ACV tiếp tục được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

ACV phối hợp chặt chẽ với liên danh nhà thầu, đơn vị tư vấn nỗ lực đảm bảo tiến độ các công trình dự án trọng điểm, đưa vào vận hành theo đúng tiến độ yêu cầu

Là một trong những doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu, có vai trò chủ đạo trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh khai thác cảng hàng không, ACV hiện đang quản lý, đầu tư, khai thác hệ thống mạng lưới 22 cảng hàng không trên cả nước, bao gồm 10 cảng hàng không quốc tế, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Sau nhiều năm nỗ lực, năm 2022, ACV lần đầu tiên được vinh danh là thương hiệu có sản phẩm, dịch vụ đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Năm 2023 - 2024, nhằm duy trì, tiếp nối những thành công, phát huy sức mạnh giá trị của danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam đã đạt được, tập thể lãnh đạo ACV cùng CB-CNV hơn 10.000 người lao động đã nỗ lực không ngừng nghỉ phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành hàng không và tiếp tục được Chính phủ ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, quyết định trao tặng danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024 cho các sản phẩm, dịch vụ của ACV.

Cụ thể, doanh nghiệp này nhận Thương hiệu Quốc gia uy tín về đầu tư xây dựng, bảo trì, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay. Trong những năm qua, nhờ vào sự phát triển kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay do ACV đầu tư, ngành hàng không dân dụng Việt Nam đã duy trì được mức tăng trưởng và toàn diện về tốc độ, quy mô, chất lượng dịch vụ. Thực hiện song song vai trò là doanh nghiệp cảng hàng không và người khai thác cảng hàng không, ACV luôn chú trọng công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động khai thác tại tất cả các cảng hàng không, sân bay góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị của đất nước.

Trong giai đoạn 2023 - 2025, một số công trình đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không đã được ACV sử dụng toàn diện các nguồn lực để khởi công, thi công và đưa công trình vào khai thác đúng tiến độ cam kết với Chính phủ có thể kể tới như: tổ chức khởi công 3 gói thầu quan trọng thuộc dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành giai đoạn 1 và nhà ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; mở rộng Nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Nội Bài; đưa vào hoạt động nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Phú Bài, công suất 5 triệu hành khách/năm...

Ngoài những dự án trọng điểm, ACV còn triển khai các dự án đầu tư về giải pháp, áp dụng công nghệ hiện đại gắn với tầm nhìn Smart Airport nhằm tối ưu hóa hiệu quả vận hành, phát triển các sân bay thông minh nhằm mang đến cho hành khách những trải nghiệm thông suốt, thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, ACV nhận Thương hiệu Quốc gia uy tín về cung cấp dịch vụ kinh doanh khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay thông qua việc cung cấp dịch vụ hàng không và dịch vụ phi hàng không, phục vụ trực tiếp hành khách đi máy bay, khách hàng là các hãng hàng không trong nước và quốc tế.

Dịch vụ bảo đảm an ninh, an toàn hàng không tại cảng hàng không, sân bay của ACV cũng được vinh danh trong hạng mục sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia năm nay.

Công tác chuyển đổi số tại ACV được tăng cường đẩy mạnh, đồng bộ trên các lĩnh vực khác nhau nhằm tối ưu hóa năng lực vận hành khai thác

Bên cạnh những nỗ lực kinh doanh, ACV luôn chú trọng thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội, chăm lo đời sống cho người lao động qua đa dạng các hoạt động thiết thực, xây dựng một tổ chức đoàn kết luôn sẵn sàng chung tay hướng đến sự phát triển bền vững.

"Với ý chí quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, nhân viên người lao động ACV sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức để không ngừng vươn lên phát triển và quản trị thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, góp phần gia tăng giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế" - lãnh đạo ACV khẳng định.

Hệ thống cảng hàng không của ACV dự báo sẽ phục vụ đảm bảo an ninh – an toàn cho gần 116 triệu hành khách thông qua cảng trong năm 2024 và đạt mức tăng trưởng bình quân 7%/năm. Đây là minh chứng cho sự phát triển và cam kết của ACV trong việc mang đến những trải nghiệm hàng không đẳng cấp, hiện đại và an toàn cho người dân Việt Nam.