Kinh tế

Acecook Việt Nam xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới

20/04/2026 21:00 GMT+7

Ngày 20.4.2026, Công ty cổ phần Acecook Việt Nam tiến hành tổ chức Lễ động thổ dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới mang tên D-GROOVE tại Khu công nghiệp Tân Bình (TP.HCM). Dự án đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững, vươn tầm thế giới của doanh nghiệp.

Dự án này được xây dựng dựa trên concept: "Trung tâm nghiên cứu và phát triển tạo giá trị thực phẩm từ Việt Nam ra thế giới". D-GROOVE - đây không đơn thuần là một cái tên, mà còn là một lời cam kết về triết lý vận hành. Trong đó chữ "D" đại diện cho Development (phát triển) - điểm khởi đầu của mọi sự sáng tạo. Và từ nền tảng đó, "GROOVE" như một dòng chảy được tạo nên bởi 6 giá trị cốt lõi:

  • Global (toàn cầu): Đưa giá trị doanh nghiệp vươn tầm thế giới
  • Reliable (tin cậy): Xây dựng niềm tin vững chắc vào chất lượng
  • Origin (nguyên bản): Lấy giá trị nguyên bản của thực phẩm làm nền tảng
  • Open-minded (cởi mở): Sẵn sàng tiếp nhận, linh hoạt đổi mới
  • Valuable (giá trị): Không ngừng kiến tạo những giá trị mới
  • Evolution (cải tiến): Liên tục cải tiến không ngừng vươn xa

Với cấu trúc dự kiến 5 tầng trên diện tích đất hơn 7.000 m2, D-GROOVE được thiết kế theo mô hình tích hợp thông minh: Tầng trệt được bố trí như một nhà máy thu nhỏ với các dây chuyền sản xuất liền mạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm mẫu thử nghiệm trước sản xuất. Từ tầng 2 trở lên là khu vực văn phòng được thiết kế đơn giản, không gian được phát triển tối ưu cho mục đích sử dụng, từ không gian mở thúc đẩy giao tiếp giữa các nhân viên đến các không gian riêng tư để tập trung làm việc.

Song song đó, tòa nhà Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới này còn được thiết kế với không gian linh hoạt, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và thử nghiệm trong nhiều giai đoạn phát triển khác nhau.

Đặc biệt, với tầm nhìn và cam kết phát triển dài hạn, bền vững, trung tâm sẽ được tích hợp các giải pháp thân thiện với môi trường như hệ thống điện năng lượng mặt trời, vật liệu cách nhiệt, kính Low-E cùng hệ thống chiếu sáng có thể điều chỉnh độ sáng và màu sắc, góp phần tiết kiệm năng lượng và tối ưu môi trường làm việc.

Thông qua việc đầu tư Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển D-GROOVE, Acecook Việt Nam từng bước hoàn thiện hệ sinh thái từ nghiên cứu - phát triển - sản xuất - phân phối, hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp sản xuất thực phẩm tổng hợp toàn diện, không ngừng đổi mới để mang lại giá trị bền vững cho người tiêu dùng và xã hội. Theo kế hoạch, dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027.

Ban lãnh đạo công ty cùng các đối tác tiến hành nghi thức trong buổi Lễ động thổ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kaneda Hiroki - Tổng giám đốc Acecook Việt Nam chia sẻ: "Để giữ vững vị thế dẫn đầu và phát triển bền vững, chúng tôi hiểu rằng: Năng lực R&D chính là "trái tim" của doanh nghiệp. Để vươn tới những đỉnh cao mới, chúng tôi cần một "đòn bẩy" mạnh mẽ hơn. Việc đầu tư xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới không chỉ là mở rộng quy mô nghiên cứu, mà là khoản đầu tư cấp thiết vào tương lai, vào khả năng đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường toàn cầu".

Khám phá thêm chủ đề

Acecook Việt Nam D-GROOVE Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
