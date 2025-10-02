ACV tính 'đập đi xây lại' nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất

Hiện nay, các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways và Vietravel Airlines đã chuyển toàn bộ sang ga T3; chỉ còn duy nhất Vietjet Air tiếp tục khai thác tại ga T1.

Nhà ga T1 vắng vẻ đến ảm đạm sau khi các hãng hàng không đã chuyển nhà hết sang nhà ga mới T3 ẢNH: T.L

Với những hành khách cuối cùng đi trên chuyến bay từ TP.HCM đến Côn Đảo trước khi đường bay này chuyển nốt về nhà ga T3, hình ảnh còn đọng lại là một nhà ga vắng vẻ, ảm đạm, nhiều khu vực chăng dây, tắt đèn tối om và hàng loạt phòng chờ cũng đã ngưng hoạt động. Trái ngược hẳn với sự đông đúc đến nghẹt thở mà nhà ga T1 đã từng in dấu suốt nhiều thập kỷ qua.

Sau khi các hãng hàng không đã lần lượt chuyển nhà sang T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết sẽ tái sắp xếp nhà ga T1, chuyển toàn bộ thủ tục của Vietjet về sảnh A, đồng thời cải tạo sảnh B thành khu trung chuyển kết nối các ga T1, T2 và T3.

Tuy nhiên, trao đổi với Thanh Niên mới đây, lãnh đạo Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết: Nhà ga T1 sau nhiều thập kỷ khai thác đã xuống cấp nghiêm trọng. Từ hệ thống thoát nước, nhà vệ sinh, tới trang thiết bị, các tiện ích đã quá cũ kỹ, không thể tiếp tục sử dụng. Vì thế, ACV đang tính toán chủ trương sẽ phá bỏ nhà ga cũ này để xây dựng một công trình hạ tầng mới. Đây mới là chủ trương chung, còn cụ thể phương án xây như thế nào, quy mô làm sao, nguồn vốn ở đâu thì ACV dự kiến sau khi hoàn thành sân bay Long Thành mới xây dựng kế hoạch cụ thể.

Nhà ga T1 trước đây là nhà ga hành khách duy nhất của sân bay Tân Sơn Nhất cho tới khi nhà ga quốc tế T2 được khai trương vào năm 2007. Nhà ga gốc ban đầu được xây dựng bởi chính quyền Pháp, có diện tích 1800 m2. Giữa 1954 và 1975 khi sân bay nhanh chóng trở thành một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới, nhà ga hành khách được mở rộng thêm 4 lần nữa: vào 1956, 1960, 1963 và 1969. Tới năm 1972, nhà ga đã được mở rộng diện tích tới 10.800 m2 với khả năng đáp ứng 1,5 triệu hành khách một năm.

Sau khi liên tục phải nâng cấp mở rộng để đáp ứng nhu cầu tăng cao, năng lực nhà ga đã tăng gấp 10 lần lên 15 triệu khách một năm tại thời điểm 2023. Hiện nhà ga có diện tích 40.948 m2 với 20 cửa ra máy bay (4 ống lồng hàng không và 16 cửa tiếp cận từ xa), 126 quầy làm thủ tục, 1 quầy làm thủ tục nối chuyến và 1 quầy hành lý quá khổ; 30 máy soi chiếu an ninh và cổng từ, 3 băng chuyền hành lý đi, 6 băng chuyền hành lý đến. Sảnh A có 14 quầy kiểm tra an ninh (11 máy cho khách, 1 máy nội bộ, 2 máy khách VIP), còn sảnh B (khu vực dành cho VietJet Air) có 11 quầy kiểm tra an ninh; 2 thang máy; 10 thiết bị kiểm tra kim loại cầm tay đưa vào sử dụng.

Nhà ga nội địa T1 hiện chỉ còn phục phục vụ hãng VietJet Air với các quầy I, J, K tại Sảnh B.



