiếp tục được mở rộng tại tọa đàm "Phở Việt – Giữ hương vị, tiếp nối tương lai" ở Phở Sướng, quy tụ nghệ nhân, chuyên gia di sản và đại diện nhãn hàng Phở Đệ Nhất (Acecook Việt Nam). Đây là không gian để các bên chia sẻ góc nhìn gìn giữ bản sắc truyền thống, đồng thời tìm hướng tiếp cận phù hợp để Phở tiếp tục được thực hành và lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Hình ảnh: Tọa đàm Phở Việt - Giữ hương vị, tiếp nối tương lai

Dấu ấn Phở Đệ Nhất: Kết nối tinh hoa quán phở trứ danh và mở rộng trải nghiệm di sản

Với hơn 30 năm gắn bó tại Việt Nam, Acecook Việt Nam luôn dành tình cảm đặc biệt cho món Phở truyền thống. Thông qua nhãn hàng Phở Đệ Nhất, doanh nghiệp trân trọng cơ hội đồng hành dài hạn cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, các cơ quan chuyên môn, nghệ nhân và cộng đồng trong hành trình tôn vinh giá trị Phở Việt, hướng tới xây dựng hồ sơ đề cử UNESCO.

Chia sẻ tại tọa đàm, đại diện thương hiệu cho biết Phở Đệ Nhất đến từ nhà sản xuất Acecook Việt Nam mong muốn đóng góp qua những hành động thiết thực như hỗ trợ nguồn lực, kết nối các bên và triển khai hoạt động quảng bá để Phở Việt tiếp cận đông đảo công chúng. Trên cơ sở tôn trọng bản sắc nguyên bản, nhãn hàng không hướng đến việc thay thế trải nghiệm thưởng thức Phở của nghệ nhân, mà góp thêm một phương thức tiện lợi để nhiều người biết đến và yêu thích món ăn này, kể cả khi ở ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Xe phở Đệ Nhất tại Quảng trường phía đông khu vực hồ Hoàn Kiếm

Điểm nhấn nổi bật trong hành trình là sản phẩm Phở Đệ Nhất hương vị Lõi bò gầu giòn. Sản phẩm đã gói trọn bí quyết tạo ra nước dùng đậm đà từ phần Lõi Bò, Gầu Giòn tạo ra một trải nghiệm mà dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào cũng có thể thưởng thức bát phở thơm ngon này.

: Gian hàng Phở Đệ Nhất (Acecook Việt Nam) tại chợ Đồng Xuân

Từ việc gìn giữ giá trị nguyên bản đến mở rộng hình thức quảng bá sáng tạo, hành trình lan tỏa Phở Việt cần sự chung tay của nhiều bên. Với vai trò nhà đồng hành chính thức, nhãn hàng Phở Đệ Nhất đến từ nhà sản xuất Acecook Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, các cơ quan chuyên môn, nghệ nhân và cộng đồng để đưa Phở Việt vươn xa, hướng tới mục tiêu xây dựng hồ sơ đề cử UNESCO và quảng bá di sản đến bạn bè quốc tế.