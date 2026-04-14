ADB, BIDV và các đối tác công bố khoản vay bền vững 250 triệu USD

Khoản vay bền vững trung dài hạn 250 triệu USD được đặt nền móng từ Biên bản Ghi nhớ hợp tác về tài chính bền vững (MOU) giữa BIDV và ADB, ký kết dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị COP28. Sau quá trình đàm phán, tháng 3.2026 BIDV đã rút vốn thành công khoản vay, với mục tiêu triển khai hỗ trợ cho nông nghiệp bền vững, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, và doanh nghiệp siêu nhỏ tại Việt Nam. Việc huy động thành công khoản vay khẳng định uy tín và năng lực của BIDV trong việc đáp ứng các tiêu chí đánh giá khắt khe của các tổ chức tài chính quốc tế.

Đặc biệt, khoản vay bao gồm cấu phần nguồn vốn ưu đãi trị giá 20 triệu USD từ Quỹ khí hậu và thiên nhiên Canada dành cho khu vực tư nhân ở châu Á (CANPA) - Quỹ được thành lập vào năm 2024 với tư cách là một quỹ tín thác do ADB quản lý với tổng giá trị cam kết là 360 triệu đô la Canada từ Chính phủ Canada.

Nông nghiệp xanh, kinh tế tư nhân tại Việt Nam, mặc dù được xác định là những ưu tiên trong chiến lược phát triển của Việt Nam, nhưng vẫn là những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro đối với các ngân hàng thương mại trong việc đem lại hỗ trợ tài chính thiết thực tới khách hàng. Khoản vay bền vững 250 triệu USD với sự tham gia của các định chế tài chính hàng đầu khu vực và quốc tế không chỉ hỗ trợ BIDV về nguồn lực tài chính mà còn bổ sung hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm quốc tế để triển khai hiệu quả nguồn vốn vay tới các khách hàng, dự án đủ điều kiện. Khoản vay đồng thời gửi đi thông điệp về cam kết mạnh mẽ, hợp tác toàn diện giữa BIDV và định chế tài chính đa phương, song phương nhằm triển khai các hành động cụ thể hướng tới phát triển bền vững, cam kết đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0.