Ở nhóm ngành Hàng tiêu dùng (FMCG), doanh nghiệp duy trì vị trí Top 4 - Khối Doanh nghiệp Lớn. Bên cạnh đó, Acecook Việt Nam cũng góp mặt trong Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2026.

Từ vị trí Top 15 khi lần đầu được ghi nhận vào năm 2015, Acecook Việt Nam từng bước cải thiện thứ hạng qua các năm. Đến năm 2026, Acecook Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí Top 4 ngành FMCG (so với năm 2025), đồng thời vươn lên Top 7 toàn thị trường - Khối Doanh nghiệp lớn.

11 năm liên tiếp được vinh danh không chỉ phản ánh sức hút của thương hiệu tuyển dụng, mà còn ghi nhận những nỗ lực của Acecook Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc phù hợp với sự phát triển của đội ngũ nhân sự qua từng giai đoạn.

Đại diện Công ty Acecook Việt Nam vinh dự nhận giải Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026

Với Acecook Việt Nam, xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc gắn liền với việc phát huy giá trị của mỗi người lao động. Trong công việc, nhân viên được khuyến khích chủ động đóng góp ý tưởng và cải tiến hoạt động. Tiêu biểu, "Phong trào sáng kiến đặc biệt" được tổ chức liên tục trong nhiều năm, ghi nhận hàng nghìn sáng kiến từ cán bộ công nhân viên. Nhiều ý tưởng có tính ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và thúc đẩy tinh thần đổi mới trong doanh nghiệp.

Song song với việc tạo điều kiện phát huy năng lực, Acecook Việt Nam quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của đội ngũ thông qua các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, chương trình thể thao nội bộ và các hoạt động do công đoàn tổ chức. Các chính sách phúc lợi như thưởng lễ, tết, hỗ trợ học tập cho con em, nghỉ phép và trợ cấp sinh hoạt cũng góp phần chăm lo đời sống người lao động ở nhiều khía cạnh.

Bên cạnh sự ghi nhận tại bảng xếp hạng 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, Acecook Việt Nam còn góp mặt trong Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2026, đồng thời đạt Top 7 ở nhóm ngành Kinh tế - Quản trị - Thương mại.