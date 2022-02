Activision đang làm việc tích cực trong bối cảnh hiệu suất của Call of Duty suy giảm

Theo GamesBeat, theo báo cáo thu nhập mới nhất của Activision Blizzard, doanh thu của Call of Duty đã suy giảm trên hệ máy console và PC trong quý 4 năm ngoái. Call of Duty: Vanguard có doanh số bán ra thấp hơn so với trò chơi tiền nhiệm hàng năm của nó. Trò chơi battle royale Warzone miễn phí của Call of Duty cũng có mức độ tương tác khá thấp. Và để cứu vãn tình hình, Activision đang cố gắng thực hiện điều được cho là hợp lý nhất lúc này là tạo ra nhiều trò chơi Call of Duty hơn nữa.

Trong một phần của hồ sơ tài chính, nhà phát hành xác nhận rằng studio Infinity Ward của Call of Duty đang giám sát cái phần tiếp theo của loạt game cũng như bản nâng cấp lớn kế tiếp cho Warzone. Infinity Ward chịu trách nhiệm về Call of Duty: Modern Warfare của năm 2019, trò chơi là điểm sáng gần đây nhất của loạt game về doanh thu và sự đón nhận từ phía cộng đồng. Ngoài ra, Infinity Ward cũng đang làm việc trên các nội dung và chế độ mới có thể tiếp bước các trò chơi khác như Escape của Tarkov.

Nhưng Call of Duty hầu như không phải là nỗ lực chỉ dành cho nền tảng Console và PC. Doanh thu Call of Duty Mobile cũng đang tăng trưởng qua từng năm nhờ sự phổ biến của nó ở Trung Quốc. Tổng chi phí cho game bắn súng trên thiết bị di động đã vượt quá 1 tỉ USD.





Việc thu hút nhân lực giỏi là một trong những điều khó khăn nhất đối với các nhà phát hành và nhà phát triển trò chơi lúc này. Thị trường lao động đang khan hiếm nguồn cung và có nhu cầu rất cao. Đây là một trong những lĩnh vực mà Microsoft có thể giúp đỡ, tài chính của Xbox có thể cho phép Activision cạnh tranh và bên cạnh đó là tìm kiếm tài năng từ chính các nhân sự của mình.

Riêng về Activision, nhà phát triển vẫn đang phải vật lộn để đuổi kịp việc mang đến thêm nội dung cho Call of Duty.