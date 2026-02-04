ACV cùng lúc thay đổi lãnh đạo và kế toán trưởng

Thông báo thay đổi nhân sự cấp cao được ACV công bố chiều 3.2, một ngày sau khi quyết định có hiệu lực (2.2). Quyết định được ký bởi ông Lê Văn Khiên, Thành viên HĐQT, thay vì Chủ tịch HĐQT Vũ Thế Phiệt.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Hùng - Phó tổng giám đốc ACV được bổ nhiệm giữ vị trí phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV, thay cho ông Nguyễn Tiến Việt. Do doanh nghiệp này hiện không có tổng giám đốc nên vị trí hiện tại của ông Hùng được xem là cấp lãnh đạo cao nhất trong ban điều hành công ty. ACV còn 2 phó tổng khác là ông Nguyễn Cao Cường và Trần Anh Vũ.

Cùng ngày, ACV bổ nhiệm bà Phạm Thị Phương - Trưởng phòng Kế toán (Ban Tài chính - Kế toán) giữ vị trí Trưởng phòng Kế toán, Ban tài chính - Kế toán phụ trách kế toán.

Trước đó, ngày 22.1, Đại hội đồng cổ đông ACV đã thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT với ông Đào Việt Dũng, đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Tiến Việt vào Thành viên HĐQT. Tổng công ty cảng cũng đã miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát với ông Lương Quốc Bình và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với bà Phan Cẩm Tú.

Sau thay đổi, HĐQT ACV hiện gồm 5 thành viên, trong đó ông Vũ Thế Phiệt giữ chức Chủ tịch HĐQT; các thành viên còn lại gồm ông Nguyễn Tiến Việt, ông Lê Văn Khiên, bà Nguyễn Thị Hồng Phương và ông Nguyễn Ngọc Quý.

Giai đoạn vừa qua, tình hình nhân sự tại ACV có rất nhiều biến động. Trong khi đó, đến nay doanh nghiệp vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý 4 và kết quả kinh doanh cả năm 2025.

Theo thông công bố từ Thanh tra Chính phủ, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI) sẽ tiến hành thanh tra ACV ngay trong quý 1/2026 với trọng tâm là hoạt động quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước trong giai đoạn 2021 - 2025. Đây là các đợt thanh tra đã được cơ quan quản lý lên kế hoạch và ban hành từ tháng 11.2025.