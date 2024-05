Adam Lambert gây sốt với hit cũ 'Whataya Want from Me' tại show Trung Quốc

Adam Lambert trên sân khấu Singer 2024 WEIBO NV

Adam Lambert tham gia Singer 2024 của đài Hồ Nam (Trung Quốc) tập phát sóng tối 24.5. Nam ca sĩ người Mỹ xuất hiện trên sân khấu với bộ vest thanh lịch, có phần khác hẳn phong cách biểu diễn quen thuộc của anh.

Tại chương trình, Adam Lambert mang đến Whataya Want from Me, ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình. Suốt màn trình diễn, anh gây ấn tượng với giọng hát mạnh mẽ và truyền cảm, cùng thần thái tự tin cuốn hút.

Nam ca sĩ cùng màn trình diễn Whataya Want from Me tại Singer 2024 "càn quét" mạng xã hội Weibo suốt nhiều giờ qua

CẮT TỪ CLIP

Tiết mục Whataya Want from Me của Adam Lambert ở Singer 2024 nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả ở trường quay, đồng thời cũng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Thậm chí, phần biểu diễn này còn đứng đầu top tìm kiếm tại Weibo suốt nhiều giờ liền.

Phần lớn dân mạng Trung Quốc đều tán thưởng cũng như bày tỏ sự phấn khích, gọi đây là phần trình diễn "đỉnh cao", "tuyệt vời", "hoàn hảo", "không có từ nào để chê"…

Nhiều fan Việt Nam cũng "phát cuồng" với sân khấu hoành tráng lần này của Adam Lambert WEIBO NV

Tính đến trưa 25.5, video sân khấu Whataya Want from Me của Adam Lambert ở Singer 2024 vẫn được chia sẻ rầm rộ trên các phương tiện truyền thông. Tại YouTube, video tiết mục này thu hút hơn 200.000 lượt xem chưa đến 12 tiếng.

Sohu và các cơ quan truyền thông Trung Quốc nhận xét Adam Lambert mang làn gió mới đến Singer 2024. Bên cạnh đó, anh không chỉ giúp khán giả đất nước đông dân nhất hành tinh được trải nghiệm thêm sự chuyên nghiệp và phong cách độc đáo của các ca sĩ tầm cỡ quốc tế, mà còn giúp show Trung Quốc này tăng độ hot đáng kể.

Adam Lambert giữ vững phong độ suốt gần 20 năm ca hát CẮT TỪ CLIP

Nhiều người xem hy vọng Adam Lambert tiếp tục góp giọng tại Singer 2024. Trước đó, khi vừa đến Trung Quốc, chủ nhân hit Whataya Want from Me cũng được fan chào đón ngay tại sân bay. Anh chiếm cảm tình với sự thân thiện, vui vẻ ký tặng và trò chuyện cùng người hâm mộ.

Tại Việt Nam, tiết mục Whataya Want from Me của Adam Lambert ở Singer 2024 cũng tạo cơn sốt không nhỏ. Fan Việt 8X, 9X bộc lộ cảm xúc bồi hồi khi thần tượng biểu diễn lại bản hit cách đây hơn 10 năm.

Anh được lòng fan Trung Quốc nhờ thái độ thân thiện, vui vẻ và tinh thần làm việc chuyên nghiệp CHỤP MÀN HÌNH WEIBO

Adam Lambert (tên đầy đủ Adam Mitchel Lambert) là một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ nổi tiếng. Sự nghiệp nghệ thuật của anh bắt đầu thăng tiến khi tranh tài tại American Idol 2009. Nam ca sĩ sinh năm 1982 nổi bật với chất giọng đầy cảm xúc cùng phong cách trình diễn máu lửa. Năm đó, Adam Lambert giành được vị trí á quân.

Whataya Want from Me là đĩa đơn nằm trong For Your Entertainment, album đầu tay của Adam Lambert phát hành cuối năm 2009. Với Whataya Want from Me, nam nghệ sĩ 42 tuổi từng được đề cử Grammy hạng mục Best Male Pop Vocal Performance (Nam nghệ sĩ có màn trình diễn giọng hát nhạc pop xuất sắc nhất).

Adam Lambert tại một chương trình âm nhạc FB NV

Hiện Adam Lambert vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Anh thường xuyên được mời làm giám khảo, cố vấn, huấn luyện viên hay khách mời biểu diễn nhiều cuộc thi, show âm nhạc khắp thế giới. Gần đây nhất, anh đảm nhận vị trí huấn luyện viên tại The Voice Australia 2024.