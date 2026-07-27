Acer kỷ niệm 10 năm Acer Day với thông điệp ‘SHIFT THE GAME’

Lễ kỷ niệm năm nay diễn ra đúng vào dịp Acer tròn 50 năm hình thành và phát triển trong lĩnh vực công nghệ, biến năm 2026 trở thành một trong những chương quan trọng nhất trong lịch sử của thương hiệu.

"SHIFT THE GAME" là tiếng nói của một thế hệ trẻ mong muốn mở rộng giới hạn và khám phá những cách làm khác biệt. Đây là lời kêu gọi dành cho các nhà sáng tạo, game thủ, những người trẻ tiên phong và bất kỳ ai đang ấp ủ giấc mơ trên khắp khu vực: Hãy ngừng chờ đợi sự cho phép, chủ động làm chủ con đường của chính mình, sẵn sàng khám phá những cách tiếp cận mới trong văn hóa, công việc và cách chúng ta tận hưởng cuộc sống. Đó là một tư duy được xây dựng trên nền tảng của sự khác biệt trong suy nghĩ và táo bạo trong hành động.

Ông Andrew Hou, Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) của Acer, chia sẻ: "Acer cam kết mang đến những công nghệ không chỉ theo kịp cách con người học tập, sáng tạo và giải trí, mà còn trao cho họ lợi thế để tiến xa hơn nữa. Thông qua lễ kỷ niệm Acer Day năm nay, Acer đặt đúng công cụ vào tay từng cá nhân, tiếp thêm sức mạnh để họ tự tin thay đổi cuộc chơi".

Acer Fun Run 2026

Nằm trong chuỗi hoạt động của Acer Day 2026, Acer Fun Run 2026 là sự kiện điểm nhấn do Acer Việt Nam tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần sáng tạo, lối sống năng động và kết nối cộng đồng. Không chỉ là một giải chạy phong trào, chương trình còn kết hợp thể thao, công nghệ và những trải nghiệm thương hiệu độc đáo dành cho cộng đồng yêu công nghệ và vận động.

Sự kiện dự kiến diễn ra vào chủ nhật, ngày 16.8.2026 tại Thiso Mall Sala, TP.HCM, với quy mô khoảng 2.000 người tham gia và cự ly chạy 5 km. Chương trình bao gồm hoạt động chạy bộ chính, chuỗi thử thách tương tác trên đường chạy, khu vực trải nghiệm sản phẩm Gaming Zone, Lifestyle Zone, cùng các hoạt động trao giải và lucky draw. Sự kiện không chỉ khuyến khích lối sống năng động mà còn mang đến cơ hội kết nối cộng đồng và một trải nghiệm thương hiệu toàn diện cho người tham gia.

Chương trình Acer Fun Run 2026

Acer Back To School 2026

Chương trình Acer Back to School 2026

Nhằm chào đón mùa tựu trường 2026, Acer Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi "Acer Back To School 2026: Học hết sức - Chơi hết mình", diễn ra từ 1.7 đến 30.9.2026. Đây là hoạt động ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên cùng những người đang tìm kiếm một chiếc laptop phục vụ học tập, sáng tạo nội dung và giải trí. Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng khi lựa chọn các dòng laptop gaming hoặc laptop hiệu năng cao của Acer sẽ nhận được thẻ quà tặng đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc và giải trí với hiệu suất mạnh mẽ.