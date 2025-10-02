Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

ACV tính 'đập đi xây lại' nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất

Hà Mai
Hà Mai
02/10/2025 11:58 GMT+7

Từ sau khi khánh thành nhà ga T3 - sân bay Tân Sơn Nhất, các hãng hàng không đã lần lượt 'chuyển nhà' rời khỏi ga hành khách quốc nội T1.

Hiện nay, các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways và Vietravel Airlines đã chuyển toàn bộ sang ga T3; chỉ còn duy nhất Vietjet Air tiếp tục khai thác tại ga T1.

- Ảnh 1.

Nhà ga T1 vắng vẻ đến ảm đạm sau khi các hãng hàng không đã chuyển nhà hết sang nhà ga mới T3

ẢNH: T.L

Với những hành khách cuối cùng đi trên chuyến bay từ TP.HCM đến Côn Đảo trước khi đường bay này chuyển nốt về nhà ga T3, hình ảnh còn đọng lại là một nhà ga vắng vẻ, ảm đạm, nhiều khu vực chăng dây, tắt đèn tối om và hàng loạt phòng chờ cũng đã ngưng hoạt động. Trái ngược hẳn với sự đông đúc đến nghẹt thở mà nhà ga T1 đã từng in dấu suốt nhiều thập kỷ qua.

Sau khi các hãng hàng không đã lần lượt chuyển nhà sang T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết sẽ tái sắp xếp nhà ga T1, chuyển toàn bộ thủ tục của Vietjet về sảnh A, đồng thời cải tạo sảnh B thành khu trung chuyển kết nối các ga T1, T2 và T3. 

Tuy nhiên, trao đổi với Thanh Niên mới đây, lãnh đạo Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết: Nhà ga T1 sau nhiều thập kỷ khai thác đã xuống cấp nghiêm trọng. Từ hệ thống thoát nước, nhà vệ sinh, tới trang thiết bị, các tiện ích đã quá cũ kỹ, không thể tiếp tục sử dụng. Vì thế, ACV đang tính toán chủ trương sẽ phá bỏ nhà ga cũ này để xây dựng một công trình hạ tầng mới. Đây mới là chủ trương chung, còn cụ thể phương án xây như thế nào, quy mô làm sao, nguồn vốn ở đâu thì ACV dự kiến sau khi hoàn thành sân bay Long Thành mới xây dựng kế hoạch cụ thể.

Nhà ga T1 trước đây là nhà ga hành khách duy nhất của sân bay Tân Sơn Nhất cho tới khi nhà ga quốc tế T2 được khai trương vào năm 2007. Nhà ga gốc ban đầu được xây dựng bởi chính quyền Pháp, có diện tích 1800 m2. Giữa 1954 và 1975 khi sân bay nhanh chóng trở thành một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới, nhà ga hành khách được mở rộng thêm 4 lần nữa: vào 1956, 1960, 1963 và 1969. Tới năm 1972, nhà ga đã được mở rộng diện tích tới 10.800 m2 với khả năng đáp ứng 1,5 triệu hành khách một năm.

Sau khi liên tục phải nâng cấp mở rộng để đáp ứng nhu cầu tăng cao, năng lực nhà ga đã tăng gấp 10 lần lên 15 triệu khách một năm tại thời điểm 2023. Hiện nhà ga có diện tích 40.948 m2 với 20 cửa ra máy bay (4 ống lồng hàng không và 16 cửa tiếp cận từ xa), 126 quầy làm thủ tục, 1 quầy làm thủ tục nối chuyến và 1 quầy hành lý quá khổ; 30 máy soi chiếu an ninh và cổng từ, 3 băng chuyền hành lý đi, 6 băng chuyền hành lý đến. Sảnh A có 14 quầy kiểm tra an ninh (11 máy cho khách, 1 máy nội bộ, 2 máy khách VIP), còn sảnh B (khu vực dành cho VietJet Air) có 11 quầy kiểm tra an ninh; 2 thang máy; 10 thiết bị kiểm tra kim loại cầm tay đưa vào sử dụng.

Nhà ga nội địa T1 hiện chỉ còn phục phục vụ hãng VietJet Air với các quầy I, J, K tại Sảnh B.


Tin liên quan

Sau 2030, TP.HCM sẽ không còn sân bay quốc tế?

Sau 2030, TP.HCM sẽ không còn sân bay quốc tế?

Phương án phân chia khai thác giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành mà Cục Hàng không VN vừa báo cáo Bộ Xây dựng đưa ra lộ trình khá hợp lý khi bám theo tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối. Song kết quả cuối cùng vẫn là "rút" hết đường bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành.

Khám phá thêm chủ đề

sân bay Tân Sơn Nhất nhà ga T1 nhà ga T3
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận