Công nghệ

Acer Predator - Laptop gaming với sức mạnh công nghệ gắn kết cộng đồng game thủ

Nguồn: Acer Việt Nam
27/10/2025 13:00 GMT+7

Predator, dòng laptop gaming cao cấp của Acer đã và đang trở thành lựa chọn quen thuộc của hàng triệu game thủ trên toàn cầu.

Acer Predator - Laptop gaming với sức mạnh công nghệ gắn kết cộng đồng game thủ - Ảnh 1.

Acer Predator - Laptop gaming với hiệu năng hàng đầu

Predator sở hữu nhiều lựa chọn cấu hình, trong đó nổi bật là laptop gaming RTX 5090 – sức mạnh hàng đầu cho những game thủ chuyên nghiệp. Card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 5090 thế hệ mới, kết hợp CPU Intel cao cấp, giúp xử lý mượt mọi tựa game nặng nhất ở mức thiết lập đồ họa cao nhất. Đối với những ai cần cân bằng hiệu suất và giá trị, laptop gaming RTX 5070 Ti cũng là lựa chọn phù hợp, mang đến tốc độ ổn định, khung hình mượt mà và hiệu năng vượt trội cho cả chơi game lẫn sáng tạo nội dung.

Acer Predator - Laptop gaming với sức mạnh công nghệ gắn kết cộng đồng game thủ - Ảnh 2.

Laptop gaming cao cấp Predator Helios 18 AI

Hệ thống tản nhiệt AeroBlade 3D với quạt kim loại siêu mỏng giúp các sản phẩm Predator duy trì mức nhiệt ổn định, ngay cả khi sử dụng trong nhiều giờ liền. Đây chính là yếu tố quan trọng khiến Predator trở thành chuẩn mực của phân khúc laptop gaming cao cấp hiện giờ.

Màn hình Predator cũng được tối ưu cho trải nghiệm game: tần số quét cao, thời gian phản hồi cực thấp, độ phủ màu rộng. Nhờ đó, từng chuyển động trên màn hình đều trở nên liền mạch và sống động. Người chơi dễ dàng bắt kịp đồng đội và làm chủ từng khoảnh khắc.

Giải đấu Predator League

Khi nhắc đến Predator, cộng đồng game thủ quốc tế không thể bỏ qua Predator League – giải đấu eSports quy mô khu vực và toàn cầu do Acer tổ chức. Đây là sân chơi quy tụ hàng nghìn tuyển thủ chuyên nghiệp từ nhiều quốc gia, nơi Predator không chỉ hiện diện với tư cách nhà tài trợ mà còn là thiết bị được tin dùng trên thực tế.

Tại Việt Nam, Predator League đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng eSports. Nhiều đội tuyển trẻ đã khẳng định tên tuổi, nhiều streamer bước ra ánh sáng, và Predator chính là người đồng hành xuyên suốt trong hành trình đó. Đây là minh chứng rõ ràng: Predator không chỉ để chơi, mà để thi đấu và tỏa sáng.

Acer Predator - Laptop gaming với sức mạnh công nghệ gắn kết cộng đồng game thủ - Ảnh 3.

Giải đấu Predator League gắn kết cộng đồng game thủ

Công nghệ tạo nên sự gắn kết

Predator chứng minh rằng một sản phẩm công nghệ có thể vượt ra ngoài giới hạn chức năng để trở thành cầu nối cộng đồng. Từ những giải đấu chuyên nghiệp, các buổi offline giao lưu, cho đến hàng triệu trận game online mỗi ngày – Predator luôn hiện diện như một điểm chung để game thủ kết nối, chia sẻ và khẳng định bản thân.

Hơn cả một chiếc laptop gaming, Predator là niềm tự hào của cộng đồng. Nó gói gọn tinh thần chinh phục, sức mạnh công nghệ và sự gắn kết – ba yếu tố đang định hình thế hệ game thủ hiện đại.

Dịch vụ bảo hành 2 năm 3S1

Chính sách bảo hành nhanh 2 năm 3S1 của Acer chỉ duy nhất tại Việt Nam, áp dụng với dòng sản phẩm Laptop Gaming cao cấp như dòng sản phẩm Predator sẽ được kiểm tra, bảo hành và gửi lại khách chỉ trong thời gian ngắn: 03 ngày (72 giờ) bao gồm cả thứ 7, Chủ nhật. Nếu trong 03 ngày tính từ lúc nhận sản phẩm, bảo hành không hoàn thành thì khách hàng sẽ được nhận sản phẩm mới cùng loại hoặc tương đương (1 đổi 1).

Acer Back To School 2025

Chương trình Back To School 2025: Laptop Siêu Hạng - Ra Trường Trước Hẹn chính thức diễn ra từ ngày 15.7 đến 31.10.2025 mang đến nhiều cơ hội sở hữu hấp dẫn các sản phẩm dòng laptop gaming Predator, Nitro và Gaming Aspire và dòng laptop mỏng nhẹ Swift đến từ Acer Việt Nam.

Acer Predator - Laptop gaming với sức mạnh công nghệ gắn kết cộng đồng game thủ - Ảnh 4.

Back To School 2025

laptop gaming Acer Predator sức mạnh công nghệ Chương trình Back To School 2025 Acer Việt Nam
