Công nghệ

Acer cải tiến công nghệ tản nhiệt AeroBlade 3D thế hệ 6 với 100 cánh quạt kim loại

Nguồn: Acer
08/11/2025 08:00 GMT+7

Acer đã phát triển công nghệ quạt kim loại AeroBlade 3D thế hệ 6, được ứng dụng trên các dòng laptop Predator nhằm tối ưu khả năng tản nhiệt, nâng cao trải nghiệm sử dụng thực tế cho người dùng.

Acer cải tiến công nghệ tản nhiệt AeroBlade 3D thế hệ 6 với 100 cánh quạt kim loại- Ảnh 1.

Tổng quan về công nghệ tản nhiệt AeroBlade 3D của Acer

AeroBlade 3D là công nghệ tản nhiệt kim loại được phát triển độc quyền từ Acer để cân bằng giữa hiệu suất làm mát và độ ồn khi vận hành. Mục tiêu chính của công nghệ này là tăng lưu lượng không khí đi qua hệ thống tản nhiệt mà không làm tăng kích thước quạt hay chiều dày khung máy. Điều này đặc biệt cần thiết đối với các dòng laptop gaming hiện đại, nơi hiệu năng cao phải song hành với thiết kế mỏng nhẹ.

Tiếp nối nhiều thế hệ phát triển, công nghệ tản nhiệt kim loại AeroBlade 3D thế hệ 6 đánh dấu bước tiến quan trọng nhờ các cải tiến đáng chú ý trong khả năng tản nhiệt mạnh mẽ.

Điểm nổi bật của công nghệ tản nhiệt kim loại AeroBlade 3D thế hệ 6

  • Lưỡi quạt kim loại siêu mỏng 0.05 mm

Thế hệ thứ 6 sử dụng lưỡi quạt kim loại có độ dày chỉ 0.05mm. Đây là lưỡi quạt kim loại mỏng nhất mà Acer từng ứng dụng vào các dòng laptop cao cấp. Độ mỏng giúp tăng hiệu quả tản nhiệt và tạo luồng khi quạt hoạt động liên tục.

Acer cải tiến công nghệ tản nhiệt AeroBlade 3D thế hệ 6 với 100 cánh quạt kim loại- Ảnh 2.

  • 100 lưỡi quạt tăng lưu lượng khí   

Số lượng lưỡi quạt được trang bị lên đến 100 cánh. Số lượng lưỡi quạt lớn giúp tăng khả năng lưu lượng khí lên 20% so với thế hệ 5, hỗ trợ đưa hơi nóng ra khỏi khu vực CPU và GPU hiệu quả hơn.

Acer cải tiến công nghệ tản nhiệt AeroBlade 3D thế hệ 6 với 100 cánh quạt kim loại- Ảnh 3.

  • Cơ chế Adaptive Blade Design  

Cánh lưỡi quạt được tạo hình răng cưa (serrated edges). Cấu trúc này hỗ trợ ổn định luồng khí, giúp vận hành êm hơn và hạn chế tình trạng nhiễu động khí trong khoang tản nhiệt.

Quạt có khả năng điều chỉnh kiểu hoạt động theo điều kiện nhiệt độ bên trong máy, giúp tối ưu hiệu suất làm mát trong từng giai đoạn công việc.

Acer cải tiến công nghệ tản nhiệt AeroBlade 3D thế hệ 6 với 100 cánh quạt kim loại- Ảnh 4.

So sánh AeroBlade 3D thế hệ 6 với các thế hệ trước của Acer

Các thế hệ quạt AeroBlade 3D trước đây sử dụng lưỡi quạt kim loại dày hơn, với số lượng lưỡi quạt tối đa 89 cánh. Nhưng phiên bản này đã giúp cải thiện đáng kể khả năng thoát nhiệt so với các thế hệ trước.

Ở thế hệ thứ 6, Acer tập trung nâng cấp hai yếu tố chính:

  • Giảm độ dày lưỡi quạt từ 0.1mm thành 0.05mm
  • Tăng số lượng cánh quạt lên 100 cánh

Hai cải tiến này kết hợp giúp tối ưu diện tích tiếp xúc không khí và cải thiện tốc độ trao đổi nhiệt. Nhờ vậy, công nghệ tản nhiệt kim loại AeroBlade 3D thế hệ 6 trở thành tiêu chuẩn tản nhiệt cho các dòng laptop cao cấp của Acer. Những cải tiến này giúp duy trì hiệu suất cao trong thời gian dài, đặc biệt khi xử lý đồ họa 3D hoặc chơi game thời gian dài.

