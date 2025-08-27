Acer Swift Edge 14 AI - Laptop AI mỏng nhẹ, sang trọng cho doanh nhân hiện đại

Laptop AI mỏng nhẹ với sức mạnh AI hàng đầu - Chuẩn Copilot+ PC

Swift Edge 14 AI (SFE14-51T) sở hữu bộ vi xử lý Intel Core Ultra 5 228V mới nhất, tích hợp NPU đạt hiệu suất 120 AI TOPS, đủ sức đảm đương mọi tác vụ AI từ sáng tạo nội dung, tối ưu công việc cho đến chỉnh sửa ảnh và video.

Đây là chiếc laptop AI đạt chuẩn Copilot+ PC hỗ trợ nhiều tính năng thông minh của Microsoft như:

Recall - Tìm kiếm thông tin nhanh chóng

Live Captions - Tự tạo phụ đề trực tiếp

Cocreator - Biến ý tưởng thành hình ảnh chỉ trong vài giây

Windows Studio Effects - Nâng cấp hình ảnh và âm thanh khi họp trực tuyến

Nhờ vào khả năng xử lý cục bộ, Swift Edge 14 AI trở thành lựa chọn lý tưởng cho người dùng cần một chiếc laptop văn phòng xử lý đa nhiệm mượt mà, đồng thời phù hợp để trở thành chiếc laptop doanh nhân yêu cầu hiệu quả và tính bảo mật cao.

Swift Edge 14 AI - Laptop AI mỏng nhẹ chuẩn mực

Thời lượng pin bền bỉ - Tự tin cả ngày làm việc

Với thời lượng pin lên đến 21 tiếng khi phát video và 14-16 tiếng cho các tác vụ kết hợp, Swift Edge 14 AI giúp bạn yên tâm làm việc xuyên suốt mà không phải tìm ổ sạc.

Đây là lợi thế lớn cho dân công sở và những người dùng cần một laptop mỏng nhẹ để di chuyển liên tục - từ phòng hợp, quán cà phê cho tới sân bay.

Thời lượng pin tự tin cho cả ngày dài làm việc

Thiết kế tinh tế - Mỏng chỉ 990 gram

Lấy cảm hứng triết lý Sleek - Weightless - Innovative - Fine - Timeless, Swift Edge 14 AI được chế tác từ nhôm - magie sang trọng, chỉ nặng 0.99kg. Màu White Pearl nổi bật và bản lề mở 180° giúp người dùng linh hoạt trong mọi tình huống, từ thuyết trình nhóm cho đến làm việc cá nhân.

Kết hợp giữa sự nhẹ nhàng và bền bỉ, đây là một trong những mẫu laptop mỏng nhẹ đáng chú ý cho cả môi trường văn phòng lẫn các chuyến công tác doanh nhân.

Thiết kế mỏng nhẹ cùng chất liệu nhôm - magie cao cấp

Màn hình OLED 3K và công nghệ chống chói Corning Gorilla Matte Pro

Màn hình cảm ứng 14 inch 3K OLED với 100% DCI-P3 mang lại hình ảnh rực rỡ, chuẩn màu, đáp ứng tốt cả công việc sáng tạo và nhu cầu giải trí.

Công nghệ giảm phản xạ 95% của Corning Gorilla Glass Matte Pro giúp máy hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh sáng mạnh, tăng gấp đôi độ tương phản và giảm 50% hiện tượng chói sáng trên màn hình.

Độ tương phản chuẩn điện ảnh với VESA DisplayHDR True Black 600 mang đến khả năng tái tạo màu sắc và độ tương phản chính xác.

Công nghệ màn hình chống chói Corning Gorilla Matte Pro

Acer VisionCare - Công nghệ bảo vệ mắt toàn diện

Công nghệ Acer VisionCare cùng chứng nhận Eyesafe 2.0 giúp giảm 50% ánh sáng xanh và hạn chế hơn 20% tác động tiêu cực đến mắt và không làm ảnh hưởng độ hiển thị chính xác màu sắc.

Chính sách bảo hành 2 năm VIP 3S1

Chính sách bảo hành nhanh 2 năm 3S1 của Acer chỉ duy nhất tại Việt Nam, áp dụng với dòng sản phẩm Laptop AI như Swift Edge 14 AI sẽ được kiểm tra, bảo hành và gửi lại khách chỉ trong thời gian ngắn: 3 ngày (72 giờ) bao gồm cả thứ bảy, chủ nhật. Nếu trong 3 ngày tính từ lúc nhận sản phẩm, bảo hành không hoàn thành thì khách hàng sẽ được nhận sản phẩm mới cùng loại hoặc tương đương (1 đổi 1).

Acer Back To School 2025

Chương trình Back To School 2025: Laptop Siêu Hạng - Ra Trường Trước Hẹn chính thức diễn ra từ ngày 15.7 đến 31.10.2025 mang đến nhiều cơ hội sở hữu hấp dẫn các sản phẩm dòng laptop gaming Predator, Nitro và Gaming Aspire và dòng laptop mỏng nhẹ Swift đến từ Acer Việt Nam.