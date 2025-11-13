Adele lần đầu đóng phim, hợp tác cùng Tom Ford

Nữ ca sĩ Adele được xác nhận sẽ góp mặt trong Cry to Heaven, bộ phim do Tom Ford viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất thông qua công ty Fade To Black. Đây là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Anne Rice, xoay quanh câu chuyện hai chàng trai bị cắt bỏ tinh hoàn để giữ giọng nữ cao hoàn hảo tại nước Ý thế kỷ 18. Bộ phim hiện trong giai đoạn tiền kỳ tại London và Rome, dự kiến khởi quay từ đầu năm 2026 và ra mắt vào cuối mùa thu cùng năm.

Adele lần đầu đóng phim trong Cry to Heaven, chuyển thể từ tiểu thuyết của Anne Rice Ảnh: AP

Vai diễn của giọng ca Hello hiện vẫn được giữ kín. Trước đó, nữ ca sĩ 37 tuổi dường như không tham gia diễn xuất, ngoại trừ cameo trong Ugly Betty vào thập niên 2000 và các video âm nhạc của riêng cô. Với Cry to Heaven, ngôi sao người Anh được kỳ vọng sẽ thể hiện khả năng diễn xuất sau hơn 15 năm gắn bó với âm nhạc và hàng loạt giải Grammy, Oscar.

Bên cạnh sự tham gia của Adele, dự án còn quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng: Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth, Paul Bettany, Hunter Schafer, Thandiwe Newton, George MacKay, Mark Strong, Ciarán Hinds, Owen Cooper, Daniel Quinn-Toye, Josephine Thiesen, Theodore Pellerin, Cassian Bilton, Hauk Hannenmann và Lux Pascal. Nhiều gương mặt từng hợp tác với Ford trước đây, như Colin Firth (A Single Man) hay Aaron Taylor-Johnson (Nocturnal Animals), góp phần tạo nên ê kíp hùng hậu.

Trước đó, nữ nghệ sĩ từng khiến người hâm mộ bất ngờ khi tuyên bố tạm dừng ca hát vô thời hạn Ảnh: REUTERS

Cry to Heaven khai thác hành trình của Guido Maffeo, người bị cắt bỏ tinh hoàn từ nhỏ và trở thành ngôi sao âm nhạc trước khi mất giọng. Sau đó, Guido dành cả đời tìm kiếm một học trò có thể hoàn thành ước mơ dang dở của mình. Câu chuyện đề cập đến danh tính, tình yêu, phản bội và khát vọng tự do - là những chủ đề quen thuộc trong các tác phẩm điện ảnh cũng như thời trang của Tom Ford.

Đây là lần trở lại màn ảnh rộng của Ford sau gần một thập niên kể từ Nocturnal Animals (2016). Nhà thiết kế 64 tuổi tự tài trợ toàn bộ dự án, không hợp tác với bất cứ hãng phim nào, nhằm giữ quyền kiểm soát sáng tạo tối đa. Trước đó, ông đã bán thương hiệu thời trang Tom Ford cho Estée Lauder với giá 2,83 tỉ USD, đảm bảo nguồn lực để thực hiện dự án độc lập.

Adele hiện đang trong giai đoạn tạm nghỉ ca hát sau chuỗi chương trình Weekends with Adele tại Las Vegas, Mỹ (kết thúc hồi tháng 11.2024). Lần xuất hiện gần đây nhất của cô là tại sự kiện Grand Prix F1 ở Texas, Mỹ hồi tháng 10 vừa qua. Với Cry to Heaven, khán giả sẽ được chứng kiến Adele khám phá một khía cạnh hoàn toàn mới của bản thân, chuyển từ sân khấu âm nhạc sang màn ảnh rộng, mở ra chương tiếp theo trong sự nghiệp nghệ thuật đa dạng của mình.