Acosmetics kỷ niệm 10 năm thành lập - hành trình của những ngôi sao

Sự kiện nhằm mục đích tôn vinh những đóng góp hiệu quả của các nhà phân phối chiến lược đã gắn kết và đồng hành. Trên hành trình đó, có người bước đi nhanh, có người bước đi chậm, nhưng quan trọng nhất - chúng ta đã bước cùng nhau, cùng chạm đích, cùng tạo nên những kỳ tích. Hàng triệu sản phẩm phủ sóng khắp 63 tỉnh thành Việt Nam, cùng với nhiều mặt hàng đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của người tiêu dùng. Acosmetics tin rằng sức mạnh của tập thể đã tạo nên sự phát triển bền vững và thịnh vượng của công ty như ngày hôm nay.

CEO Đặng Phương Anh chia sẻ: "Đam mê làm đẹp - Đam mê nghiên cứu. Đội ngũ phát triển sản phẩm của Acosmetics luôn không ngừng nghiên cứu và tìm tòi ra những giải pháp tốt nhất và an toàn nhất cho làn da. Một sản phẩm mới được ra đời, trước hết phải được chính chúng tôi sử dụng, phải thấy đẹp lên qua mỗi ngày thật, thấy an toàn thật thì chúng tôi mới cung cấp ra thị trường cho các chị em cùng với chính sách giá mà ai cũng dễ dàng mua được. Nên Phương Anh nghĩ đó cũng là lý do cho Acosmetics được đứng vững và ngày càng phát triển hơn trong 10 năm qua".

Đã gần 2 năm trôi qua, đại dịch Covid-19 có thể gọi là tạm lắng nhưng những hệ lụy mà nó kéo theo dường như làm tê liệt và khủng hoảng nền kinh tế rất nhiều, hàng chục nghìn doanh nghiệp phải đóng cửa và Acosmetics cũng không tránh khỏi làn sóng khủng hoảng đó. Điều đó cũng minh chứng cho kết quả "sản phẩm thật - chất lượng thật", là phương châm mà Acosmetics luôn đặt lên hàng đầu cho hành trình kiến tạo làn da của phụ nữ Việt. CEO Đặng Phương Anh cũng chia sẻ thêm.

Sự kiện cảm xúc TripleE

Trong sự kiện Acosmetics cũng đã cho ra mắt dòng sản phẩm Body Mềm phiên bản 2023, với chất lượng được nâng cấp hơn nữa, mẫu mã độc bản và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tốt nhất có thể.